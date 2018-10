Eltehetjük a pulcsit – Tavaszias ősz lesz Zala megyében

A napokig tartó hideg után végre visszatért jó idő Zalába.

Mintha csak tavasz lenne! Aki nem bírja a zord időt, most fellélegezhet, hiszen a meteorológia szerint olyan kellemes hetünk lesz, hogy a fűtést is lekapcsolhatjuk. Az enyhe október nem újdonság, tavaly ilyenkor is hasonló idő volt.

Időjárás szempontjából a hétfő jól indult, hiszen a reggeli órákban 13 fokot mutatnak a hőmérők. Délután tovább melegszik a levegő, a maximális hőmérséklet 20 fok lesz, így otthon hagyhatjuk a vastag pulcsikat. A napot mérséklet, északi szél kíséri majd, estére pedig csak 5 fokot esik a hőmérséklet.

A kedd hasonlóan alakul, sőt a maximális hőmérséklet egy fokot emelkedik is. A reggeli órákban ugyan 10 fokra kell számítani, de délutánra visszatér a jó idő – akár 21 fokot is mérhetünk. Az ég kissé felhős lesz, ám szerencsére csapadékra nem kell számítanunk. Az esti órákban 14-10 fok között lesz a hőmérséklet.

Szerdán folytatódik a tavaszias ősz. Reggel 8 fokot fognak mutatni a hőmérők, így ha korán megyünk dolgozni egy pulóver azért legyen nálunk. A vastagabb ruhadarabot szerencsére délutánra el is tehetjük a táskába, hiszen a maximális hőmérséklet 22 fok lesz. Estére, akárcsak hétfőn 15 fokra esik vissza a hőmérséklet.