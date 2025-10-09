Itthon már nem hibázott a ZTE NKK: 25 pontos győzelem a Kőbánya ellen

A vasárnapi, pécsi vendégszereplés után szerdán már hazai parketten léphetett pályára a ZTE NKK női kosárlabda csapata. Az Amatőr NB I. Piros csoportjának 2. fordulójában az ellenfél a budapesti Zsíros Akadémia Kőbánya csapata volt és magabiztos zalai siker született.

A ZTE NKK sikerében Horváth Fruzsina (fehérben) is döntő érdemeket szerzett a Zsíros Akadémia csapata ellen.

Forrás: ZTE NKK

ZTE NKK - Zsíros Akadémia Kőbánya 75-50 (18-14, 19-17, 21-11, 17-8)

Zalaegerszeg, Ostoros Károly Csarnok, 100 néző. Jv.: Káli, Kovács M.

ZTE NKK: Török 11/3, Kocsárdi R. 3/3, Balogh 11/3, Horváth Fr. 29, Kovács C. 5. Csere: Gombkötő 9/3, Kiss 5/3, Szakonyi-Nagy 2, Péterfi, Bartáky, Csalló, Jóna-Horváth. Edző: Rózsás Gábor.

Remek kezdés után még jobb folytatás

Mindkét csapat nagyon keményen és agresszíven, de sportszerűen játszott az első félidőben. Eleinte inkább a fiatal vendégek elképzelései érvényesültek, de hazai oldalon rendre akadt egy-két jó megvillanás. Horváth Fruzsina volt tarthatatlan az első két periódusban, aki 23 pontot szerzett a félidőig (37-31).

Fordulás után is betartották az egerszegi lányok a megbeszélteket, jó ritmust kapott el a csapat. Felgyorsították és leegyszerűsítették a támadójátékot, ami a védekezésükre is egyértelműen pozitívan hatott. 21-11-es harmadik negyeddel masszív, tíz pont feletti előnyt állandósítottak. A magabiztos játék átragadt mindenkire, végül az összes játékos jó intenzitással, pozitív dolgokkal járult hozzá a sikerhez. A ZTE NKK 25 pontos sikere a Kőbánya ellen biztató lehet a folytatásra.

Edzői értékelés

Rózsás Gábor: - Ennek a még tovább fiatalodó gárdának nagyon fontos kérdés volt, hogy mikor tudja megszerezni az első győzelmét. Az arculatunkat szeretnénk megtartani, bíztató jel, hogy ezúttal is volt tizenkilenc gólpasszunk és öt játékosunk is betalált a triplavonalon túlról. Jóval ponterősebbek is voltunk, mint a felkészülési mérkőzéseken és az első bajnoki találkozón. Köszönjük a szurkolóknak a buzdítást!