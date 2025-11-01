31 perce
Még mindig rangadó: vasárnap FC Nagykanizsa-Iváncsa mérkőzés
Hiába a gyengébb szereplés, az Iváncsa ellen rangadóra készülnek a kanizsai futballisták. No nem az FC Nagykanizsa szereplése a gyengébb, hiszen a dél-zalaiak vezetik a tabellát, hanem az Iváncsa produkciója halványabb most. Vasárnap 13 órától kemény meccs várható az Olajbányász-stadionban.
A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában a 14. forduló mérkőzéseit rendezik meg vasárnap, köztük az FC Nagykanizsa-Iváncsa találkozót, ami az elmúlt pár szezonban a csoport slágermeccsei közé tartozott, hiszen mindkét együttes a bajnoki címért harcolt.
Az FC Nagykanizsa rangadóra készül
Az FC Nagykanizsa helyzete nem változott, hiszen vezeti a Délnyugati csoportot, ugyanakkor az Iváncsa pillanatnyilag nem tagja az élmezőnynek, hiszen a 9. helyen áll. A vasárnap 13 órakor kezdődő találkozó előtt Gabala Krisztiánt, az FC Nagykanizsa vezetőedzőjét kérdeztük. Például arról, hogy rangadó-e még ez a párosítás.
– Természetesen rangadóra készülünk, egy nehéz és kiélezett találkozóra számítunk, mert nem csap be minket a vendégek jelenlegi, tabellán elfoglalt pozíciója – válaszolta a kanizsaiak szakvezetője. - Az Iváncsa továbbra is kimondottan jó csapat. Legutóbb egy pontot szereztünk a PTE-PEAC otthonában, de nézőpont kérdése, hogy szereztünk egyet vagy veszítettünk két pontot. A PEAC nagyon masszív, kellemetlen stílusú csapat, amely képes bravúrokra, ezt már többször is bizonyította ebben a szezonban. A héten a tervezettek szerint alakult minden, egyetlen hiányzónk lesz, Godzsajev személyében. A legfontosabb feladat, hogy itthon tartsuk a három pontot, és tovább meneteljünk céljaink felé. Más találkozóra számítok, mint a múlt heti volt, hiszen más stílusú csapattal találkozunk.