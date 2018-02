Borús és esős lesz a péntek

De néhol egészen enyhe lesz az idő, akár 13 fokig is fölkúszhat a higanyszál.

Pénteken erősen felhős, illetve borult lesz az ég, délkeleten lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőzet. A nap első felében az északnyugati, északi országrészben várható leginkább csapadék, majd késő délutántól délkeleten is egyre többfelé elered az eső. Eleinte havas eső, hó főként csak a magasabban fekvő helyeken várható, késő délutántól viszont a Nyugat-Dunántúlon már síkvidéken is lehet hó. A Dél-Alföldön ugyanakkor néhol zivatar is kialakulhat.

A Záhony-Pécs vonaltól északra északias, délre délies szél várható, élénk, időnként erős lökésekkel. A hőmérséklet kora délután az ország északnyugati, nyugati felén 1 és 7, másutt 8 és 13 fok között valószínű. Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.