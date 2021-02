A mínuszok maximum jéghártyát vontak a zalai tavakra

Az elmúlt napok fagyos időjárása miatt a Balatonon helyenként nem egybefüggő, maximum egy centiméteres jégtakaró alakult ki, s a zalai tavak is hártyásodnak.

Balaton

Most télen szinte biztos, hogy nem lehet korcsolyázni a Balatonon. Ugyan vasárnapról hétfőre virradóra helyenként vékony jég keletkezett, de ez nem egybefüggő. A hártyavékonyságú réteg egyes területeken jellemző csak, a tó nagyobb része hullámzik. Csendes Antal, a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ágazatvezetője elmondta, hogy a Balaton-parton az öbölben alakult ki vékony fagyott réteg, de annak vastagsága nem éri el az egy centimétert. Hozzátette, hogy a héten felmelegedés kezdődik, így a kis területen hamar felolvad a jég.

Lendvadedesi víztározó

A magyar-szlovén határhoz közel, az erdők ölelésében található lendvadedesi víztározó nem fagyott be teljesen a napok óta tartó fagyok ellenére, inkább csak hártyás a jég a tavon. A tó egyik tulajdonosa a lendvadedesi önkormányzat. Kovács Ferenc, a település polgármestere elmondta, hogy a jégre tilos rálépni, kérik az arra kirándulókat, hogy vigyázzanak a biztonságukra, hiszen bizonytalan a jég vastagsága, korcsolyázásra nem alkalmas, és bár napok óta 0 Celsius-fok alatt van a hőmérséklet, a napsütéses időben olvad a jég. A tó viszont most is körbesétálható, hamarosan nekilátnak a part mentén futó egykori nordic walking-pálya rendbetételének. A víztározón illetékes Tenke-völgye Természetvédő és Sporthorgász Egyesület elnöke, Szabó Sándor pedig arról tájékoztatott, hogy a horgászok télen is folyamatosan látogatják a tavat, amennyire az időjárás engedi. A lékhorgászathoz nem elég vastag a tavat borító jég.

Borostyán-tó

A zalalövői Borostyán Horgász Egyesületnél úgy tervezték, ha az időjárás megfelelő lesz hozzá, akkor ők biztosítják a lékhorgászati lehetőséget a Borostyán-tavon. Az egyesület elnöke, Pék Ferenc szerint lett is volna érdeklődés rá, csak a tó nem fagyott be.

– Jelenleg is csak hártyás a vízfelület, miközben a vonatkozó hatósági előírások szerint minimum 12 centiméteres vastagság szükséges ahhoz, hogy egyszerre több személy tartózkodjon sportolási vagy horgászati céllal a jégen – magyarázta az elnök. – Látva az előrejelzéseket, úgy gondoljuk, már nem lesz olyan hideg ezen a télen, hogy ilyen jégvastagság kialakuljon.

Pék Ferenc azt is elmondta, bár az időjárás zord, vannak olyan fanatikus horgászok, akik az elmúlt hét végén is órákon keresztül kint tartózkodtak a vízparton. Március elsejéig pontyelviteli tilalom van érvényben, azaz jelenleg a békés halakra is csak a sporthorgászat engedélyezett.

Pusztaszentlászlói horgásztó

Pusztaszentlászló mellett viszont gyakorlatilag teljes felületén befagyott a horgásztó, egyetlen kis folt kivételével, amelyet az ott tanyázó vízimadarak „fürödtek ki”. Dr. Jandó Zoltán elnök azt mondja, náluk három centiméter körüli lehet a jég vastagsága, rálépni tehát itt is tilos.

– A múlt hét csütörtökén még volt horgász a vízparton, fogott is halat, de azóta senki sem jött, nincs is miért – tette még hozzá az elnök.

A kisebb tavak befagyása a vízimadarak számára nem okoz problémát, hiszen a nagyobb állóvizeink teljes felületét még nem borítja a jég, ahogy a folyókat és patakokat sem – osztották meg velünk a tapasztalataikat horgászok, természetvédelemmel foglalkozó civilek. Táplálékot tehát ilyenkor is találnak maguknak, mint ahogy a ragadozó madarak is. A nálunk telelők amúgy alkalmazkodnak az időjárási körülményekhez, számos faj kóborló vagy zónázó mozgást végez, vagyis abban az esetben, ha a Kárpát-medencében a szokottabbnál hidegebbre fordul az időjárás, akkor elmozdulnak például az olyankor is enyhébb klímájú Pó-síkság felé. Ennek a zónázó telelésnek az egyik legszemléletesebb jele a vadludak vonulása, aminek iránya gyakran heti rendszerességgel is változik. A vízimadarak alkalmazkodóképességét jelzi továbbá, hogy a saját táplálékigényüket akár a szántóföldeken is ki tudják elégíteni, de arra is képesek, hogy napokat átvészeljenek élelem nélkül.

Hévízi-patak

Ahol nem kérdés, szabad-e vízre (de leginkább: vízbe) menni, az a Hévízi-patak, amelyet a gyógytó táplál folyamatosan meleg vízzel. A több mint tíz kilométeres, a fürdővárosnál 20 fok feletti csatorna így sosem fagy be. Itt tehát nem a korcsolyázás, hanem a mártózás a kérdés.

Amikor vannak vendégek a városban, sokan fürdenek a kifolyó közelében az év minden szakában, így télen is, fittyet hányva a tiltásra. Persze, helyiekkel és környékbeliekkel is sűrűn találkozni „békeidőben”. Az illegális pancsolók bőven adnak munkát a hatóságoknak, az önkormányzatnak és a polgárőröknek, s még a mínuszokban is fel-felbukkannak képek a közösségi oldalakon téli csobbanásokról.

A Hévízi-csatorna novembertől márciusig szervezett kenutúrák helyszíne, az elmúlt években akadt olyan hétvége, amikor 6-7 vállalkozás, egyesület csoportjai is útra keltek a kifolyótól. Most viszont, a korlátozások miatt ilyen szabadidőprogramot sem lehet szervezni.

