Vasárnap is marad a jó idő

Néhol szemerkélhet az eső, de a hőmérséklet a 15 fokot is elérheti. Szombaton több helyen is megdőlt a melegrekord.

Eleinte az ország jelentős részén változóan felhős lesz az ég, viszont az Északi-középhegység, a Tiszántúl, illetve a Fertő-tó vidékén borult, párás, helyenként ködös marad az idő. Éjszaka északon több helyen, a középső és a déli területeken néhol köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet képződik.

Vasárnap az ország északi részén túlnyomóan borult, párás, néhol tartósan ködös idő ígérkezik, másutt a ködfoltok feloszlása után közepesen felhős ég mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk. A borult részeken szitálás, gyenge eső előfordulhat.

Kezdetben a déli, délnyugati szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon időnként megerősödik, majd holnap már mindenütt mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 9 és 15 fok között valószínű, de a tartósan borult, párás tájakon 5, 8 fok várható.

Melegrekordok dőltek meg szombaton

Török László, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa az MTI megkeresésére elmondta: mostanáig az ezen a napon mért legmagasabb hőmérséklet 16,7 fok volt, amelyet 1975-ben Sopron (Kuruc-domb) állomáson rögzítettek. Most több helyen is mértek 17 fok körüli hőmérsékletet. A legmagasabb hőmérsékletet 17,4 fokot a Somogy megyei Babócsán rögzítették. A budapesti napi melegrekord viszont továbbra is 13,7 fok maradt, mert ennél most nem volt melegebb a fővárosban.

Szombatra virradóra a legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord is megdőlt. Ezen a napon eddig 1988-ban Nagykanizsán volt a legenyhébb éjszaka, akkor 8,3 fokot mutattak a hőmérők. Szombatra virradó reggelen viszont több helyen is meghaladta a minimum-hőmérséklet a 8 fokot. Kaposváron csupán 9,9 fokig csökkent a hőmérséklet.

A meteorológiai szolgálat honlapján azt írta: Nyugat-Európa felett örvénylő ciklon előoldalán délnyugati áramlással továbbra is enyhe levegő éri el a Kárpát-medence térségét, így az ország nagy részén folytatódik a tavaszias idő.