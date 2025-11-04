51 perce
A Becsvölgye nyerte a rangadót nyugaton és továbbra is veretlen (galéria)
A hét végén a 11. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Északi- és Nyugati-csoportjában. Nyugaton az Becsvölgye a második Zalabaksát fogadta és 3–1-es sikerével hat pontra növelte az előnyét a tabella élén. Északon tovább tart a versenyfutás a Zalaszentgyörgy és az Egervár-Vasboldogasszony között, mindkét csapat begyűjtötte a három pontot, így pontazonossággal állnak a tabella első két helyén.
Kósa Róbert
Északi-csoport
Zalaszentgyörgy–Babosdöbréte 10–0 (3–0)
Zalaszentgyörgy. Jv.: Németh I.
Zalaszentgyörgy: Zsiga – Bödör Gy. (Patona), Pataki, Végh (Járfás), Czömpöl, Sári, Kovács B., Fekete (Bödör B.), Némethy, Gulyás, Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.
Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi, Vass (Szalai), Zámodics, Ugranyecz, Krápicz, Fábián (Horváth B.), Bíró (Gyöngyössy), Németh A. (Goldfinger), Tóthi (Nagy J.), Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.
Gólszerzők: Végh (4), Pataki (2), Némethy, Kovács B., Fekete, Patona.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Bagod-Boldogfa–Tarr Andráshida SC II 5–0 (3–0)
Zalaboldogfa. Jv.: Dömötör P.
Bagod-Boldogfa: Németh G. – Kutasi, Pörösei, Vörös Á., Kiss Ma. (Németh R.), Vörös A., Kiss Mi. (Horváth L.), Hidi (Simon), Gergán (Varga M.), Tóth A., Palkovics. Edző: Devecser István.
Andráshida SC II: Molnár M. – Benkő (Ocskó), Komáromy Z. (Zsiborás), Némethy (Geszti), Komáromy Zs. (Molnár K.), Csiszár, Pálinkás, Szacskó, Paucsa (Németh M.), Szigeti, Újj. Edző: Tóth László.
Gólszerzők: Pörösei (2), Hidi, Gergán, Kiss Mi.
Jók: Palkovics, Vörös Á., Pörösei, Kiss Mi., ill. senki.
Nagylengyel–Sárhida 5–3 (4–0)
Nagylengyel. Jv.: Szente D.
Nagylengyel: Pék – Mentes (Lévai J.), Vinkó, Déri, Szalai, Halász (Lévai R.), Völler (Németh D.), Kocsis, Dávid, Csöndes (Farkas A.), Király. Edző: Németh László.
Sárhida: Nagy D. – Horváth K. (Szilasi), Tóth T., Herczeg, Tóth B., Németh K. (Kerkai), Balogh M., Palkovics, Kaszás (Hácskó), Balogh T. (Jákli), Bakos. Edző: Hajdu László.
Gólszerzők: Szalai (2), Vinkó (2), Király, ill. Tóth B., Hácskó, Balogh M.
Jók: az egész csapat, ill. Tóth B., Hácskó, Balogh M.
Seldon Hungary Salomvár–Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony 1–2 (0–1)
Salomvár. Jv.: Vörös L.
Salomvár: Tuboly – Havranek, Bogár D., Németh D., Fülöp, Báhr (Radics), Tamás, Kulcsár, Kulda, Bogár K. (Borsos), Németh M. Edző: Szujker Attila.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Hangácsi, Hideg, Kovács D., Gángó (Pongrácz), Főző, Blaskovics, László, Ódor (Varga A., Tóth M.), Balogh A., Horváth M. (Morth). Edző: Pecsics Tibor.
Gólszerzők: Németh D., ill. Kovács D., Horváth M.
Jók: Tuboly és az egész csapat, ill. mindenki.
Bak–Göcsej Németfalu 2–6 (0–3)
Bak. Jv.: Kovács V.
Bak: Eszter (Horváth R.) – Bakos Gy., Szakmeiszter, Deák, Timbókovics, Sebestyén, Bakos D., Bohár, Pálfi, Kaposvári, Edve (Horváth S.). Edző: Eszter Róbert.
Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Pilise, Domján, Anti, Ábrahám, Kovács M., Bertók D. (Kovács D.), Solymosi, Bertók J., Pataki. Edző: Péteri Gáspár.
Gólszerzők: Horváth R. (2), ill. Bertók J. (3), Töröcsik (2), Ábrahám.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
A Police-Ola–Zalalövő II-Zalaháshágy mérkőzést későbbre halasztották.
Nyugati-csoport
ADA Nova–Bárszentmihályfa 1–1 (0–1)
Nova. Jv.: Kovács P.
