Zalakerámia ZTE KK: végre meg kellene húzni egy éles vonalat az ütés után

Természetesen semmiben nem akarjuk felmenteni az amerikai játékost és az ő tettét. Ahogy beszámoltunk már róla, a 90-83-as kaposvári győzelmet hozó összecsapás után a játékosok szokásos "pacsizása" közben Jericole Hellems szóváltásba került a nézők egy csoportjával, aminek a végén ütött. A Zalakerámia ZTE KK szinte azonnal meghozta az egyetlen jó döntést, hiszen azonnali hatállyal felbontotta az amerikai kosaras szerződését a sportszerűtlenség után. Úgy tudjuk, hogy Hellems-t még az este folyamán a rendőrség is előállította, kihallgatták, hiszen garázdaság miatt feljelentették.

A csapatnak van szurkolótábora, és a nézőknek van csapatuk. A Zalakerámia ZTE KK -nál most ezt kellene végre újra egyensúlyba hozni.

Fotó: Bálizs Zsuzsa

A Zalakerámia ZTE KK nem ezt érdemli

De mi van a háttérben? Sajnos szomorú dolgok. A Zalakerámia ZTE KK nagyon gyengén kezdte a szezont, egy győzelem és most már öt vereség a mérlege. Sebastjan Krasovec edzőt a hét elején menesztették, de a helyzet nem javult sokat. Pénteken is szétesően és nem csapatként funkcionált a társaság, ez végig érezhető volt a játékán. Jericole Hellems már az első félidőben, a bedobott hármasa után is kimutatott a hazai(!) B-közép felé, de nem tudjuk, hogy volt-e ennek előzménye, vagy spontán jött neki... Mindegy is, ilyet nem tesz játékos. Jobb esetben. A végén pedig valóban elszakadt a cérna nála. A mérkőzés végi "pacsizásnál" valakinek kimutatott, hogy ne fentről kiabáljon, hanem menjen le a pályára, ott mondja. Az első sorban állók közül aztán valaki "bemozdult" az amerikai kosaras felé, ő pedig azonnal ütött. A jelenetet mindenki láthatta, hiszen szinte azonnal felkerült az internetre. Nem kell mellébeszélni, ott van, minden látszik.

Meg kell húzni egy határt, de nagyon határozottan

Mi lesz most? Nem tudni. Egy biztos, rendet kellene végre tenni Zalaegerszegen. Nyilván előbb a csapatnál, de a lelátón is. Meg kell húzni most már egy nagyon éles és határozott vonalat, hogy a néző mit tehet meg és mit nem. Évek óta van pár néző az egerszegi sportcsarnokban, s ők folyamatosan szidják a klubvezetést, a játékosokat. Ha vesztésre állnak. Ha nyer a csapat, akkor ölelgetik őket. Meg persze szurkolnak is. Ami tök jó, de kell lennie most már egy határnak. Mert mindent a néző sem tehet meg. Hiába vette meg a jegyét, hiába kíséri el a csapatot idegenbe. Nincs már annyira jó híre az egerszegi sportcsarnoknak, mint régen, és ezt ki kell mondani. Jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy nehéz igazolni Egerszegre játékost, hiszen azt ne gondolja senki, hogy ezek a fiúk ne beszélnének egymással, ne osztanák meg tapasztalataikat, legyen az hazai, vagy külföldi kosaras. Ki szeret úgy a pályán lenni, ha közben szidják, mert éppen rossz napja van, vagy a csapat vesztésre áll. Hogy azt hallja: ki hozott téged ide? És a többi, ennél cifrább dolgok...