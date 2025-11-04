Felrobbant a Jégcsarnok: parádés meccsen győztek a Titánok! (galéria)

Aki nem látta, igazán bánhatja. Az Egerszegi Titánok hallatlan izgalmak után szerezték meg a győzelmet,

A győztes Egerszegi Titánok. Fotó: Jóna István

Egerszegi Titánok–Goodwill Pharma Stilaxx Szeged 11–10 h.u. (2–2, 6–4, 2–4, 1–0)

Zalaegerszeg, 154 néző., Játékvezetők: Ozsváth, Szabó. Vonalbírók: Balázsi, Galambos.

Egerszegi Titánok: Szalai Ákos – Mazzag, Kupriianov, Parragi, Léránt, Marth (első sor), Maslac, Vojnits, Tompos, Wappel, Varga (második sor), Zsigray, Pálmai, Fedoseev, Horváth, Grunda. vezetőedző: Simon Alfonz.

Szeged: Garbacz Máté (Sáfrán Balázs) – Molnár, Elesin, Ivanov, Kliushnichenko, Béres (első sor), Mátyás, Bosnyák, Vincze, Balogh, Kaposi (második), Rózsa, Kovács, Csanády, Kurián, Jakab. vezetőedző: Lengyel Levente.

Gólszerzők: Parragi 3, Léránt, Marth, Tompos, Wappel, Fedoseev 2, Horváth, Grunda, ill. Elesin, Kliushnichenko 2, Béres, Balogh 2, Kaposi 2, Csanády, Kurián.

Döntetlenre hozták

A vendégek kezdtek jobban, Kaposi két találatával már a harmad közepén 0–2 állt az eredményjelzőn. A játékrész második felében azonban felpörgött a hazai gépezet: Wappel és Fedoseev góljaival sikerült egyenlíteni (2–2).

Hokicsemege

A második harmad igazi hokicsemegét hozott. Mindössze 13 másodperc telt el, amikor Marth megszerezte a vezetést (3–2), ám a Szeged gyorsan fordított (3–4). A Titánok azonban elkapták a fonalat: Horváth Botond első egerszegi góljával, majd Parragi találatával újra előnybe kerültek (5–4). Az extázisban játszó hazaiak öt perc alatt három gólt is lőttek – Fedoseev, Grunda és Parragi is betalált –, így 8–5-re vezettek, a harmad végén viszont Béres szépített.

Hallatlan izgalmak

A harmadik játékrészben a Szeged újra egyenlített, sőt a feszültség is fokozódott, amikor Kupriianov egy kemény ütközés után végleges kiállítást kapott. A Titánok emberhátrányban is hősiesen védekeztek, majd Tompos és Parragi góljával 10–8-ra megléptek. Az utolsó másfél perc azonban drámai fordulatot hozott: kettős emberhátrányba kerültek a zalaiak, a Szeged lehozta a kapusát, és egyenlített. A rendes játékidő utolsó nyolc másodpercében így odalett az első „rendes” győzelem reménye, de a hosszabbításban Léránt René egy remek egyéni akció végén eldöntötte a meccset: 11–10!