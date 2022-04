A 4-es számú szavazókörnél, a Vörösmarty-iskolában 762 fő a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma. Itt találkoztunk a nyugdíjas Barta Ödönnével, aki elmondta, hogy ezidáig minden szavazáson részt vett, hiszen ez állampolgári kötelessége.



-Úgy döntöttem, hogy életem során, mikor lehetőség nyílik, szavazok, és kitartóan minden alkalommal ugyanarra a pártra – mondta. - Abban bízok, és azt támogatom, hogy ne keveredjen az ország háborúba. Félünk a veszélytől.

Hozzátette, hogy figyelemmel követi a híreket és több olyan megjegyzéssel találkozott az ellenzék részéről a vidéket illetően, ami felháborította.



A népszavazás is szóba került, erről azt gondolja, hogy csak a szülő feladata lehet a gyermekek felvilágosítása. Azt is elmondta, hogy családtagjai közt vannak, akik a korábbi szavazásokon nem vettek részt, de most sikerült meggyőznie őket, hogy éljenek állampolgári kötelességükkel és letegyék voksukat.



Megszólítottunk egy hölgyet is, aki elmondta, hogy érdekli a politika, ezért is jött el szavazni, ugyanakkor a gyermekvédelmi népszavazást nem kapcsolta volna össze a parlamenti választással. Feleslegesnek is tartja a népszavazást, hiszen számára egyértelmű, hogy a gyermekeik életéről csak a szülők dönthetnek.



A 3-as szavazókörnél, a Gönczi-gimnáziumnál reggel egymásnak adták a szavazók a kilincset. Itt 628 választópolgárt várnak az urnákhoz.



Györe Lászlóval itt találkoztunk reggel. Véleménye szerint minden szavazásra jogosult állampolgárnak illik itt megjelenni.



-A pártoknak egyetlen közös céljának kell lennie, ez pedig az ország érdeke – vélekedett. - A vesztes félnek sem ellenséget kell látni a győztes pártban, hanem meg kell találni és támogatni azt az utat, amely az ország további fejlődéséhez vezet. Remélem, hogy a választás tisztesség, igazságos lesz és az ország békében, nyugalomban haladhat tovább.



Egy fiatalembert édesanyjával már a szavazóhelyiségből kifelé jövet szólítottunk meg. Ők elmondták, hogy rendszeres szavazók, felelős állampolgárként feladatuknak érzik a véleménynyilvánítást. A gyermekvédelmi népszavazás pedig különösen fontos, hiszen a gyermekek védelméről van szó.



Hasonlóan vélekedett egy nem sokkal később érkező házaspár mindkét tagja, akik bíznak abban, hogy minél többen részt vesznek a voksoláson. Mint mondták, az elmúlt négy évnél rosszabb ne legyen és kételkednek abban, hogy a kormányváltás hasznára lenne az országnak. A gyermekvédelmi népszavazás is szóba került, amiről azt gondolják, hogy fontos, és a természet rendjét nem kell megbontani semmilyen módon.