Megvan a Zalakerámia ZTE KK új vezetőedzője: Kostas Mexas a görög élvonalból érkezik

Mint a klub beszámolójából kiderül, a 49 éves szakember kellően rutinos trénernek számít, közel három évtizede edzősködik. Végigjárta a szamárlétrát, hogy 2014-ben a görög élvonalban is bemutatkozzon a KAOD csapatánál. A legutóbbi két szezont a görög első osztályú Lavrio kispadján töltötte, innen érkezik tehát a Zalakerámia ZTE KK új vezetőedzője, vagyis Kostas Mexas.

A Zalakerámia ZTE KK új edzőjének nyilatkozata

Kostas Mexas a klub honlapjának elmondta, hogy egyik célja volt külföldön kipróbálnia magát, amiért nagyon hálás a Zetének, noha tudja, hogy a jelenlegi helyzete nem feltétlen a legjobb a csapatnak.

- Megpróbáljuk megérteni, hogyan és miként tudjuk másképpen csinálni a dolgainkat, a játékosokkal együttesen. Remélhetőleg napról napra, edzésről edzésre sikerül a fejlődés útjára lépni - jegyezte meg evvel kapcsolatban.

Játékfelfogását hasonlóképp írja le: minden gyakorlat, minden nap ugyanannyira számít a kosárlabdában, szereti a labdajáratós kosárlabdát, noha mostanában sokkal trendibbek és egyre gyakoribbak az egyéni megoldások. Meg kell találni azokat az apró változtatásokat, amelyek a csapat sikerére válhatnak, főleg, hogy most “adott a csapat”.

Mozgalmas volt tehát ez a hosszú hétvége a Zalakerámia ZTE KK-nál. A pénteki, Kaposvár elleni vereség és az azt követő botrányos jelenetek után vasárnap egy jó hír érkezett, hiszen van kinevezett vezetőedzője a ZTE KK csapatának. Kostas Mexas szerdán, a Szeged otthonában mutatkozik be az egerszegi kispadon.