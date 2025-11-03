Eddig a kapusuk a házi gólkirály – várják vissza Szollár Bernadettet

A női futsal NB I.-ben a 7. fordulót rendezték meg és az egy győzelemmel, valamint egy döntetlennel álló FC Nagykanizsa a nála jóval előrébb helyezkedő Tolna-Mözs csapatát fogadta.

Az FC Nagykanizsa játékosa, Domján-Köröcz Bianka vezeti a labdát egy korábbi találkozójukon. A Tolna-Mözs ellen kétszer is betalált.

Fotó: Szakony Attila

FC Nagykanizsa - Tolna-Mözs Futsal 3-10 (1-5)

Nagykanizsa, 80 néző. Jv.: Huszár.

FC Nagykanizsa: Buncsák - Farkas Cs., Dencs, Szabó Zs., Domján-Köröcz. Csere: Kovács Sz., Németh P., Keppel, Szokol, Pintér D. Edző: Benedek József.

Gólszerzők: Domján-Köröcz (5., 37.), Buncsák (34.), illetve Kiss G. (3., 14., 21.), Csolti (12., 20.), Kozma (19.), Wiesner (24.), Sajabó (27., 40.), Ferencz (27.).

Buncsák a góllövőlista élén

Bár a kanizsai hölgyek találkozója ezúttal nem úgy indult, mint a gyulai, az aktuális ellenfél ezúttal is jobban koncentrálva szerzett tekintélyes előnyt a szünetig. A második húsz perc még csak tükörképe sem volt az elsőnek, mivel a mözsiek lerohanós stílusa csak folytatódott, s a 27. percig még akár kellemetlenebb eredmény is kinézett. Az állás kozmetikázása azért sikerült, mi több, a dél-zalaiak hálóőre, Buncsák Réka ismét betalált. A szezon során immár hatodszor, mellyel az FC Nagykanizsa házi góllövőlistáját Buncsák Réka vezeti.

Az FC Nagykanizsa nincs nagy bajban

Benedek József: "Az első játékrész kezdete egyáltalán nem úgy alakult, ahogy terveztük. Még közel sem tartunk ott, ahol majd idővel lehetünk. Sajnos, figyelmetlenségből, már nem az első eset, hogy hátrányba kerülünk azonnal, majd amikor már játékban vagyunk, akkor már a fáradtság is belejátszik, hogy nem tudunk igazán visszajönni a meccsbe. Lement egy kör, nagy bajban nem vagyunk, nem a kieső helyen állunk. Ráadásul talán nem is olyan sokára Szollár Bernadett visszatérhet, valamint új igazolásokban is gondolkodunk."

