november 3., hétfő

Győző névnap

+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új edző irányít a Zalakerámia ZTE KK-nál

39 perce

Kostas Mexas megkezdte a munkát Zalaegerszegen - Hellems esete a nemzetközi sajtóban is téma volt (galéria)

Címkék#Zalakerámia ZTE KK #új edző#Férfi kosárlabda NB I#légiósok

Munkába állt a Zalakerámia ZTE KK új vezetőedzője. A görög Kostas Mexas szerződtetését vasárnap este jelentette be a Zalakerámia ZTE KK, így már ő készíti fel a csapatot a szerdai Szeged elleni idegenbeli találkozóra.

Kerkai Attila
Kostas Mexas megkezdte a munkát Zalaegerszegen - Hellems esete a nemzetközi sajtóban is téma volt (galéria)

Munkába állt a Zalakerámia ZTE KK új vezetőedzője, Kostas Mexas. A képen a görög szakember Mokánszki Mátéval fog kezet az első edzésén

Fotó: Pezzetta Umberto

Ahogy beszámoltunk róla, az egerszegi klub és a nyáron visszatért Sebastjan Krasovec útjai a múlt hét elején váltak el, aztán következett a botrányos jelenetekkel véget ért pénteki, Kaposvár elleni bajnoki találkozó, amelyen a Zalakerámia ZTE KK kikapott. Jericole Hellems, a Zalakerámia ZTE KK amerikai légiósa és a hazai nézők egy csoportja között nézeteltérés alakult ki, aminek a végén a játékos ütött, és ezt követően a klub azonnal felbontotta a kosaras szerződését. 

Zalakerámia ZTE KK Kostas Mexas
Kostas Mexas érkezésével remélhetőleg új időszámítás kezdődik a Zalakerámia ZTE KK csapatánál. Legalábbis mindenki ebben bízik, és a múltat elfeledhetik... 
Fotó: Pezzetta Umberto

A Zalakerámia ZTE KK új vezetőedzője megérkezett

Ez viszont már a múlt. Innentől kezdve előre néznek a kék-fehéreknél. Vasárnap bejelentették, hogy a 49 esztendős görög Kostas Mexas veszi át a férfi kosárlabda NB I. A csoportjában jelenleg egy győzelemmel és öt vereséggel álló Zalakerámia ZTE KK vezetőedzői teendőit. A görög szakember hétfőn délelőtt érkezett meg Magyarországra, és este már új csapatánál megtartotta az első edzését is. Előtte videózott a társaság, illetve megtörtént a kölcsönös bemutatkozás is. Kostas Mexas tehát munkába állt, nehéz helyzetben veszi át a csapat irányítását, de kihívásnak érzi a feladatot. 

Még nincs új légiós

Arról egyelőre nem jelent meg semmi, hogy a távozott Jericole Hellems helyére kit igazolnak az egerszegiek, azonban várhatóan ezt is bejelentik, hiszen eredetileg is négy légióssal tervezték a bajnokságot.

Visszatérve Jericole Hellems ütésére, az esetet felfedezte a nemzetközi sajtó is.  Korábban Koszovóban játszott, és ott is megemlékeztek a pénteki ütéséről, valamint a román sportsajtó szintén ír az esetről, általában tényszerűen beszámolva az esetről. 

Nézze meg képeinket a ZTE KK új edzőjének bemutatkozásáról:

A ZTE KK az új edzője

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu