- Folyamatosan érkeztek a választópolgárok, a déli, ebéd környéki órákat leszámítva szinte minden időszakban – mondta a szavazóköri elnök. – A legnagyobb rohamot délelőtt 10 óra környékén tapasztaltuk, de a délutáni órákban is élénk érdeklődés mutatkozik a szavazás iránt. Rendkívüli esemény nálunk nem történt.

A Zalalövőn immár tíz esztendeje élő Baki Krisztina is a délután érkező szavazók között volt. Miután voksát leadta, elmondta: fontosnak tartja, hogy saját magunk döntsünk a sorsunkról és jövőnkről, ezért az utóbbi időben mindig élt a szavazás kínálta lehetőségekkel. Nemcsak az országgyűlési, hanem a helyhatósági választásokon is rendre urnák elé járul. Annak ellenére, hogy Budapestről költözött Zalalövőre, ismeri a jelölteket, hiszen egyrészt rokoni kapcsolatok is fűzik a megyéhez, másrészt igyekezett folyamatosan tájékozódni a közéletet illetően. Ezért aztán tisztában van azzal, hogy ki milyen értékrendet képvisel, s ennek alapján hozta meg döntését.