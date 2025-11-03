A 88. percben szerezte meg a győzelmet a Letenye a Páterdomb otthonában

Cserszegtomaj–Keszthelyi Haladás 2–3 (0–2)

Cserszegtomaj. Jv.: Tóth Gy.

Cserszegtomaj: Kőrös (Fonnyadt) – Tarnóczai, Sándor, Kovács I. (Laczó), Szeles, Horváth B. (Lénárd), Lázár, Ötvös (Csiszár), Németh Sz., Kovács R., Kovács P. (Kovács B.). Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Keszthely: Pintér – Marton (Balázs), Király, Bontó (Jánosi), Farkas K., Lázár, Lajtai, Molnár Cs., Császár, Farkas Zs., Pál. Edző: Lajtai Roland.

A helyzeteit jobban kihasználó csapat nyerte meg a mérkőzést.

Gólszerzők: Németh Sz., Tarnóczai, ill. Lázár, Bontó, Lajtai.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Alsópáhok-Zalaapáti–Óhíd 4–0 (0–0)

Alsópáhok. Jv.: Lapath D.

Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Székács, Balaton (Horváth A.), Bertók, Hegedüs (Pór), Nagy M., Horváth Zs., Tóth T. (Tóth D.), Karancz, Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.

Óhíd: Nagy I. – Kiss G., Palkovics (Mándly), Sebestyén, Hegedűs L., Csik, Csizmazia, Miklósovics, Hegedüs P., Fekete, Horváth D. Edző: Kiss József.

A hazaiak négy gól mellett még öt kapufát is lőttek, így a győzelmük megérdemelt a sportszerűen játszó Óhíddal szemben.

Gólszerzők: Bertók (2), Nagy M., Szokoli.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Technoroll Teskánd II–Kertigepvilag.hu Böde 2–0 (0–0)

Teskánd. Jv.: Baranyai R.

Teskánd II: Wolf – Gecseg, Csillag, Novák, Horváth M., Orbán (Holczmüller), Kovács M., Kulcsár, Lepár, Kiss D. (Egyed), Szabó B. Játékos-edző: Gecseg Ádám.

Böde: Timbókovics – Turi, Éder, Erdélyi (Pánczél), Horváth Sz., Flander, Kócza (Odonics), Sebők (Csizmadia), Illés, Kiss M., Babati. Edző: Horváth András.

Az első félidőben nem forogtak a kapuk veszélyben, a vendégek játszottak mezőnyfölényben, de a hazai csapat jól és szervezetten védekezett. A második félidőben sem változott a játék képe, de ebben a játékrészben a hazaiak több veszélyes kontrát vezettek, amiből kettő büntetőt ítélt meg a játékvezető, melyet értékesítettek is. Összességében megérdemelt hazai siker született, amit a Teskánd II nem a mutatott játéknak, hanem az emberfeletti küzdelemnek köszönhet.

Gólszerző: Gecseg (2, mindkettőt 11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. senki.