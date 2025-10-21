október 21., kedd

Női amatőr NB I.

1 órája

A ZTE NKK-nak túl nagy falatot jelentett a bajnokság favoritja

Címkék#kosárlabda#Amatőr NB I#Radobasket Törökbálint#ZTE NKK

A bajnokság egyik favoritja otthonában lépett pályára a ZTE NKK női kosárlabda csapata. Az egerszegiek csak időnként tudták megnehezíteni a törökbálintiakat, a ZTE NKK kikapott.

Kerkai Attila

Két esélyese van a  női kosárlabda Amatőr NB I. sorozatának, a Radobasket és a Darazsak Sportakadémia Sopron. A  Piros csoport 3. fordulójában a ZTE NKK csapatának a Radobasket otthonába kellett utaznia. 

ZTE NKK Radobasket
Újabb hazai akció indul a kék mezes  ZTE NKK csapata ellen. A Radobasket biztosan nyert. 
Forrás: Radobasket

RadobasketZTE NKK 88-60 (34-17, 16-11, 25-9, 13-23)
Törökbálint Sportközpont, 50 néző Jv.: Kaposi, Krisztián-Világos T.

ZTE NKK: Török 12/3, Gombkötő 6/6, Péterfi 3/3, Horváth Fr. 13, Kovács C. 2. Cserék: Kiss 3, Bartáky 11/6, Csalló 4, Balogh 6, Kocsárdi R. Edző: Rózsás Gábor.

Az erősebb csapat győzött

A törökbálinti csapat kezdte jobban az összecsapást, rutinosan és jól használta ki magassági és fizikai fölényét. Az első negyedben végig ez volt a jellemző a játékmenetre, de aztán időkérésekkel és cserékkel sikerült a ZTE NKK-nak megtörnie a hazaiak lendületét, így a pontjaikat sem tudták már olyan számban gyarapítani, mint az első negyedben. Egyértelmű volt, hogy a védekezéssel lehet ezt fenntartani, amit a zalaiak végül megvalósítottak, de összességében hullámzó volt a játék. A Radobasket győzelme nem forgott veszélyben. 

Ezzel volt elégedett a ZTE NKK vezetőedzője

Rózsás Gábor: Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez, 45-41-re nyerték a lepattanózást is. Ám az, hogy egy ilyen átlagmagasságú, erős, rutinos keret ellen csak négy egységgel maradjunk alul ebben, és begyűjtsünk 40 plusz lepattanót, az óriási erőfeszítéseket igényel. A védekezés emésztette fel az energiáink jelentős részét, így érthető, hogy a támadásaink döcögősebbek voltak. A vereség ellenére úgy érzem, hogy közel a maximumot hoztuk ki ebből az összecsapásból egy nagyon erős ellenfél otthonában.

 

