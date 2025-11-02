1 órája
A ZTE FC akkor ébredt, amikor már elvesztette a DVSC elleni csatát, amely az élre ugrott
A labdarúgó NB I. 12. fordulójának zárómérkőzésén a DVSC vendége volt az egerszegi csapat. A ZTE FC úgy léphetett pályára, hogy legalább egy pontot szereznie kell, hogy elkerüljön az egyik kieső helyről, hiszen a délutáni találkozón nyert az Újpest, amely megelőzte ezzel.
Itt már tehetetlen Gundel-Takács Bence, a ZTE FC kapusa. Bárány Donát érkezett és megszerezte a DVSC első találatát.
Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport
Az Újpest és a Nyíregyháza várhatta kieső helyen a labdarúgó NB I. 12. fordulóját, a szabolcsiak maradtak is ott, hiszen csak ikszeltek (0-0) a Kisvárdával, az Újpest viszont nyert a Diósgyőr vendégeként. A ZTE FC helyzete tehát úgy festett a DVSC elleni találkozó előtt, hogy Nuno Campos csapatának legalább egy pontot kellene szereznie a DVSC otthonában, hogy megőrizze a 10. pozícióját.
DVSC - ZTE FC 2-1 (2-0)
Debrecen, 4344 néző. Jv.: Hanyecz (Bornemissza, Belicza).
DVSC: Varga Á. - Szécsi, Mejias, Hoffmann (Lang, 58.), Vajda - Szűcs (Manzanara, 82.), Youga - Kocsis D., Gordic (Cibla, 69.), Szuhodovszki (Dzsudzsák, 69.)- Bárány (Sissoko, 82.). Vezetőedző: Sergio Navarro.
ZTE FC: Gundel-Takács - Bodnár, Peraza, Várkonyi, Calderón - Kiss B. (Bitca, 84.), Csonka (Klausz, 70.), Amato, Skribek - Joao Victor (Krajcsovics, 67.), Maxsuell. Vezetőedző: Nuno Campos.
Gólszerzők: Bárány (17.), Kocsis D. (31.), illetve Skribek (90+5.).
Sárga lap: Hoffmann (49.), Youga (90+3.) illetve Maxsuell (45+3.)
A ZTE FC két győzelemmel a háta mögött érkezett Debrecenbe, hiszen az előző bajnoki fordulóban idegenben győzte le a Ferencvárost, majd csütörtökön a Magyar Kupában is sikerrel vette a Budafok elleni akadályt. Ami a hazaiakat illeti, a DVSC egy hete nagyon megverte az Újpestet (5-1), viszont a hétközi MK-mérkőzésén hazai környezetben 120 perces csata után kikapott a Honvédtól és kiesett.
Későn ébredt a ZTE FC, amikor már 2-0 volt...
Vasárnap este nem látszott a csütörtöki túlórázás a debrecenieken, hiszen lendületesen kezdett a házigazda abszolút dominált a játékban. Már a 17. percben vezetett, amikor a zalai védelem nem tudott tisztázni egy szabadrúgás után, a labda Mejias-hoz kerül, ő középre gurított, Bárány pedig 4 méterről a kapuba lőtt, 1-0. Hosszan vizsgálta a VAR a gólt, nem volt-e le, de végül megadták. Gyorsan ezt követően a ZTE FC előtt adódott egyenlítési lehetőség, de a többszöri próbálkozások is kipattantak a kapu elé tömörülő hazaiakról. Amikor már úgy látszott, hogy kezd feljönni a ZTE FC, a 31. percben megint egy eladott labdából indult a DVSC támadása, a debreceniek nagyon szépen lejátszották a helyzetet és Kocsis 7 méterről laposan lőtt a zalai kapuba, 2-0. Ünnepeltek a hazai nézők a Nagyerdei Stadion lelátóin, de joggal, hiszen csapatuk kézben tartotta a mérkőzést. A helyzet viszont változhatott volna, ugyanis a 36. percben Maxsuell lépett ki ziccerben ellőtte a labdát, de a hazai kapus nagy védéssel elcsípte a labdát. Ha 2-1, akkor... , de nem folytatjuk a mondatot, hiszen nem lett zalai szépítés. A ZTE FC kezdett feljönni, labdabirtoklásban és passzokban is, Skribek a félidő vége előtt jó helyzetből lőtt mellé. Miért nem lehetett így kezdeni ezt a mérkőzést, akkor nem lett volna talán 2-0 a szünetben...
Egy zalai kapufa
A ZTE FC kispadja hanem is volt foghíjas, de akadtak hiányzók. Diego Borges az FTC elleni mérkőzésen szenvedett combsérülést, Szendrei Norbert csapatkapitány pedig sárga lapok miatt hagyta ki ezt a találkozót. Talán ő volt az, aki leginkább hiányzott vasárnap este. A ZTE FC továbbra is próbálkozott, de nem tudott igazából helyzeteket kialakítani. A hazaiak pedig igyekeztek a nagykanizsai születésű és az UFC-ben kezdő Kocsis Dominikot megjátszani, aki nagyon élt a játékkal. A Debrecen, kényelmes előnye birtokában, mivel a zalaiak nem tudták szorosabbá tenni az eredményt, csak tartották az eredményt. A 77. percben a csereként beállt Klausz földről megpattanó fejese a keresztlécre vágódott, de nem ment be.
Skribek gólja a szépítésre volt elég
Így jött el a hajrá, de semmi változás nem látszott. A DVSC kézben tartotta az irányítást, a zalaiakban nem látszott az az átütőerő, amivel kizökkenthették volna komfortjából a hazai csapatot. Az egerszegi labdabirtoklási fölény nem sokat ért (45/55%), Skribek Alen a hosszabbítás perceiben parádés szabadrúgása csak szépségtapasz lehet neki és csapata számára is. Úgyhogy a ZTE csapata kikapott Debrecenben, a 11. helyen maradt.
De miért nem ébredt korábban? Mondjuk a kezdésnél... A DVSC együttese pedig ezzel a sikerrel a tabella élére ugrott, úgyhogy van öröm most Debrecenben.