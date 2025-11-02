november 2., vasárnap

Több, mint három pontot érő siker

2 órája

Az FC Nagykanizsa nyert, az előnye már négy pont – mindenki nekik játszott... (galéria) - frissítve edzői nyilatkozattal

Címkék#Iváncsa KSE#labdarúgó NB III#foci#FC Nagykanizsa#14. forduló

Otthon tartani a három pontot! Evvel a jelszóval várta vasárnap kora délután az FC Nagykanizsa labdarúgó csapata az Iváncsát az NB III.-as bajnokság 14. fordulójában.

Kerkai Attila
Az FC Nagykanizsa nyert, az előnye már négy pont – mindenki nekik játszott... (galéria) - frissítve edzői nyilatkozattal

Vékony Viktor fejese, ami gólt ért. Az FC Nagykanizsa védője okosan bólintott az Iváncsa kapujába.

Fotó: Szakony Attila

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoport 14. fordulóját rendezték meg a hét végén, és Nagykanizsára egy régi ismerős érkezett. Az FC Nagykanizsa az Iváncsa KSE csapatával találkozott, amellyel az elmúlt pár évben versenyfutást folytatott a bajnoki címért.  

FC Nagykanizsa Iváncsa
Az FC Nagykanizsa második találatát szerző Dragóner Filip (kékben) próbál kapura törni. 
Fotó: Szakony Attila

FC Nagykanizsa - Iváncsa 2-1  (2-1)

Nagykanizsa, 250 néző. Jv.: Fehérvári. 

FC Nagykanizsa: Mészáros - Eckl, Szanyi, Nemes, - Vékony - Ekker, Baglady, Lőrincz A., Nagy E. (Lőrincz B., 63.) - Vajda (Medgyesi, 63.), Dragóner (Horváth B., 81.). Vezetőedző: Gabala Krisztián. 

Gólszerzők: Vékony (29.), Dragóner (39.),  illetve Aradi (35.)

Az FC Nagykanizsa kezdte meg a gólgyártást

Az Iváncsa a mostani bajnokságot gyengébben nyitotta, de ettől függetlenül még erős csapat maradt, így az FC Nagykanizsa továbbra is rangadóként kezelte  az egymás elleni mérkőzésüket. Talán, mert kellően jól ismerte egymást, talán, mert kellően óvatosak voltak, kezdetben tapogatózó volt a játék, de aztán az FC Nagykanizsa  egyre kezdeményezőbbé vált. Többször is eljuttatta a labdát az ellenfél kapujának előterébe, de a befejezéssel adós maradt. Aztán hirtelen felpörögtek az események. A 29. percben egy szabadrúgás után a labda Vékony Viktor fejét találta meg, aki remekül fejelt a kapu jobb oldalába. Ezzel vezetett az FC Nagykanizsa, de nem sokáig. A 35. percben jobb oldali szöglet után Aradi bújt ki a védők között és az ötösről fejelt a hálóba. Ha valaki hiányolta addig a gólokat, no megkapta, mi több. A 39. percben remekül érkezett a kapu elé Dragóner Filip, aki 7 méterről bólintott a bal alsó sarokba, 2-1. Majdnem jött a harmadik hazai találat is, de Baglady hatalmas lövése a kapufán csattant. 

Több gól nem esett, de négy pont lett az előny 

Az ilyen zárás újabb gólokat ígért a szünet után, de egyelőre várni kellett rá.  Próbálkoztak a csapatok, de nagy helyzete egyiknek sem adódott, aztán a 64. percben Dragóner kapott  jó labdát, de a kapusba lőtt. Nem volt unalmas a találkozó, főleg úgy, hogy az Iváncsa láthatóan semmit nem adott fel. Volt veszély támadásaiban, de a hazaiakéban is. Így érkezett el a hajrá és semmi nem volt még lefutva. Izgalmasan alakultak az utolsó percek, a 87. percben Horváth Balázs hagyott ki egy nagy helyzetet, pedig azzal végleg le lehetett volna zárni a meccset. 

Ám nem kellett újabb kanizsai gól a győzelemhez, az FC Nagykanizsa 2-1-re nyert, megszerezte a három pontot, amely most sokat ért. Az előnye immár 4 pont az élen,  hiszen a  a Kaposvár ikszelt az Érddel (1-1), a PMFC pedig 2-0-ra legyőzte az FTC II.-t.

Gabala Krisztián: olyanok voltunk, mint egy profi csapat

- Ma olyan mérkőzést nyertünk meg, ami azt gondolom, hogy ismét jövőbe mutató. Az eredmény nem tükrözi megfelelően, hogy mennyivel jobbak voltunk az első félidőben. A másodikban pedig, ha szabad így fogalmaznom, úgy hoztuk le ezt a meccset, mint egy profi csapat - nyilatkozta Gabala Krisztián, az FC Nagykanizsa vezetőedzője.  
 

További eredmények a 14. fordulóból

PMFC - Ferencváros II. 2-0

Szekszárd - Pénzügyőr 1-1

Majosi SE - Paks II. 2-1

Kaposvár - Érd 1-1

Siófok - Dombóvár 0-0

Balatonlelle - PTE-PEAC 1-1

Dunaújváros - MTK II. 16.00

FC Nagykanizsa - Iváncsa mérkőzés

Fotók: Szakony Attila

 

 

 

