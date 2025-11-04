november 4., kedd

Károly névnap

+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei III. osztály

1 órája

A Becsvölgye nyerte a rangadót nyugaton és továbbra is veretlen (galéria)

Címkék#megyei foci#megye III#foci

A hét végén a 11. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Északi- és Nyugati-csoportjában. Nyugaton az Becsvölgye a második Zalabaksát fogadta és 3–1-es sikerével hat pontra növelte az előnyét a tabella élén. Északon tovább tart a versenyfutás a Zalaszentgyörgy és az Egervár-Vasboldogasszony között, mindkét csapat begyűjtötte a három pontot, így pontazonossággal állnak a tabella első két helyén.

Zaol.hu
A Becsvölgye nyerte a rangadót nyugaton és továbbra is veretlen (galéria)

Kósa Róbert

Északi-csoport

Zalaszentgyörgy–Babosdöbréte 10–0 (3–0)
Zalaszentgyörgy. Jv.: Németh I.
Zalaszentgyörgy: Zsiga – Bödör Gy. (Patona), Pataki, Végh (Járfás), Czömpöl, Sári, Kovács B., Fekete (Bödör B.), Némethy, Gulyás, Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.
Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi, Vass (Szalai), Zámodics, Ugranyecz, Krápicz, Fábián (Horváth B.), Bíró (Gyöngyössy), Németh A. (Goldfinger), Tóthi (Nagy J.), Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.
Gólszerzők: Végh (4), Pataki (2), Némethy, Kovács B., Fekete, Patona.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Bagod-Boldogfa–Tarr Andráshida SC II 5–0 (3–0)
Zalaboldogfa. Jv.: Dömötör P.
Bagod-Boldogfa: Németh G. – Kutasi, Pörösei, Vörös Á., Kiss Ma. (Németh R.), Vörös A., Kiss Mi. (Horváth L.), Hidi (Simon), Gergán (Varga M.), Tóth A., Palkovics. Edző: Devecser István.
Andráshida SC II: Molnár M. – Benkő (Ocskó), Komáromy Z. (Zsiborás), Némethy (Geszti), Komáromy Zs. (Molnár K.), Csiszár, Pálinkás, Szacskó, Paucsa (Németh M.), Szigeti, Újj. Edző: Tóth László.
Gólszerzők: Pörösei (2), Hidi, Gergán, Kiss Mi.
Jók: Palkovics, Vörös Á., Pörösei, Kiss Mi., ill. senki.

Nagylengyel–Sárhida 5–3 (4–0)
Nagylengyel. Jv.: Szente D.
Nagylengyel: Pék – Mentes (Lévai J.), Vinkó, Déri, Szalai, Halász (Lévai R.), Völler (Németh D.), Kocsis, Dávid, Csöndes (Farkas A.), Király. Edző: Németh László.
Sárhida: Nagy D. – Horváth K. (Szilasi), Tóth T., Herczeg, Tóth B., Németh K. (Kerkai), Balogh M., Palkovics, Kaszás (Hácskó), Balogh T. (Jákli), Bakos. Edző: Hajdu László.
Gólszerzők: Szalai (2), Vinkó (2), Király, ill. Tóth B., Hácskó, Balogh M.
Jók: az egész csapat, ill. Tóth B., Hácskó, Balogh M.

Seldon Hungary Salomvár–Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony 1–2 (0–1)
Salomvár. Jv.: Vörös L.
Salomvár: Tuboly – Havranek, Bogár D., Németh D., Fülöp, Báhr (Radics), Tamás, Kulcsár, Kulda, Bogár K. (Borsos), Németh M. Edző: Szujker Attila.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Hangácsi, Hideg, Kovács D., Gángó (Pongrácz), Főző, Blaskovics, László, Ódor (Varga A., Tóth M.), Balogh A., Horváth M. (Morth). Edző: Pecsics Tibor.
Gólszerzők: Németh D., ill. Kovács D., Horváth M.
Jók: Tuboly és az egész csapat, ill. mindenki.

Bak–Göcsej Németfalu 2–6 (0–3)
Bak. Jv.: Kovács V.
Bak: Eszter (Horváth R.) – Bakos Gy., Szakmeiszter, Deák, Timbókovics, Sebestyén, Bakos D., Bohár, Pálfi, Kaposvári, Edve (Horváth S.). Edző: Eszter Róbert.
Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Pilise, Domján, Anti, Ábrahám, Kovács M., Bertók D. (Kovács D.), Solymosi, Bertók J., Pataki. Edző: Péteri Gáspár.
Gólszerzők: Horváth R. (2), ill. Bertók J. (3), Töröcsik (2), Ábrahám.
Jók: senki, ill. az egész csapat.

A Police-Ola–Zalalövő II-Zalaháshágy mérkőzést későbbre halasztották.

