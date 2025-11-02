november 2., vasárnap

Vármegyei I. osztály

1 órája

Rangadót nyert a ZTE FC II, először győzött a Lenti TE (galéria)

Címkék#megyei foci#foci#megye I

A hét végén a 11. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában. A játéknap rangadóján a ZTE FC II magabiztos, 4–0-s sikert aratott az Andráshida TE ellen, míg a Lenti TE idegenben szerezte meg első sikerét az idei szezonban.

Zaol.hu
Rangadót nyert a ZTE FC II, először győzött a Lenti TE (galéria)

A ZTE FC II (kékben) 4–0-ra győzte le az Andráshida TE együttesét a rangadón

Fotó: Pezzetta Umberto

Kiskanizsai Sáskák–Zalaszentgrót 1–5 (1–3)
Nagykanizsa-Kiskanizsa, 50 néző. Jv.: Farsang B.
Kiskanizsa: Herman – Jagarics (Kardos), Rákhely, Dobos, Kotnyek, Pál, Dolmányos, Bilák P., Dobri (Gyertyánági), Ötvös, Bilák B. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.
Zalaszentgrót: Osbáth (Farkas T.) – Jóna, Szántó (Horváth S.), Baráth (Kovács-Braun), Doszpoth, Varga G., Fülöp, Kovács L., Soós (Tiszai), Papp L., Horváth D. Edző: Bencze Péter.
A vendégek enyhe mezőnyfölényével kezdődött a találkozó, majd a hazaiak kétperces rövidzárlatát két találattal büntette a Zalaszentgrót. Ezt követően még az első félidőben történt egy gólváltás, így kétgólos vendégelőnnyel mehettek a csapatok az öltözőbe. A második játékrész hazai mezőnyfölénnyel telt, érett a szépítés, de a Kiskanizsa újabb kétperces rövidzárlata a 80. és a 82. percben újabb vendéggólokat eredményezett, és ezzel a zalaszentgrótiak lezárták a találkozót. A mérkőzés összképét tekintve a vendégek győzelme megérdemelt.
Gólszerzők: Bilák B., ill. Baráth, Soós, Papp L., Doszpoth, Varga G.
Jók: Bilák B., Bilák P., Kotnyek, Dobos, ill. az egész csapat.

Clean Medic Zalalövő–Swisspor Lenti TE 2–3 (1–0)
Zalalövő, 120 néző. Jv.: Lakics P.
Zalalövő: Kovács D. – Gyenese, Őr, Agg (Horváth J.), Bekes, Tóth B., Berkovics, Csonka (Németh R.), Horváth D., Mesics, Sipos. Edző: Ostrom János.
Lenti TE: Káli – Pál, Grózner, Markotán (Horváth L.), Iványi, Kiss K., Takács, Pálinkás, Balogh B. (Sárkány, Papp L.), Fentős (Végi), Gortka. Játékos-edző: Völgyi Márk.
Gyakorlatilag helyzet nélkül zajlott le az első fél óra. A 37. percben Csonka passzolt balra Horváth Dánielnek, aki elfutott, középre adott, és a megpattanó labdát Sipos jól irányzott lövéssel a kapu bal oldalába küldte, 1–0. Szünet után aktívabb lett a Lenti, a 49. percben vendégszöglet után az ötösön üresen hagyott Pálinkás fejelt a hálóba, 1–1. A 63. percben a gólszerző rúgta fel büntetőt érően Őr Mátét, a megítélt 11-est azonban Gyenese a kapu fölé rúgta. Egy perc múlva Pálinkás kontrából büntetett, 1–2. A 75. percben megint Pálinkás villant, 15 méterről, fordulásból védhetetlenül lőtt a hazai kapuba, 1–3. A ZTK küzdött az egyenlítésért, de csak a szépítés sikerült, a hosszabbításban Horváth Dániel 25 méteres szabadrúgásból kozmetikázott az eredményen, 2–3. A vendégcsapat sem játszott jobban, mint a ZTK, de Pálinkás klasszis teljesítménye eldöntötte a mérkőzést.
Gólszerzők: Sipos, Horváth D., ill. Pálinkás (3).
Jók: Őr, ill. Pálinkás (a mezőny legjobbja).

Hévíz–Technoroll Teskánd 4-2 (3-1)
Hévíz, 80 néző. Jv.: Takács G.
Hévíz: Mörk Má. - Sabján, Kustán, Kiss (Bontó), Nagy D. (Mörk Mi.), Czifra, Iberhart, Filó (Beke), Erdősi (Pál), Reinprecht (Rózsás), Mészáros (Farkas). Edző: Páli Norbert.
Teskánd: Szalay - Szente (Propszt), Orbán, Takács (Kovács), Fábián (Bakos), Boronyák, Ferenczy, Csik, Horváth, Major, Bedő (Németh). Edző: Szente Gábor.
Az első tíz percben a hazai csapat két százszázalékos helyzetet is elhibázott, majd váratlanul a vendégek egy pontrúgást követően megszerezték a vezetést. A Hévízt azonban nem zavarta meg a bekapott gól, és 3–1-es eredménnyel vonulhatott a szünetre. A második félidőben sem változott a játék képe: a fürdővárosiak uralták a találkozót, több helyzetet is kialakítottak, ám csak egyszer találtak be a vendégek kapujába. A Teskánd az utolsó percben még szépített, de ez már nem befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét.
Gólszerzők: Mészáros (2), Erdősi (2), ill. Ferenczy, Major.
Jók: egész csapat ill. Horváth.

