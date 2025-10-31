október 31., péntek

Dupla válogató a Törekvésnél

1 órája

A ZVE napja volt a második: Gróf Domonkos nyert, Bagosi Borka második lett

Igazán jól sikerült válogatón vannak túl a ZVE vívói. Pontosabban tőrözői, hiszen ez a húzó fegyvernem a ZVE kötelékében, és ezúttal is ebben a szakágban értek el fiataljai remek eredményeket.

Kerkai Attila
A ZVE napja volt a második: Gróf Domonkos nyert, Bagosi Borka második lett

A ZVE tehetsége, Gróf Domonkos a dobogó legfelső fokán: válogatót nyert az egerszegi tőröző.

Forrás: ZVE

A Törekvés SE csapata rendezte a dupla válogatót a fővárosban, ahol természetesen a ZVE ifjú vívói is ott voltak.  A kadét korosztály legjobbjai gyűltek össze és az egerszegieknek inkább a második napon jött ki a lépés.  Szombaton a leány tőrözők viadalán Bagosi Borka jutott a ZVE tagjai közül a legtovább, aki 15. helyen végzett. A fiúknál Bóbics Ádám 13. lett, Gróf Domonkos pedig 15. 

ZVE válogató
A ZVE ezüstérmese, Bagosi Borka edzőjével, Simon Kristóffal. 
Forrás: ZVE

A második válogató lett a ZVE napja

Aztán jött a vasárnapi második válogató... Ugyancsak válogató viadal következett és a lányoknál (44 induló) Bagosi Borka négy  győzelemmel és egy vereséggel zárta a csoportkört. A táblán aztán rendkívül magabiztosan vívott, előbb a nyolcas döntőt érte el, majd a legjobb négy közé jutott. Az elődöntőben Bagosi Borka nagyot küzdött, hiszen hét tusos hátrányból állt fel és jutott a fináléba. A döntőben már nem tudott nyerni, de a második helyezése nagyon fontos eredmény a klub és a versenyző számára is.  További ZVE-helyezések: 32. Darabos Flóra,  42. Tóth Abigél. 

Zalai győztes a fiúknál

A fiúk viadalában 47-en indultak vasárnap. Bóbics Ádám három győzelemmel és három vereséggel végzett a csoportjában. Ezt követően magabiztos és összeszedett vívásának köszönhetően jutott a legjobb 8 közé, ahol a folytatás még nehéznek bizonyult, ezzel a 8. helyen zárta a versenyt. Gróf Domonkos négy  győzelemmel és egy vereséggel zárta a csoportkört, ezt követően a táblán két magabiztos asszó után jutott a legjobb 8 közé. A folytatásban a négy közé jutásért egy szoros, kiélezett küzdelemből került ki győztesen, és az elődöntőt is magabiztosan hozta. A döntőben Gróf Domonkos végül  úgy nyert, hogy ellenfele sérülés miatt feladta a küzdelmet. Gróf Domonkos megnyerte a válogatót, és ahogy egész nap vívott az egerszegi tehetség, az abszolút magas színvonal volt. További eredmény: 41. Sali Dávid, 47. Szentirmai István. 

ZVE válogató
A ZVE fiú tőrözői, balról a győztes Gróf Domonkos, jobbról a 8. helyezett Bóbics Ádám, középen Simon Kristóf edző. 
Forrás: ZVE

 

 

