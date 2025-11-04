1 órája
Felrobbant a Jégcsarnok: parádés meccsen győztek a Titánok! (galéria)
Történelmi győzelmet arattak az Egerszegi Titánok az Andersen Liga 6. fordulójában. Ezúttal a tavalyi döntős Goodwill Pharma Stilaxx Szeged csapatát fogadták a Zalaegerszegi Jégcsarnokban. A nézők őrületes hangulatú, gólzáporos mérkőzést láthattak, amely végül hosszabbításban dőlt el az az Egerszegi Titánok javára.
Aki nem látta, igazán bánhatja. Az Egerszegi Titánok hallatlan izgalmak után szerezték meg a győzelmet,
Egerszegi Titánok–Goodwill Pharma Stilaxx Szeged 11–10 h.u. (2–2, 6–4, 2–4, 1–0)
Zalaegerszeg, 154 néző., Játékvezetők: Ozsváth, Szabó. Vonalbírók: Balázsi, Galambos.
Egerszegi Titánok: Szalai Ákos – Mazzag, Kupriianov, Parragi, Léránt, Marth (első sor), Maslac, Vojnits, Tompos, Wappel, Varga (második sor), Zsigray, Pálmai, Fedoseev, Horváth, Grunda. vezetőedző: Simon Alfonz.
Szeged: Garbacz Máté (Sáfrán Balázs) – Molnár, Elesin, Ivanov, Kliushnichenko, Béres (első sor), Mátyás, Bosnyák, Vincze, Balogh, Kaposi (második), Rózsa, Kovács, Csanády, Kurián, Jakab. vezetőedző: Lengyel Levente.
Gólszerzők: Parragi 3, Léránt, Marth, Tompos, Wappel, Fedoseev 2, Horváth, Grunda, ill. Elesin, Kliushnichenko 2, Béres, Balogh 2, Kaposi 2, Csanády, Kurián.
Döntetlenre hozták
A vendégek kezdtek jobban, Kaposi két találatával már a harmad közepén 0–2 állt az eredményjelzőn. A játékrész második felében azonban felpörgött a hazai gépezet: Wappel és Fedoseev góljaival sikerült egyenlíteni (2–2).
Hokicsemege
A második harmad igazi hokicsemegét hozott. Mindössze 13 másodperc telt el, amikor Marth megszerezte a vezetést (3–2), ám a Szeged gyorsan fordított (3–4). A Titánok azonban elkapták a fonalat: Horváth Botond első egerszegi góljával, majd Parragi találatával újra előnybe kerültek (5–4). Az extázisban játszó hazaiak öt perc alatt három gólt is lőttek – Fedoseev, Grunda és Parragi is betalált –, így 8–5-re vezettek, a harmad végén viszont Béres szépített.
Hallatlan izgalmak
A harmadik játékrészben a Szeged újra egyenlített, sőt a feszültség is fokozódott, amikor Kupriianov egy kemény ütközés után végleges kiállítást kapott. A Titánok emberhátrányban is hősiesen védekeztek, majd Tompos és Parragi góljával 10–8-ra megléptek. Az utolsó másfél perc azonban drámai fordulatot hozott: kettős emberhátrányba kerültek a zalaiak, a Szeged lehozta a kapusát, és egyenlített. A rendes játékidő utolsó nyolc másodpercében így odalett az első „rendes” győzelem reménye, de a hosszabbításban Léránt René egy remek egyéni akció végén eldöntötte a meccset: 11–10!
A Zalaegerszegi Jégcsarnok szó szerint felrobbant a győztes gól után, a közönség vastapssal ünnepelte a csapat elképesztő küzdőszellemét és a klub történetének egyik legizgalmasabb összecsapását.
Ezt soha nem felejtik el!
Simon Alfonz vezetőedző: Ez a meccs igazi érzelmi hullámvasút volt mindenki számára. A támadóharmadban ma kijött az a kvalitás, ami a játékosainkban van, és jó százalékban tudtunk élni a lehetőségeinkkel. A védekezőharmadban viszont sokkal jobban kell koncentrálnunk. Nem tudom, hány olyan mérkőzés lehetett a jégkorong történetében, amikor tíz kapott góllal egy csapat meccset tudott nyerni – ma ez történt. Úgy gondolom, teljes mértékben megérdemeltük a győzelmet, nagyon nagyot melóztunk érte! Azt kértem a srácoktól, hogy kezdjük el élvezni a jégkorongot. Bízom benne, hogy ez a győzelem átlendíti a csapatot a görcsösségen, és felszabadultan fogunk tudni játszani ezután is. Remek egyéni teljesítmények voltak ma, de ezt csapatként nyertük meg – és így is kell mennünk tovább. Az biztos, hogy ez egy olyan mérkőzés volt, amit a nézők soha nem fognak elfelejteni.
Egerszegi Titánok-Szeged Andersen Liga mérkőzésFotók: Jóna István