Szenzációs siker

1 órája

Felrobbant a Jégcsarnok: parádés meccsen győztek a Titánok! (galéria)

Címkék#Szeged#jégkorongmeccs#Egerszegi Titánok

Történelmi győzelmet arattak az Egerszegi Titánok az Andersen Liga 6. fordulójában. Ezúttal a tavalyi döntős Goodwill Pharma Stilaxx Szeged csapatát fogadták a Zalaegerszegi Jégcsarnokban. A nézők őrületes hangulatú, gólzáporos mérkőzést láthattak, amely végül hosszabbításban dőlt el az az Egerszegi Titánok javára.

Jóna István

Aki nem látta, igazán bánhatja. Az Egerszegi Titánok hallatlan izgalmak után szerezték meg a győzelmet,

egerszegi titánok
A győztes Egerszegi Titánok. Fotó: Jóna István

Egerszegi Titánok–Goodwill Pharma Stilaxx Szeged 11–10 h.u. (2–2, 6–4, 2–4, 1–0)

Zalaegerszeg, 154 néző., Játékvezetők: Ozsváth, Szabó. Vonalbírók: Balázsi, Galambos.

Egerszegi Titánok: Szalai Ákos – Mazzag, Kupriianov, Parragi, Léránt, Marth (első sor), Maslac, Vojnits, Tompos, Wappel, Varga (második sor), Zsigray, Pálmai, Fedoseev, Horváth, Grunda. vezetőedző: Simon Alfonz.

Szeged: Garbacz Máté (Sáfrán Balázs) – Molnár, Elesin, Ivanov, Kliushnichenko, Béres (első sor), Mátyás, Bosnyák, Vincze, Balogh, Kaposi (második), Rózsa, Kovács, Csanády, Kurián, Jakab. vezetőedző: Lengyel Levente.

Gólszerzők: Parragi 3, Léránt, Marth, Tompos, Wappel, Fedoseev 2, Horváth, Grunda, ill. Elesin, Kliushnichenko 2, Béres, Balogh 2, Kaposi 2, Csanády, Kurián.

Döntetlenre hozták

A vendégek kezdtek jobban, Kaposi két találatával már a harmad közepén 0–2 állt az eredményjelzőn. A játékrész második felében azonban felpörgött a hazai gépezet: Wappel és Fedoseev góljaival sikerült egyenlíteni (2–2).

Hokicsemege

A második harmad igazi hokicsemegét hozott. Mindössze 13 másodperc telt el, amikor Marth megszerezte a vezetést (3–2), ám a Szeged gyorsan fordított (3–4). A Titánok azonban elkapták a fonalat: Horváth Botond első egerszegi góljával, majd Parragi találatával újra előnybe kerültek (5–4). Az extázisban játszó hazaiak öt perc alatt három gólt is lőttek – Fedoseev, Grunda és Parragi is betalált –, így 8–5-re vezettek, a harmad végén viszont Béres szépített.

Hallatlan izgalmak

A harmadik játékrészben a Szeged újra egyenlített, sőt a feszültség is fokozódott, amikor Kupriianov egy kemény ütközés után végleges kiállítást kapott. A Titánok emberhátrányban is hősiesen védekeztek, majd Tompos és Parragi góljával 10–8-ra megléptek. Az utolsó másfél perc azonban drámai fordulatot hozott: kettős emberhátrányba kerültek a zalaiak, a Szeged lehozta a kapusát, és egyenlített. A rendes játékidő utolsó nyolc másodpercében így odalett az első „rendes” győzelem reménye, de a hosszabbításban Léránt René egy remek egyéni akció végén eldöntötte a meccset: 11–10!

A Zalaegerszegi Jégcsarnok szó szerint felrobbant a győztes gól után, a közönség vastapssal ünnepelte a csapat elképesztő küzdőszellemét és a klub történetének egyik legizgalmasabb összecsapását.

Ezt soha nem felejtik el!

Simon Alfonz vezetőedző: Ez a meccs igazi érzelmi hullámvasút volt mindenki számára. A támadóharmadban ma kijött az a kvalitás, ami a játékosainkban van, és jó százalékban tudtunk élni a lehetőségeinkkel. A védekezőharmadban viszont sokkal jobban kell koncentrálnunk. Nem tudom, hány olyan mérkőzés lehetett a jégkorong történetében, amikor tíz kapott góllal egy csapat meccset tudott nyerni – ma ez történt. Úgy gondolom, teljes mértékben megérdemeltük a győzelmet, nagyon nagyot melóztunk érte! Azt kértem a srácoktól, hogy kezdjük el élvezni a jégkorongot. Bízom benne, hogy ez a győzelem átlendíti a csapatot a görcsösségen, és felszabadultan fogunk tudni játszani ezután is. Remek egyéni teljesítmények voltak ma, de ezt csapatként nyertük meg – és így is kell mennünk tovább. Az biztos, hogy ez egy olyan mérkőzés volt, amit a nézők soha nem fognak elfelejteni.

Egerszegi Titánok-Szeged Andersen Liga mérkőzés

Fotók: Jóna István

 

 

