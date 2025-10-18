A ZVE kerekesszékes vívói is képviseltették magukat a koreai para vb-n

A ZVE kerekesszékes vívói már a nyár során is jó eredményeket értek el, és a felkészülésük remekül sikerült. A jó eredményeknek köszönhetően Zsombok Helga B kategóriás versenyző meghívást kapott a magyar válogatottba. Helga két fegyvernem – női tőr és női kard – B kategóriájában is bizonyíthatott, méghozzá nem is akárhol: Dél-Koreában, Iksan városában, a para vívó világbajnokságon képviselte a ZVE-t és az országot is.

A ZVE kerekesszékes vívója, Zsombok Helga (jobbról, elöl) és csapattársai, akik a para vívó világbajnokságon szerepeltek.

Forrás: ZVE

A ZVE minden tagja büszke Zsombok Helgára

Zsombok Helga női tőr B kategóriában a 26. helyen végzett, a női tőr csapat tagjaként 5. helyezett lett. Kard egyéniben 23. lett, a csapattal pedig a 9. helyet szerezte meg. Ezek az eredmények visszaigazolásai annak a kitartó munkának, amelyet a ZVE kerekesszékes vívói nap mint nap végeznek.

Idehaza az Esély Kupa folytatódott

A 2025-2026-os versenyszerszezon pedig folytatódik itthon. Két évvel ezelőtt a kerekesszékes utánpótlás vívók számára versenyzési lehetőséget álmodott meg a ZVE kerekesszékes szakosztálya. A rendezvényt akkor nagy érdeklődés fogadta, és azóta a Pető Sportegyesülettel váltott szervezéssel, évente kétszer rendezik meg a verseny. A IV. Esély kupán a ZVE 6 versenyzője vett részt, és a verseny színvonalát emeli, hogy már az MVSZ versenynaptárába is bekerült ez az esemény.

Újdonság még, hogy az Esély Kupákon most már a tőr és párbajtőr mellett a kard fegyvernem is megjelent.

Öt arany-, öt ezüst- és négy bronzérem

A ZVE versenyzői 5 arany-, 5 ezüst- és 4 bronzéremmel tértek haza az alábbiak szerint.

Forgács Péter (A kategória): tőr 1. hely, párbajtőr 3. hely, kard 2. hely.

Hodor Levente (B kategória): tőr 1.. hely, párbajtőr 2. hely, kard (A kategória) 5. hely.

Kuczkó Zsóka (A kategória): tőr: 2. hely, párbajtőr 3. hely.

Pongrácz Zoé (A kategória): tőr: 1. hely, párbajtőr 1. hely

Seregélyes Balázs (C kategória): tőr 3. hely, párbajtőr 3. hely.

Zsombok Helga: (B kategória): tőr 2. hely, párbajtőr: 2. hely, kard: 1. hely.