Vármegyei II. osztály

41 perce

A 88. percben szerezte meg a győzelmet a Letenye a Páterdomb otthonában

Címkék#megyei foci#foci#megye II

A hét végén újabb fordulóval folytatódtak a küzdelmek a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályában. A Letenye a 88. percben szerzett góllal győzött a Páterdomb otthonában, és már 8 pont az előnye, miután a második Böde 2–0-s vereséget szenvedett a Teskánd II otthonában.

Zaol.hu
A botfai Couves Ricky David (feketében) támad a Bocfölde elleni mérkőzésen

Fotó: Szekeres Péter

Cserszegtomaj–Keszthelyi Haladás 2–3 (0–2)
Cserszegtomaj. Jv.: Tóth Gy.
Cserszegtomaj: Kőrös (Fonnyadt) – Tarnóczai, Sándor, Kovács I. (Laczó), Szeles, Horváth B. (Lénárd), Lázár, Ötvös (Csiszár), Németh Sz., Kovács R., Kovács P. (Kovács B.). Játékos-edző: Németh Szabolcs.
Keszthely: Pintér – Marton (Balázs), Király, Bontó (Jánosi), Farkas K., Lázár, Lajtai, Molnár Cs., Császár, Farkas Zs., Pál. Edző: Lajtai Roland.
A helyzeteit jobban kihasználó csapat nyerte meg a mérkőzést.
Gólszerzők: Németh Sz., Tarnóczai, ill. Lázár, Bontó, Lajtai.
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Alsópáhok-Zalaapáti–Óhíd 4–0 (0–0)
Alsópáhok. Jv.: Lapath D.
Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Székács, Balaton (Horváth A.), Bertók, Hegedüs (Pór), Nagy M., Horváth Zs., Tóth T. (Tóth D.), Karancz, Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.
Óhíd: Nagy I. – Kiss G., Palkovics (Mándly), Sebestyén, Hegedűs L., Csik, Csizmazia, Miklósovics, Hegedüs P., Fekete, Horváth D. Edző: Kiss József.
A hazaiak négy gól mellett még öt kapufát is lőttek, így a győzelmük megérdemelt a sportszerűen játszó Óhíddal szemben.
Gólszerzők: Bertók (2), Nagy M., Szokoli.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Technoroll Teskánd II–Kertigepvilag.hu Böde 2–0 (0–0)
Teskánd. Jv.: Baranyai R.
Teskánd II: Wolf – Gecseg, Csillag, Novák, Horváth M., Orbán (Holczmüller), Kovács M., Kulcsár, Lepár, Kiss D. (Egyed), Szabó B. Játékos-edző: Gecseg Ádám.
Böde: Timbókovics – Turi, Éder, Erdélyi (Pánczél), Horváth Sz., Flander, Kócza (Odonics), Sebők (Csizmadia), Illés, Kiss M., Babati. Edző: Horváth András.
Az első félidőben nem forogtak a kapuk veszélyben, a vendégek játszottak mezőnyfölényben, de a hazai csapat jól és szervezetten védekezett. A második félidőben sem változott a játék képe, de ebben a játékrészben a hazaiak több veszélyes kontrát vezettek, amiből kettő büntetőt ítélt meg a játékvezető, melyet értékesítettek is. Összességében megérdemelt hazai siker született, amit a Teskánd II nem a mutatott játéknak, hanem az emberfeletti küzdelemnek köszönhet.
Gólszerző: Gecseg (2, mindkettőt 11-esből).
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Zalaszentmihály–Nagykapornak 2–3 (2–1)
Zalaszentmihály. Jv.: Földszin A.
Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Csilits, Szabó Ba., Szabó Bá. (Nagyváradi), Kiss Sz., Szabó M., Varga P., Sebestyén B., Soós B., Soós G., Janda. Edző: Balog Zoltán.
Nagykapornak: Gulyás – Németh M., Hegyi, Gyenese, Zöldvári (Dandi), Németh P., Szabó B. (Somogyi Magyar), Deák, Molnár M., Lakatos, Liska.
Sokadik mérkőzés, amikor a hazaiak saját magukat verik meg.
Gólszerzők: Soós G., Soós B., ill. Hegyi (2), Lakatos.
Jók: senki, ill. Hegyi, Lakatos, Deák,, Gulyás
Kiállítva: Szabó M. (69.), ill. Németh M. (90.).

Zalaware-Botfa–Bocfölde 1–2 (1–1)
Zalaegerszeg. Jv.: Táncos Sz.
Botfa: Halász – Németh Á., Couves Ricky, Németh B. (Kis), Nagy P. (Sóska), Ruzsics, Odonics, Koczfán M. (Koczfán D.), Horváth G. (Mátay), Benke, Mátyás. Edző: Nagy Péter.
Bocfölde: Majer – Vizsy D. (Szujker), Vizsy M., Illés (Gyuk), Csurgai D., Ruzsics, Dormán, Sipos, Csurgai B., Mikó, Bognár. Játékos-edző: Bognár Péter.
Harcias mérkőzésen a döntetlen reálisabb lett volna.
Gólszerzők: Benke, ill. Mikó (2).
Jók: Koczfán M., Ruzsics, ill. Csurgai D., Mikó, Ruzsics és az egész csapat.

Windoor-Páterdomb–Letenye 0–1 (0–0)
Zalaegerszeg. Jv.: Siket L.
Páterdomb: Szilasi – Kiss B., Tuboly (Izsán), Vincze, Kultsár, Viola, Csikós, Csiszár, Méhes (Major), Németh B., Gyenese T. (Gyenese R.). Edző: Bencze Péter.
Letenye: Soós – Kovács P., Bódi, Kozári, Őri A., Őri Cs., Őri M., Karsai, Lepnyák (Orsós), Szilágyi (Hácskó), Németh P. Edző: Takács Árpád.
A Letenye az első percektől kezdve éreztetni akarta a hazai csapattal, hogy nem véletlenül magasan a bajnokság esélyesei. Mégis az első lehetőség a Páterdomb előtt adódott, a vendégek sokkal többet birtokolták a labdát, viszont átlövésen kívül nagy helyzetük csak a félidő lefújása előtt volt. A második játékrész ott folytatódott, ahol az első véget ért, vagyis nagy letenyei fölény, veszélyes hazai kontrák. A Páterdomb kapujában Szilasi remek napot fogott ki, viszont a 88. percben Őri megpattanó labdáját már ő sem háríthatta. Összességében egy jó mérkőzésen a Letenye elvitte a három pontot, ezzel fél lábbal már most a zsebében a bajnokság.
Gólszerző: Őri M.
Jók: Szilasi (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.
Kiállítva: Kiss B. (83., Páterdomb).

Vármegyei foci: Botfa - Bocfölde mérkőzés

Fotók: Szekeres Péter

Zalaszentiván–Miklósfa 0–8 (0–4)
Zalaszentiván. Jv.: Lebár D.
Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Balogh B., Rinkó, Pámel, Kiss B., Sonkoly, Györgye, Németh A., Tóth K., Thuróczi. Játékos-edző: Kovács Tamás.
Miklósfa: Szollár – Bodó, Zsiga, Orsós, Halajkó, Takács (Kocsis), Mona (Varga T.), Gombos, Horváth R., Déri, Tóth Zs. Játékos-edző: Varga Jenő.
Megérdemelt vendéggyőzelem az enerváltan játszó hazaiak ellen.
Gólszerzők: Orsós (3), Takács (2), Halajkó, Déri, Zsiga.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Györgye (68., Zalaszentiván).

 

