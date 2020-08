Csütörtökön is folytatódik a kánikula

Nyugaton zápor, zivatar, felhőszakadás is lehet.

Az ország nagyobb részén csütörtökön is többnyire gyengén felhős, napos idő lesz. Azonban nyugaton, délnyugaton erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és elszórtan záporeső, zivatar is kialakulhat, lokálisan felhőszakadás is előfordulhat.

Eleinte a Tiszántúlon az északkeleti, az Észak-Dunántúlon a déli szél élénkül meg. Zivatar környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között alakul, északon, északkeleten lesz a hűvösebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 29 és 33 fok között valószínű.