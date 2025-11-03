Kostas Mexas megkezdte a munkát Zalaegerszegen - Hellems esete a nemzetközi sajtóban is téma volt (galéria)

Ahogy beszámoltunk róla, az egerszegi klub és a nyáron visszatért Sebastjan Krasovec útjai a múlt hét elején váltak el, aztán következett a botrányos jelenetekkel véget ért pénteki, Kaposvár elleni bajnoki találkozó, amelyen a Zalakerámia ZTE KK kikapott. Jericole Hellems, a Zalakerámia ZTE KK amerikai légiósa és a hazai nézők egy csoportja között nézeteltérés alakult ki, aminek a végén a játékos ütött, és ezt követően a klub azonnal felbontotta a kosaras szerződését.

Kostas Mexas érkezésével remélhetőleg új időszámítás kezdődik a Zalakerámia ZTE KK csapatánál. Legalábbis mindenki ebben bízik, és a múltat elfeledhetik...

Fotó: Pezzetta Umberto

A Zalakerámia ZTE KK új vezetőedzője megérkezett

Ez viszont már a múlt. Innentől kezdve előre néznek a kék-fehéreknél. Vasárnap bejelentették, hogy a 49 esztendős görög Kostas Mexas veszi át a férfi kosárlabda NB I. A csoportjában jelenleg egy győzelemmel és öt vereséggel álló Zalakerámia ZTE KK vezetőedzői teendőit. A görög szakember hétfőn délelőtt érkezett meg Magyarországra, és este már új csapatánál megtartotta az első edzését is. Előtte videózott a társaság, illetve megtörtént a kölcsönös bemutatkozás is. Kostas Mexas tehát munkába állt, nehéz helyzetben veszi át a csapat irányítását, de kihívásnak érzi a feladatot.

Még nincs új légiós

Arról egyelőre nem jelent meg semmi, hogy a távozott Jericole Hellems helyére kit igazolnak az egerszegiek, azonban várhatóan ezt is bejelentik, hiszen eredetileg is négy légióssal tervezték a bajnokságot.

Visszatérve Jericole Hellems ütésére, az esetet felfedezte a nemzetközi sajtó is. Korábban Koszovóban játszott, és ott is megemlékeztek a pénteki ütéséről, valamint a román sportsajtó szintén ír az esetről, általában tényszerűen beszámolva az esetről.

Nézze meg képeinket a ZTE KK új edzőjének bemutatkozásáról: