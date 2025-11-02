november 2., vasárnap

Újra kieső helyen a zalai csapat

1 órája

A ZTE FC akkor ébredt, amikor már elvesztette a DVSC elleni csatát, amely az élre ugrott

Címkék#ZTE FC#NB I 12. forduló#DVSC#Labdarúgó NB I#foci

A labdarúgó NB I. 12. fordulójának zárómérkőzésén a DVSC vendége volt az egerszegi csapat. A ZTE FC úgy léphetett pályára, hogy legalább egy pontot szereznie kell, hogy elkerüljön az egyik kieső helyről, hiszen a délutáni találkozón nyert az Újpest, amely megelőzte ezzel.

Kerkai Attila
Itt már tehetetlen Gundel-Takács Bence, a ZTE FC kapusa. Bárány Donát érkezett és megszerezte a DVSC első találatát.

Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport

Az Újpest és a Nyíregyháza várhatta kieső helyen a labdarúgó NB I. 12. fordulóját, a szabolcsiak maradtak is ott, hiszen csak ikszeltek (0-0) a Kisvárdával, az Újpest viszont  nyert a Diósgyőr vendégeként. A ZTE FC helyzete  tehát úgy festett a DVSC elleni találkozó előtt, hogy Nuno Campos csapatának legalább egy pontot kellene szereznie a DVSC otthonában, hogy megőrizze a 10. pozícióját. 

ZTE FC DVSC NB I.
Ünnepelnek a DVSC játékosai, Fabrizio Amato, a ZTE FC futballistájának arckifejezése mindent elárul: nem így tervezték ezt a mérkőzést. 
Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport

DVSC - ZTE FC 2-1 (2-0)

Debrecen, 4344 néző. Jv.:  Hanyecz (Bornemissza, Belicza). 

DVSC: Varga Á. - Szécsi, Mejias, Hoffmann (Lang, 58.), Vajda - Szűcs (Manzanara, 82.), Youga - Kocsis D., Gordic (Cibla, 69.), Szuhodovszki (Dzsudzsák, 69.)- Bárány (Sissoko, 82.). Vezetőedző: Sergio Navarro. 

ZTE FC: Gundel-Takács - Bodnár, Peraza, Várkonyi, Calderón - Kiss B. (Bitca, 84.), Csonka (Klausz, 70.), Amato, Skribek - Joao Victor (Krajcsovics, 67.), Maxsuell. Vezetőedző: Nuno Campos. 

Gólszerzők: Bárány (17.), Kocsis D. (31.), illetve Skribek (90+5.).   

Sárga lap: Hoffmann (49.), Youga (90+3.) illetve Maxsuell (45+3.)

A ZTE FC két győzelemmel a háta mögött érkezett Debrecenbe, hiszen az előző bajnoki fordulóban idegenben győzte le a Ferencvárost, majd csütörtökön a Magyar Kupában is sikerrel vette a Budafok elleni akadályt. Ami a hazaiakat illeti, a DVSC egy hete nagyon megverte az Újpestet (5-1), viszont a hétközi MK-mérkőzésén hazai környezetben 120 perces csata után kikapott a Honvédtól és kiesett. 

Későn ébredt a ZTE FC, amikor már 2-0 volt...

Vasárnap este nem látszott a csütörtöki túlórázás a debrecenieken, hiszen lendületesen kezdett a  házigazda abszolút dominált a játékban. Már a 17. percben vezetett, amikor a zalai védelem nem tudott tisztázni egy szabadrúgás után, a labda Mejias-hoz kerül, ő középre gurított, Bárány pedig 4 méterről a kapuba lőtt, 1-0. Hosszan vizsgálta a VAR a gólt, nem volt-e le, de végül megadták. Gyorsan ezt követően a ZTE FC előtt adódott  egyenlítési lehetőség, de a többszöri próbálkozások is  kipattantak a kapu elé tömörülő hazaiakról.  Amikor már úgy látszott, hogy kezd feljönni a ZTE FC, a 31. percben megint egy eladott labdából indult a DVSC támadása, a debreceniek nagyon szépen lejátszották a helyzetet és Kocsis 7 méterről laposan lőtt a zalai kapuba, 2-0. Ünnepeltek a hazai nézők a Nagyerdei Stadion lelátóin, de joggal, hiszen csapatuk kézben tartotta a mérkőzést. A helyzet  viszont változhatott volna, ugyanis a 36. percben Maxsuell lépett ki ziccerben ellőtte a labdát, de a hazai kapus nagy védéssel elcsípte a labdát. Ha 2-1, akkor... , de nem folytatjuk a mondatot, hiszen nem lett zalai szépítés. A ZTE FC kezdett feljönni,  labdabirtoklásban és passzokban is, Skribek a félidő vége előtt jó helyzetből lőtt mellé. Miért nem lehetett így kezdeni ezt a mérkőzést, akkor nem lett volna talán 2-0 a szünetben... 

Egy zalai kapufa

A ZTE FC kispadja hanem is volt foghíjas, de akadtak hiányzók. Diego Borges az FTC elleni mérkőzésen szenvedett combsérülést, Szendrei Norbert csapatkapitány pedig sárga lapok miatt hagyta ki ezt a találkozót. Talán ő volt az, aki leginkább hiányzott vasárnap este. A ZTE FC továbbra is próbálkozott, de nem tudott  igazából helyzeteket kialakítani.  A hazaiak  pedig igyekeztek a nagykanizsai születésű és az UFC-ben kezdő Kocsis Dominikot megjátszani, aki nagyon élt a játékkal. A Debrecen, kényelmes előnye birtokában, mivel a zalaiak nem tudták szorosabbá tenni az eredményt,  csak tartották az eredményt. A 77. percben a csereként beállt Klausz földről megpattanó fejese a keresztlécre vágódott, de nem ment be.   

Skribek gólja a szépítésre volt elég 

Így jött el a hajrá, de semmi változás nem látszott. A DVSC kézben tartotta az irányítást, a zalaiakban nem látszott az az átütőerő, amivel kizökkenthették volna komfortjából a hazai csapatot. Az egerszegi labdabirtoklási fölény nem sokat ért (45/55%), Skribek Alen a hosszabbítás perceiben parádés szabadrúgása csak szépségtapasz lehet neki és csapata számára is.  Úgyhogy a ZTE csapata kikapott Debrecenben,  a 11. helyen maradt. 

De miért nem ébredt korábban? Mondjuk a kezdésnél...  A DVSC együttese pedig ezzel a sikerrel a tabella élére ugrott, úgyhogy van öröm most Debrecenben. 

 

