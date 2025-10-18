október 18., szombat

Beindult a versenyévad

1 órája

A ZVE kerekesszékes vívói is képviseltették magukat a koreai para vb-n

Címkék#ZVE#Esély Kupa#vívás#kerekesszékes#vb

A kerekesszékes vívóknál is beindult a versenyévad, és a ZVE máris jó hírekről számolhatott be. Olyannyira, hogy egyik versenyzőjük, Zsombok Helga a kerekesszékes válogatottal Korában járt, itthon pedig az Esély Kupán nyílt alkalom a ZVE tagjainak a bizonyításra.

Kerkai Attila

A  ZVE kerekesszékes vívói már a nyár során is jó eredményeket értek el, és a felkészülésük remekül sikerült. A jó eredményeknek köszönhetően  Zsombok Helga B kategóriás versenyző meghívást kapott a magyar válogatottba. Helga két fegyvernem – női tőr és női kard – B kategóriájában is bizonyíthatott, méghozzá nem is akárhol: Dél-Koreában, Iksan városában, a para vívó világbajnokságon képviselte a ZVE-t és az országot is. 

ZVE kerekesszékes vívás
A ZVE kerekesszékes vívója, Zsombok Helga (jobbról, elöl) és csapattársai, akik a para vívó világbajnokságon szerepeltek. 
Forrás: ZVE

A ZVE minden tagja büszke Zsombok Helgára

Zsombok Helga női tőr B kategóriában a 26. helyen végzett, a női tőr csapat tagjaként 5. helyezett lett. Kard egyéniben 23. lett, a csapattal pedig a 9. helyet szerezte meg. Ezek az eredmények visszaigazolásai annak a kitartó munkának, amelyet a ZVE kerekesszékes vívói nap mint nap végeznek.

Idehaza az Esély Kupa folytatódott

A 2025-2026-os versenyszerszezon pedig folytatódik itthon. Két évvel ezelőtt a kerekesszékes utánpótlás vívók számára versenyzési lehetőséget álmodott meg a ZVE kerekesszékes szakosztálya. A rendezvényt akkor nagy érdeklődés fogadta, és azóta a Pető Sportegyesülettel váltott szervezéssel, évente kétszer rendezik meg a verseny. A  IV. Esély kupán a ZVE 6 versenyzője vett részt, és a  verseny színvonalát emeli, hogy már az MVSZ versenynaptárába is bekerült ez az esemény. 

Újdonság még, hogy az Esély Kupákon most már a tőr és párbajtőr  mellett a kard fegyvernem is megjelent. 

Öt arany-, öt ezüst- és négy bronzérem

A ZVE versenyzői 5 arany-, 5 ezüst- és 4 bronzéremmel tértek haza az alábbiak szerint. 

Forgács Péter (A kategória):  tőr 1. hely, párbajtőr 3. hely,  kard 2. hely. 

Hodor Levente (B kategória):  tőr 1.. hely,  párbajtőr 2. hely,  kard (A kategória) 5. hely. 

Kuczkó Zsóka (A kategória):  tőr: 2. hely, párbajtőr 3. hely. 

Pongrácz Zoé (A kategória):  tőr: 1. hely, párbajtőr 1. hely

Seregélyes Balázs (C kategória):  tőr 3. hely, párbajtőr 3. hely.

Zsombok Helga: (B kategória):  tőr  2. hely, párbajtőr: 2. hely, kard: 1. hely. 

 

