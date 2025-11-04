A Becsvölgye nyerte a rangadót nyugaton és továbbra is veretlen (galéria)

Északi-csoport

Zalaszentgyörgy–Babosdöbréte 10–0 (3–0)

Zalaszentgyörgy. Jv.: Németh I.

Zalaszentgyörgy: Zsiga – Bödör Gy. (Patona), Pataki, Végh (Járfás), Czömpöl, Sári, Kovács B., Fekete (Bödör B.), Némethy, Gulyás, Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.

Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi, Vass (Szalai), Zámodics, Ugranyecz, Krápicz, Fábián (Horváth B.), Bíró (Gyöngyössy), Németh A. (Goldfinger), Tóthi (Nagy J.), Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.

Gólszerzők: Végh (4), Pataki (2), Némethy, Kovács B., Fekete, Patona.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Bagod-Boldogfa–Tarr Andráshida SC II 5–0 (3–0)

Zalaboldogfa. Jv.: Dömötör P.

Bagod-Boldogfa: Németh G. – Kutasi, Pörösei, Vörös Á., Kiss Ma. (Németh R.), Vörös A., Kiss Mi. (Horváth L.), Hidi (Simon), Gergán (Varga M.), Tóth A., Palkovics. Edző: Devecser István.

Andráshida SC II: Molnár M. – Benkő (Ocskó), Komáromy Z. (Zsiborás), Némethy (Geszti), Komáromy Zs. (Molnár K.), Csiszár, Pálinkás, Szacskó, Paucsa (Németh M.), Szigeti, Újj. Edző: Tóth László.

Gólszerzők: Pörösei (2), Hidi, Gergán, Kiss Mi.

Jók: Palkovics, Vörös Á., Pörösei, Kiss Mi., ill. senki.

Nagylengyel–Sárhida 5–3 (4–0)

Nagylengyel. Jv.: Szente D.

Nagylengyel: Pék – Mentes (Lévai J.), Vinkó, Déri, Szalai, Halász (Lévai R.), Völler (Németh D.), Kocsis, Dávid, Csöndes (Farkas A.), Király. Edző: Németh László.

Sárhida: Nagy D. – Horváth K. (Szilasi), Tóth T., Herczeg, Tóth B., Németh K. (Kerkai), Balogh M., Palkovics, Kaszás (Hácskó), Balogh T. (Jákli), Bakos. Edző: Hajdu László.

Gólszerzők: Szalai (2), Vinkó (2), Király, ill. Tóth B., Hácskó, Balogh M.

Jók: az egész csapat, ill. Tóth B., Hácskó, Balogh M.

Seldon Hungary Salomvár–Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony 1–2 (0–1)

Salomvár. Jv.: Vörös L.

Salomvár: Tuboly – Havranek, Bogár D., Németh D., Fülöp, Báhr (Radics), Tamás, Kulcsár, Kulda, Bogár K. (Borsos), Németh M. Edző: Szujker Attila.

Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Hangácsi, Hideg, Kovács D., Gángó (Pongrácz), Főző, Blaskovics, László, Ódor (Varga A., Tóth M.), Balogh A., Horváth M. (Morth). Edző: Pecsics Tibor.

Gólszerzők: Németh D., ill. Kovács D., Horváth M.

Jók: Tuboly és az egész csapat, ill. mindenki.