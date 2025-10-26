Dupla pályacsúccsal hengerelt Herenden a ZTK

A friss Világkupa-győztes ZTK az újonc Herend otthonába látogatott szombaton.

Móricz Zoltán egyéni, a ZTK pedig csapat pályacsúcsot dobott Herenden.

Fotó: archív/Szekeres Péter

Herend VTK-ZTK FMvas 1:7 (3456-3802)

Herend.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Etlinger 522 - Zapletán 660, Kerner 596 - Horváth Z. 654, Patyi 618 - Móricz 675, Székely 534 - Németh A. 614, Hegyi 631 - Kiss N. 589, Kiss D. 555 - Nemes 610.

Továbbra is bomba formában dobtak a ZTK FMVas játékosai. Móricz egyéni, az egerszegi együttes pedig csapat pályacsúcsot állított fel. A hazaiaknak csak a becsületpont megszerzésére futotta. A vendégek újabb sikerükkel továbbra is vezetik a tabellát a Szuperligában.

Ifjúsági: Herend VTK - ZTK FMVas 0:4 (966-1138). Egyénileg: Mazzag D. 613, Mazzag A. 525.