Rangadót nyert a ZTE FC II, először győzött a Lenti TE (galéria)

Kiskanizsai Sáskák–Zalaszentgrót 1–5 (1–3)

Nagykanizsa-Kiskanizsa, 50 néző. Jv.: Farsang B.

Kiskanizsa: Herman – Jagarics (Kardos), Rákhely, Dobos, Kotnyek, Pál, Dolmányos, Bilák P., Dobri (Gyertyánági), Ötvös, Bilák B. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.

Zalaszentgrót: Osbáth (Farkas T.) – Jóna, Szántó (Horváth S.), Baráth (Kovács-Braun), Doszpoth, Varga G., Fülöp, Kovács L., Soós (Tiszai), Papp L., Horváth D. Edző: Bencze Péter.

A vendégek enyhe mezőnyfölényével kezdődött a találkozó, majd a hazaiak kétperces rövidzárlatát két találattal büntette a Zalaszentgrót. Ezt követően még az első félidőben történt egy gólváltás, így kétgólos vendégelőnnyel mehettek a csapatok az öltözőbe. A második játékrész hazai mezőnyfölénnyel telt, érett a szépítés, de a Kiskanizsa újabb kétperces rövidzárlata a 80. és a 82. percben újabb vendéggólokat eredményezett, és ezzel a zalaszentgrótiak lezárták a találkozót. A mérkőzés összképét tekintve a vendégek győzelme megérdemelt.

Gólszerzők: Bilák B., ill. Baráth, Soós, Papp L., Doszpoth, Varga G.

Jók: Bilák B., Bilák P., Kotnyek, Dobos, ill. az egész csapat.

Clean Medic Zalalövő–Swisspor Lenti TE 2–3 (1–0)

Zalalövő, 120 néző. Jv.: Lakics P.

Zalalövő: Kovács D. – Gyenese, Őr, Agg (Horváth J.), Bekes, Tóth B., Berkovics, Csonka (Németh R.), Horváth D., Mesics, Sipos. Edző: Ostrom János.

Lenti TE: Káli – Pál, Grózner, Markotán (Horváth L.), Iványi, Kiss K., Takács, Pálinkás, Balogh B. (Sárkány, Papp L.), Fentős (Végi), Gortka. Játékos-edző: Völgyi Márk.

Gyakorlatilag helyzet nélkül zajlott le az első fél óra. A 37. percben Csonka passzolt balra Horváth Dánielnek, aki elfutott, középre adott, és a megpattanó labdát Sipos jól irányzott lövéssel a kapu bal oldalába küldte, 1–0. Szünet után aktívabb lett a Lenti, a 49. percben vendégszöglet után az ötösön üresen hagyott Pálinkás fejelt a hálóba, 1–1. A 63. percben a gólszerző rúgta fel büntetőt érően Őr Mátét, a megítélt 11-est azonban Gyenese a kapu fölé rúgta. Egy perc múlva Pálinkás kontrából büntetett, 1–2. A 75. percben megint Pálinkás villant, 15 méterről, fordulásból védhetetlenül lőtt a hazai kapuba, 1–3. A ZTK küzdött az egyenlítésért, de csak a szépítés sikerült, a hosszabbításban Horváth Dániel 25 méteres szabadrúgásból kozmetikázott az eredményen, 2–3. A vendégcsapat sem játszott jobban, mint a ZTK, de Pálinkás klasszis teljesítménye eldöntötte a mérkőzést.

Gólszerzők: Sipos, Horváth D., ill. Pálinkás (3).

Jók: Őr, ill. Pálinkás (a mezőny legjobbja).