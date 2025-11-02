A ZTE FC akkor ébredt, amikor már elvesztette a DVSC elleni csatát, amely az élre ugrott

Az Újpest és a Nyíregyháza várhatta kieső helyen a labdarúgó NB I. 12. fordulóját, a szabolcsiak maradtak is ott, hiszen csak ikszeltek (0-0) a Kisvárdával, az Újpest viszont nyert a Diósgyőr vendégeként. A ZTE FC helyzete tehát úgy festett a DVSC elleni találkozó előtt, hogy Nuno Campos csapatának legalább egy pontot kellene szereznie a DVSC otthonában, hogy megőrizze a 10. pozícióját.

Ünnepelnek a DVSC játékosai, Fabrizio Amato, a ZTE FC futballistájának arckifejezése mindent elárul: nem így tervezték ezt a mérkőzést.

Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport

DVSC - ZTE FC 2-1 (2-0)

Debrecen, 4344 néző. Jv.: Hanyecz (Bornemissza, Belicza).

DVSC: Varga Á. - Szécsi, Mejias, Hoffmann (Lang, 58.), Vajda - Szűcs (Manzanara, 82.), Youga - Kocsis D., Gordic (Cibla, 69.), Szuhodovszki (Dzsudzsák, 69.)- Bárány (Sissoko, 82.). Vezetőedző: Sergio Navarro.

ZTE FC: Gundel-Takács - Bodnár, Peraza, Várkonyi, Calderón - Kiss B. (Bitca, 84.), Csonka (Klausz, 70.), Amato, Skribek - Joao Victor (Krajcsovics, 67.), Maxsuell. Vezetőedző: Nuno Campos.

Gólszerzők: Bárány (17.), Kocsis D. (31.), illetve Skribek (90+5.).

Sárga lap: Hoffmann (49.), Youga (90+3.) illetve Maxsuell (45+3.)

A ZTE FC két győzelemmel a háta mögött érkezett Debrecenbe, hiszen az előző bajnoki fordulóban idegenben győzte le a Ferencvárost, majd csütörtökön a Magyar Kupában is sikerrel vette a Budafok elleni akadályt. Ami a hazaiakat illeti, a DVSC egy hete nagyon megverte az Újpestet (5-1), viszont a hétközi MK-mérkőzésén hazai környezetben 120 perces csata után kikapott a Honvédtól és kiesett.

Későn ébredt a ZTE FC, amikor már 2-0 volt...

Vasárnap este nem látszott a csütörtöki túlórázás a debrecenieken, hiszen lendületesen kezdett a házigazda abszolút dominált a játékban. Már a 17. percben vezetett, amikor a zalai védelem nem tudott tisztázni egy szabadrúgás után, a labda Mejias-hoz kerül, ő középre gurított, Bárány pedig 4 méterről a kapuba lőtt, 1-0. Hosszan vizsgálta a VAR a gólt, nem volt-e le, de végül megadták. Gyorsan ezt követően a ZTE FC előtt adódott egyenlítési lehetőség, de a többszöri próbálkozások is kipattantak a kapu elé tömörülő hazaiakról. Amikor már úgy látszott, hogy kezd feljönni a ZTE FC, a 31. percben megint egy eladott labdából indult a DVSC támadása, a debreceniek nagyon szépen lejátszották a helyzetet és Kocsis 7 méterről laposan lőtt a zalai kapuba, 2-0. Ünnepeltek a hazai nézők a Nagyerdei Stadion lelátóin, de joggal, hiszen csapatuk kézben tartotta a mérkőzést. A helyzet viszont változhatott volna, ugyanis a 36. percben Maxsuell lépett ki ziccerben ellőtte a labdát, de a hazai kapus nagy védéssel elcsípte a labdát. Ha 2-1, akkor... , de nem folytatjuk a mondatot, hiszen nem lett zalai szépítés. A ZTE FC kezdett feljönni, labdabirtoklásban és passzokban is, Skribek a félidő vége előtt jó helyzetből lőtt mellé. Miért nem lehetett így kezdeni ezt a mérkőzést, akkor nem lett volna talán 2-0 a szünetben...