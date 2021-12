Hétfőn a Dél-Dunántúlon nyugat felől szűnik a havazás, a Dél-Alföld nyugati felén viszont továbbra is lehet hó, emellett sok helyen ónos eső, a déli órákban eső is. Délután már az Alföld északi felén is lehet vegyes csapadék – írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az északi szél megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 Celsius-fok között valószínű.