ZTE FC II–Magnetic Andráshida TE 4–0 (1–0)
Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Dominkó J.
ZTE FC II: Borsos – Vincze, Rózsa, Leonardy Mendoza (Papp P.), Olawale, Vert, Nagy Á. (Belső), Divaio Bobson, Király (Csonka), Gil Lins Oliveira (Blum), Takács (Wolf). Edző: Gonzalo Escudero.
Andráshida TE: Czirjék – Szabó P., Péhl (Karvalics), Baksa M. (Szemes), Szabó Bar. (Németh K.), Mecséri (Cserép), Szökrönyös, Cséber, Anti, Baksa B. (Rohonczy), Benczik (Igazi). Edző: Szabó II Zsolt.
Kezdeményezően indította a mérkőzést a hazai gárda. Ez a felfogás a 8. perc környékén eredményezte az első helyzetet, azonban a vendégek kapusa bravúrral hárított. A 18. percben egy szép összjáték végén Divaio Bobson lépett ki ziccerben, amit értékesíteni is tudott. A félidő további részében a középső zónában folyt a játék, mind a két együttes a labdakihozatalon alapuló többpasszos futballt játszotta. A 45. percben egy vendégkapu előtti tűzijáték szakította ezt meg, azonban e során a labda csak a kapufát találta el. A második félidőben a hazai csapat továbbra is kontrollálta a mérkőzést, Király Marcell lövése megpattant a blokkolni igyekvő védőn, amely így átverte a vendég portást. A félidő későbbi részében még két gólt szerzett a ZTE. A mérkőzés végén igyekezett szépíteni az ATE, ám próbálkozásaikat vagy Borsos kapus vagy egy esetben a kapufa állta.
Gólszerzők: Divaio Bobson (2), Király, Leonardy Mendoza.
Jók: az egész csapat, ill. Anti, Szökrönyös.

Tarr Andráshida SC–Szepetnek 2–0 (1–0)
Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.
Andráshida SC: Paksy – Kiss D., Fábián (Dömötör), Lukács, Ebedli, Gájer, Pataky, Bakos, Földvári, Penczák, Ferenczi (Sipos). Játékos-edző: László Dávid.
Szepetnek: Szekeres – Üst, Béli, Pápai, Szabó B. (Fadgyas), Csavari, Kobra (Nagy T.), Kocsis (Koller), Millei (Orsós), Pál, Schuller. Játékos-edző: Nagy Tamás.
Jól kezdte a hazai csapat a mérkőzést, magukhoz ragadták a kezdeményezést, és próbálták a játékot felépíteni hátulról. A már megszokotthoz hasonlóan az elején az Andráshida SC-nek volt nagy helyzete, amit nem tudott gólra váltani, és ezután egy kicsit kiegyenlítettebb lett a játék képe. Aztán egy pontrúgás után, a szünet előtt meg tudta szerezni a hazai csapat a vezető találatot, ami lélektanilag sokat jelentett az együttesnek. A második játékrészben egy kicsit kijjebb jött a Szepetnek, megpróbálták az eredményt a maguk javára fordítani, így több terület volt a vendéglátók előtt. Összességében mindkét csapatnak voltak még nagy helyzetei, viszont a hazaiaknak sikerült másodszor is betalálniuk, utána stabilan védekeztek, nem igazán engedtek nagy ziccert az ellenfelüknek, így megérdemelten győzték le a jó erőkből álló vendégcsapatot.
Gólszerzők: Ebedli, Fábián.
Jók: az egész csapat, ill.

ZNET-Telekom Becsehely–Csesztreg 1–4 (1–3)
Becsehely, 180 néző. Jv.: Varga P.
Becsehely: Bébecz – Szőke (Födő), Nemes, Horváth M. (Májer), Berta (Balassa), Török, Matyók, Bódi (Horváth F.), Szakony, Horváth G., Kovács Gy. Játékos-edző: Kovács György.
Csesztreg: Kiss B. – Póczak, Kovács E., Szabó K., Németh G., Németh D. (Őr), Csiszár (Gerencsér), Biharvári (Péter), Mentes, Elek, Ritlop. Edző: Bazsika Ferenc.
Az első negyedórában a jobban akaró vendégek három lehetőségből három gólt szereztek, utána a magukhoz térő hazai csapat átvette az irányítást a mérkőzésen, és a félidő végén egy 11-esből szépítő gólt szerzett. A második játékrész elején a két kiállítással megfogyatkozó Becsehely mindent egy lapra feltéve támadott, de ez ezen a napon csak annyira volt elég, hogy a vendégek bevigyék a kegyelemdöfést a mérkőzés végén. Így megérdemelt vendégsiker született.
Gólszerzők: Bódi (11-esből), ill. Biharvári (3), Szabó K.
Jók: Török, Bódi, Matyók, ill. Biharvári, Elek, Mentes, Szabó K.
Kiállítva: Horváth G. (53.),Balassa (68.), ill. Póczak (89.).

Semjénháza–Zalakomár ESE-Zalakaros 5–0 (1–0)
Semjénháza, 150 néző. Jv.: Major Zs.
Semjénháza: Németh – Kretz, Novák (Matthew), Horváth P., Pál, Takács, Bagó Bá. (Ódor), Hompó, Kapuvári, Bagó Be., Ribarics. Edző: Markek István.
Zalakomár-Zalakaros: Tóth-Pajor – Sipőcz (Tóth A.), Szőke, Vass, Horváth J. (Horváth L.), Madarász Z. (Neubauer), Szabó, Mutter, Horváth T., Mészáros, Madarász Sz. (Tinó). Edző: Mutter Attila.
Kitűnő játékvezetés mellett a hazai csapat szebbnél szebb gólokat rúgott és ilyen is arányban is teljesen megérdemelten nyert.
Gólszerzők: Bagó Be., Pál, Takács, Kretz, Novák.
Jók: Kretz, Horváth P., Pál, Bagó Bá., Ribarics, ill. senki.

 