Nyugati-csoport

ADA Nova–Bárszentmihályfa 1–1 (0–1)
Nova. Jv.: Kovács P.
Nova: Lendvai – Nunkovics, Máté, Varga D., Bangó (Kőröcz), Fehér, Horváth D., Varga R., Katona, Horváth R. (Sárközi), Horváth T. Edző: Farkas István.
Bárszentmihályfa: Pethő – Antal, Orsós, Sebestyén, Németh I., Kovács L., Németh K. (Ábrahám), Fekete (Sebők), Szupper (Kiss T.), Kancsal, Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.
Gólszerzők: Máté, ill. Cseke Lengyel.
Jók: Máté, ill. az egész csapat.

Páka–Szécsisziget 5–0 (0–0)
Páka. Jv.: Kiss N.
Páka: Balogh B. – Pörzse (Felső), Molnár M. (Kerese D.), Lukács M. (Kerese Z.), Szabó D. (Szever), Varga B., Szarka (Bakon), Harsányi, Lukács T., Lovrencsics, Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.
Szécsisziget: Tóth Cs. – Szabó K., Nehéz, Orsós A., Kiss M. (Farsang D.), Holl, Szekér (Farsang B.), Pető (Pöszér), Orsós N. (Orsós M.), Kulcsár, Balogh N. Edző: Gazdag Tamás.
Gólszerzők: Lukács M. (2), Lovrencsics, Harsányi, Lukács T.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Pórszombat–Szilvágy 2–1 (1–1)
Pórszombat. Jv.: Kustán Cs.
Pórszombat: Kőrösi – Bécs (Horváth N.), Kovács B., Kiss M., Csóbor, Lapat, Kovács A. (Szakos), Szabó M., Hőninger (Kovács P.), Bertalan, Boros (Csordás). Edző: Nagy Zoltán.
Szilvágy: Dóra G. – Lelkes, Köbli (Andrics), Éder, Horváth Z. (Kocsis), Dóra D., Simon (Domján), Czigány, Foki (Kovács B.), Zsiga, Balogh A. (Terbe). Edző: Dóra Attila.
Gólszerzők: Csóbor, Kovács B., ill. Czigány.
Jók: Kovács B., Szabó M., Kiss M., Bertalan, Hőninger, ill. Dóra G., Balogh A.

Becsvölgye–Zalabaksa 3–1 (3–1)
Becsvölgye. Jv.: Gróf L.
Becsvölgye: Németh P. – Doszpot (Németh G.), Héder (Tóth B.), Domján, Nierer (Rózsa), Gerencsér (Kerkai), Németh Máté (Horváth Á.), Németh Márk, Tóth P., Karakai (Paál), Kiss P. Edző: Geráth Dániel.
Zalabaksa: Dóra – Bertalan, Horváth S., Zabó J., Kámán L., Zabó Á., Borsos, Bazsika, Horváth G., Kulcsár, Kámán P. Edző: Bazsika Ferenc.
Gólszerzők: Karakai (2), Kiss P., ill. Borsos.
Jók: az egész csapat, ill. Dóra, Kulcsár, Zabó J.

Tormafölde–Gutorfölde 4–1 (3–0)
Tormafölde. Jv.: Kiss N.
Tormafölde: Makaró – Vitéz (Süle Be.), András, Pilhoffer (Süle Ba.), Dunai, Czigány, Kondákor, Pozsgai, Igazi (Eger), Virágh, Podszkocs. Edző: Polgár Szabolcs.
Gutorfölde: Józsa K. – Józsa M., Liszi Pa. (Lecsek), Hári (Kovács P.), Kaszás (Liszi Pé.), Kása (Horváth E.), Pencz (Jandó), Domján V., Mikó (Fischer), Domján R. (Szujker), Kocsis.
Gólszerzők: Pozsgai (2), Vitéz, Igazi, ill. Domján V.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Vármegyei III. osztály: Tormafölde–Gutorfölde

Fotók: Kósa Róbert

Zalatárnok–Tófej Kerámia 0–1 (0–1)
Zalatárnok. Jv.: Lancz Zs.
Zalatárnok: Máté – Szalai (Tóth M.), Baki, Farkas Á. (Sipos), Jakab, Rituper J., Rituper P., Lóránt (Kocsis A.), Dóczi, Kocsis B. (Koltai), Toplak. Edző: Somogyi Zsolt.
Tófej: Gombos – Paucsa, Nagy Z., Kovács I., Bujtor, Soós B., Bátorfi (Koroknyai), Gál, Révész, Soós T., Józsa (Czigány). Edző: Kovács Zoltán.
Gólszerző: Soós B.
Jók: az egész csapat, ill. Gombos (a mezőny legjobbja), Soós T., Gál.
Kiállítva: Rituper J. (72.), ill. Révész (63.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu