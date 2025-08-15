Ilyen idő lesz augusztus 20-án Zalában: megkérdeztünk egy meteorológust és a mesterséges intelligenciát is (videóval)

Pár évtizede fel sem merült volna, hogy az augusztus 20-i időjárás-előrejelzést egy számításokon és adathalmazokon nevelkedett gépi program mondja meg nekünk. De tettünk egy játékos kísérletet, mellyel kapcsolatban természetesen megkérdeztünk egy szakértő meteorológust is.

Mindenki nyugodtan készülhet a hagyományos ünnepi programokra. Napsütéses, kellemes augusztus 20. várja a helyieket és a turistákat egyaránt. Fotó: StefaNikolic / Forrás: Getty images

A kérdés tehát: milyen időjárás várható az AI szerint augusztus 20-án?

A jelenlegi, megbízható előrejelzések alapján a nemzeti ünnepen a Nyugat‑Dunántúlon, így Zalában is többnyire nyárias, alapvetően napos, eseménytelen idő valószínű, zápor vagy zivatar csak kis eséllyel fordul elő a délutáni órákban. A hőmérséklet várhatóan a kellemes meleg tartományban tetőzik (országosan 29–34 fok a jellemző, nyugaton általában a tartomány alsó felével), a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Jelentősebb változás, markánsabb zivatarveszély inkább augusztus 22–23. körül érkezhet egy hidegfronttal.

Szabadtéri programokat is tervezzünk bátran

Hőérzet és komfort: A hőmérséklet meleg, de nem extrém hőségközeli tartományban alakul; a nyugati megyékben általában pár fokkal hűvösebb a keleti országrésznél. Árnyék, folyadékpótlás és napvédelem (sapka, magas SPF) ajánlott a déli‑kora délutáni időszakban.

Eső‑ és viharveszély: Nagyobb kiterjedésű zivataros idő nem valószínű az ünnepnapon; inkább csak elszórtan, lokálisan pattanhat ki egy‑egy cella. A markánsabb zivataros hullám a prognózisok szerint a rákövetkező napokban (22–23.) érkezhet.

Időzítés: A legstabilabb idő a délelőtti–kora délutáni sávban várható; ha programot, túrát tervezel, erre az idősávra időzítsd, és hagyj B‑tervet egy esetleges rövid, lokális záporra.

A HungaroMet szerint is kiváló időnk lesz

Alapvetően derült, napos időre számíthatnak a zalaiak augusztus 20-án, mérsékelt vagy gyenge légmozgással. A hőmérséklet 28-29 fok környékén, sőt még kicsit afölött is alakulhat, 14-15 fokos minimummal lehet számolni. Csapadék nem várható, a vasárnap áthaladó hidegfront mögött egyértelműen száraz idő lesz – mondja el Páll Márton meteorológus, a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. munkatársa.