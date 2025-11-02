november 2., vasárnap

Görögországból érkezik

1 órája

Megvan a Zalakerámia ZTE KK új vezetőedzője: Kostas Mexas a görög élvonalból érkezik

Címkék#kosárlabda#Zalakerámia ZTE KK #Kostas Mexas#vezetőedző

A rossz hírek után végre egy jó. Megtalálta új vezetőedzőjét a Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabda csapata, ugyanis vasárnap bejelentette, hogy a csapat irányítását a görög Kostas Mexas veszi át.

Kerkai Attila

Mint a klub beszámolójából kiderül, a 49 éves szakember kellően rutinos trénernek számít, közel három évtizede edzősködik. Végigjárta a szamárlétrát, hogy 2014-ben a görög élvonalban is bemutatkozzon a KAOD csapatánál.  A legutóbbi két szezont a görög első osztályú Lavrio kispadján töltötte, innen érkezik tehát a Zalakerámia ZTE KK új vezetőedzője, vagyis Kostas Mexas.

Zalakerámia ZTE KK Kostas Mexas
Megvan a Zalakerámia ZTE KK új vezetőedzője, Kostas Mexas személyében. 
Forrás: PAOK

A Zalakerámia ZTE KK új edzőjének nyilatkozata

Kostas Mexas a klub honlapjának elmondta, hogy egyik célja volt külföldön kipróbálnia magát, amiért nagyon hálás a Zetének, noha tudja, hogy a jelenlegi helyzete nem feltétlen a legjobb a csapatnak.
-  Megpróbáljuk megérteni, hogyan és miként tudjuk másképpen csinálni a dolgainkat, a játékosokkal együttesen. Remélhetőleg napról napra, edzésről edzésre sikerül a fejlődés útjára lépni - jegyezte meg evvel kapcsolatban.
Játékfelfogását hasonlóképp írja le: minden gyakorlat, minden nap ugyanannyira számít a kosárlabdában, szereti a labdajáratós kosárlabdát, noha mostanában sokkal trendibbek és egyre gyakoribbak az egyéni megoldások. Meg kell találni azokat az apró változtatásokat, amelyek a csapat sikerére válhatnak, főleg, hogy most “adott a csapat”.

Mozgalmas volt tehát ez a hosszú hétvége a Zalakerámia ZTE KK-nál. A pénteki, Kaposvár elleni vereség és az azt követő botrányos jelenetek  után vasárnap  egy jó hír érkezett, hiszen van kinevezett vezetőedzője a ZTE KK csapatának. Kostas Mexas szerdán, a Szeged otthonában  mutatkozik be az egerszegi kispadon. 

 

