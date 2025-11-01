november 1., szombat

A DVSC otthonában

1 órája

ZTE FC: legyen igaza Bakti Balázsnak! Remek hét lehetne akár egy pontszerzéssel...

Címkék#ZTE FC#labdarúgó NB I.#NB I 12. forduló#DVSC#foci

Indul a második kör. Sőt, már tart, hiszen pénteken és szombaton is rendeztek találkozókat a labdarúgó NB I. 12. fordulójában. A ZTE FC együttese viszont éppen a forduló utolsó mérkőzésén, vasárnap 18 órától lép pályára a DVSC otthonában.

Kerkai Attila

A labdarúgó NB I. eddigi 11 fordulója után a ZTE FC a 10. helyen állt a megszerzett 10 ponttal. A debreceni vendégszereplés után ezt a pozíciót vélhetően csak úgy tarthatná meg a zalai alakulat, ha pontot, vagy pontokat szerezne. 

ZTE FC DVSC
A ZTE FC játékosa, Bakti Balázs (fehérben) remek gólt lőtt a Budafoknak. Most úgy érzi, a DVSC ellen is lehet esélyük nyerni. 
Fotó: Pezzetta Umberto

Jó hetet zárhatna a ZTE FC

Eddig az elmúlt egy hét jól sikerült a ZTE FC csapatának, hiszen múlt vasárnap hatalmas bravúrral, 2-1-re legyőzte Ferencvárost, csütörtökön idehaza a Magyar Kupában jutott tovább biztosan, 3-1-es sikerével a Budafok ellen. Amennyiben a hetet valóban, legalább pontszerzéssel zárná Nuno Campos csapata, úgy az valóban "izmos" hét lenne. A vasárnapi ellenfél az előző fordulóban kiütötte az Újpestet 5-1-es sikerével, de aztán jött egy pofon Dzsudzsák Balázséknak, hiszen csütörtökön hazai pályán a kupában 120 perces csata után 2-1-re kikaptak az NB II.-es Budapest Honvédtól. Az majd kiderül, mennyire viselte meg a debrecenieket a kiesés és a 120 perces csata, mindenesetre hazai pályán a DVSC nem fog tartalékolni a ZTE FC ellen. Már csak amiatt sem, mert a hajdúságiak igencsak jó pozícióban vannak, hiszen a megszerzett 19 pontjukkal a 3. helyről várták ezt a játéknapot.

Szendrei hiányozni fog, Bakti optimista

Ami a ZTE FC csapatát illeti, a csapatkapitány Szendrei Norbert biztosan hiányozni fog, hiszen legutóbb begyűjtötte az ötödik sárga lapját. Csütörtökön többen is jó teljesítményt nyújtottak azok közül, akik előtte kevesebbet szerepeltek, de majd eldől, hogy a szakvezetés milyen összeállítást álmodik meg a Loki ellen. Mindenesetre a remek gólt szerző Bakti Balázs optimistán nyilatkozott a továbbjutás után, már a DVSC elleni mérkőzésre is gondolva. 

Most kaptunk páran lehetőséget azok közül, akik eddig kevesebbet játszottak, és szerettük volna meghálálni a bizalmat. Azt gondolom, ez többnyire sikerült is. Jól reagáltunk a kapott gólra, és ez fontos, továbbra is így kell fociznunk. Nagyon örülünk a továbbjutásnak, de koncentráltnak kell maradnunk, hiszen hamarosan Debrecenbe utazunk, ahonnan szintén győzelemmel szeretnénk hazatérni nyilatkozta a klub honlapjának. 

Mit lehet erre mondani: úgy legyen! 

 