Nova: Lendvai – Nunkovics, Máté, Varga D., Bangó (Kőröcz), Fehér, Horváth D., Varga R., Katona, Horváth R. (Sárközi), Horváth T. Edző: Farkas István.
Bárszentmihályfa: Pethő – Antal, Orsós, Sebestyén, Németh I., Kovács L., Németh K. (Ábrahám), Fekete (Sebők), Szupper (Kiss T.), Kancsal, Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.
Gólszerzők: Máté, ill. Cseke Lengyel.
Jók: Máté, ill. az egész csapat.
Páka–Szécsisziget 5–0 (0–0)
Páka. Jv.: Kiss N.
Páka: Balogh B. – Pörzse (Felső), Molnár M. (Kerese D.), Lukács M. (Kerese Z.), Szabó D. (Szever), Varga B., Szarka (Bakon), Harsányi, Lukács T., Lovrencsics, Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.
Szécsisziget: Tóth Cs. – Szabó K., Nehéz, Orsós A., Kiss M. (Farsang D.), Holl, Szekér (Farsang B.), Pető (Pöszér), Orsós N. (Orsós M.), Kulcsár, Balogh N. Edző: Gazdag Tamás.
Gólszerzők: Lukács M. (2), Lovrencsics, Harsányi, Lukács T.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Pórszombat–Szilvágy 2–1 (1–1)
Pórszombat. Jv.: Kustán Cs.
Pórszombat: Kőrösi – Bécs (Horváth N.), Kovács B., Kiss M., Csóbor, Lapat, Kovács A. (Szakos), Szabó M., Hőninger (Kovács P.), Bertalan, Boros (Csordás). Edző: Nagy Zoltán.
Szilvágy: Dóra G. – Lelkes, Köbli (Andrics), Éder, Horváth Z. (Kocsis), Dóra D., Simon (Domján), Czigány, Foki (Kovács B.), Zsiga, Balogh A. (Terbe). Edző: Dóra Attila.
Gólszerzők: Csóbor, Kovács B., ill. Czigány.
Jók: Kovács B., Szabó M., Kiss M., Bertalan, Hőninger, ill. Dóra G., Balogh A.
Becsvölgye–Zalabaksa 3–1 (3–1)
Becsvölgye. Jv.: Gróf L.
Becsvölgye: Németh P. – Doszpot (Németh G.), Héder (Tóth B.), Domján, Nierer (Rózsa), Gerencsér (Kerkai), Németh Máté (Horváth Á.), Németh Márk, Tóth P., Karakai (Paál), Kiss P. Edző: Geráth Dániel.
Zalabaksa: Dóra – Bertalan, Horváth S., Zabó J., Kámán L., Zabó Á., Borsos, Bazsika, Horváth G., Kulcsár, Kámán P. Edző: Bazsika Ferenc.
Gólszerzők: Karakai (2), Kiss P., ill. Borsos.
Jók: az egész csapat, ill. Dóra, Kulcsár, Zabó J.
Tormafölde–Gutorfölde 4–1 (3–0)
Tormafölde. Jv.: Kiss N.
Tormafölde: Makaró – Vitéz (Süle Be.), András, Pilhoffer (Süle Ba.), Dunai, Czigány, Kondákor, Pozsgai, Igazi (Eger), Virágh, Podszkocs. Edző: Polgár Szabolcs.
Gutorfölde: Józsa K. – Józsa M., Liszi Pa. (Lecsek), Hári (Kovács P.), Kaszás (Liszi Pé.), Kása (Horváth E.), Pencz (Jandó), Domján V., Mikó (Fischer), Domján R. (Szujker), Kocsis.
Gólszerzők: Pozsgai (2), Vitéz, Igazi, ill. Domján V.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Vármegyei III. osztály: Tormafölde–GutorföldeFotók: Kósa Róbert
Zalatárnok–Tófej Kerámia 0–1 (0–1)
Zalatárnok. Jv.: Lancz Zs.
Zalatárnok: Máté – Szalai (Tóth M.), Baki, Farkas Á. (Sipos), Jakab, Rituper J., Rituper P., Lóránt (Kocsis A.), Dóczi, Kocsis B. (Koltai), Toplak. Edző: Somogyi Zsolt.
Tófej: Gombos – Paucsa, Nagy Z., Kovács I., Bujtor, Soós B., Bátorfi (Koroknyai), Gál, Révész, Soós T., Józsa (Czigány). Edző: Kovács Zoltán.
Gólszerző: Soós B.
Jók: az egész csapat, ill. Gombos (a mezőny legjobbja), Soós T., Gál.
Kiállítva: Rituper J. (72.), ill. Révész (63.).