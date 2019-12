A havas tájra egyelőre még várni kell, de a téli hideg már megérkezett Zalába

Mutatjuk, hogy milyen időjárást jósolnak mára, illetve a következő napokra.

Aki eddig kivárt volna a meleg kabát elővételével, most már bizonyosan váltott, hiszen egyre hidegebb reggelek köszöntenek ránk. Komolyabb csapadék, havazás térségünkben ma nem várható, közepesen felhős időt ígérnek, hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap is. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig +4 és -5 fok között alakul, megyénkben is 0 fok közelében marad – derül ki az OMSZ előrelejzéséből.

A csütörtök időjárása hasonlónak ígérkezik: a hajnalban munkába indulóknak még a mínuszokkal kell szembenézniük, de napközben is csak alig emelkedik majd a hőmérséklet 0 fok fölé, erősen felhős időre készülhetünk, ugyanakkor mérsékelt marad a szél. Péntek délutánra néhány fokkal magasabb maximumokat jósolnak Zalában, számottevő csapadék miatt továbbra sem kell aggódnunk.