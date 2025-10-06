A ZTE NKK szerdán idehaza javíthat, remélhetőleg egyre többen is lesznek

A női kosárlabda Amatőr NB I.-ben szereplő ZTE NKK számára Pécsett jött el az új idény kezdete. A ZTE NKK szoros mérkőzést vívott a PVSK otthonában, és négy végül négy ponttal kikaptak.

A ZTE NKK játékosa, Török Kata (kékben) harcol pécsi ellenfelével a szezonnyitón.

Forrás: PVSK

Pécsi VSK 1919 - ZTE NKK 49-45 (9-18, 10-10, 20-11, 10-6)

Pécs, 50 néző. Jv.: Csallóközi, Nemes.

ZTE NKK: Bartáky 4, Szakonyi-Nagy 12/3, Balogh 6/3, Kiss 7/3, Horváth Fr. 12. Cserék: Kovács C. 2, Péterfi 2, Csalló, Kocsárdi R. Edző: Rózsás Gábor.

Jól kezdett a ZTE NKK

Betegséghullám söpört végig az egerszegi csapaton, így a bajnoki nyitányra négy játékosuk is kiesett. Sőt, volt olyan kosaras is, aki még nem teljesen kilábalva a betegségből vállalta a játékot. A nehézségek ellenére nagyon jól kezdődött a találkozó. Az első negyedben kiépített előny (18-9) a második negyedre is megmaradt, igaz, nem volt a találkozó valami pontgazdag mérkőzés, amit a félidei állás is megmutatott (19-28).

A végére elfogyott az erő

A harmadik negyed derekáig még sikerült tartani az előnyt (25-34), onnantól viszont percről percre fogyott el a csapat fizikális és mentális ereje. A PVSK az utolsó etapra ellépett (49-41), de a ZTE NKK még egyszer összeszedte minden erejét, lefékezte a hazai pontgyártást, de a támadásokra már nem maradt ereje és nem tudta már utolérni a PVSK-t.

Rózsás Gábor: - Az elején mindent kisajtoltunk magunkból a jelen helyzetünket figyelembe véve. A végjátékra viszont felőrölt minket a hazai csapat, egyre többet és gyakrabban hibáztunk. Formálódó, tovább fiatalodó csapatunk szerdán hazai pályán folytatja, szeretnénk megszerezni az első győzelmünket!