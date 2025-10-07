október 7., kedd

Bajnokság után

1 órája

Puskások, pisztolyosok: a ZTE SKK nem fukarkodott az érmekkel

Címkék#érmekkel#ZTE SKK#sportlövészet#országos bajnokság

A Fehér úti Nemzeti Lőtéren megtartott idei 25 és 50 méteres sportlövész országos bajnokságon szép egerszegi sikerek is születtek. A ZTE SKK versenyzői több alkalommal a dobogóra állhattak.

Kerkai Attila

Az országos bajnokságon a nemzeti és a nemzetközi számokban is hirdettek bajnokokat,  és az éremosztásból a zalai sportolók is kivették a részüket. Korábban már beszámoltunk róla, hogy olimpiai bronzérmesünk, Major Veronika, a keszthelyiek klasszisa világszínvonalú eredményekkel nyerte a 25 méteres pisztolyos számot. A ZTE SKK versenyzői pedig további érmes eredményeket értek el. 

ZTE SKK
A ZTE SKK pisztolyos csapata, amely három érmet is szerzett. Balról Pintér Ernő, Rábai Zsombor, Németh Ferenc.

Nemzeti számok

A nemzeti versenyszámokban Szabó Zsófia (50 m nyílt irányzékú kispuska, 30 fekvő lövés)  az első helyen végzett 253 körrel, Horváth Orsolya itt harmadikként zárt ( 246). Horváth Orsolya (50 m nyílt irányzékú kispuska 3x10) szintén nyert 247 körrel, ugyanebben a számban Szabó Zsófia ezüstérmes volt (235 kör), míg Gombócz Tímea bronzérmet szerzett (189 kör). 

A ZTE SKK a nemzetközi számokban is remekelt

A nemzetközi versenyszámok 25 és 50 méteres számaiban újabb egerszegi sikerek születtek. A junioroknál női puskában (50 m fekvő) Benedek Ágnes győzött 621,6 körrel, ugyanebben a számban, de a fiúknál Kálmán Bálint harmadikként zárt (616,3 kör). A ZTE SKK férfi pisztolyos csapata Pintér Ernő, Németh Ferenc, Rábai Zsombor összeállításban három számban is a dobogóra állhatott. A 25 méteres számban harmadik, a 25 m központi gyújtású pisztoly számban második, míg az 50 m pisztolyos versenyben másodikként végzett. 

ZTE SKK Benedek Ágnes
A ZTE SKK versenyzője, Benedek Ágnes a juniorok és a felnőttek között is érmet szerzett. 
Forrás: ZTE SKK

Az 50 méteres szám női egyéni versenyében Benedek Ágnes 618,5 körrel bronzérmes lett,  ugyanő a három testhelyzetes lövésben döntőbe került 578 körrel  és a 7. helyen végzett. A férfiaknál Somogyi Péter (50 m három testhelyzet) 583 körrel  a harmadik helyen került döntőbe, ahol 7. helyen zárt. 

Az 50 méteres férfi puskások számában az egyéni versenyben Somogyi Péter a 4. helyen végzett 622,3 körrel, a ZTE SKK csapata pedig Somogyi Péter, Kálmán Bálint, Szabó Marcell összeállításban bronzérmesként zárt. 
 

 

