Napsütésre és esőre is számíthatunk szombaton

Fázni azért nem fogunk, sok helyen 24 fok is lehet.

Az ország északi, északnyugati felében nagyrészt erősen felhős ég mellett több helyen is várható eső, zápor, északkeleten akár egy-egy zivatar is kialakulhat, délebbre a szakadozottabb felhőzet mellett hosszabb napos időszakok is lesznek, arrafelé kisebb a csapadék kialakulási esélye. Az egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira forduló szelet csak helyenként kísérhetik élénk széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 24 fok között valószínű, délen lesz melegebb az idő. Késő estére 13, 19 fok közé hűl le a levegő.