Faggyal indult a szerda Zalában – Szerencsére lesz még napsütés

A sapkát, a sálat, a kesztyűt és nagykabátot azért ne hagyja otthon!

Csípős -2 fokkal indított a reggel, s a délelőtt folyamán nem is várható jelentősebb felmelegedés. Enyhülés csak a déli órákra jöhet, ám a legmagasabb hőmérséklet mindössze 3 fok körül alakul. Délután ugyan kisüt a nap, de ne tévesszen meg senkit: továbbra is nagyon hideg marad az idő. Az esti órákra visszatérnek a mínuszok, 18 óra után akár -3 fokra is visszaeshet a hőmérséklet, éjjel pedig -2 fok várható.

A szerda folyamán a szél mérséklődik. Megszűnik a hidegfronti hatás – derül ki az idokep.hu előrejelzéséből.