A betegségek, sérülések ellenére magabiztos továbbjutás a Hepp Kupában

Az első negyed döcögősebb játéka után a ZTE NKK fokozatosan ellépett a kosárlabda Amatőr NB I.-ben is azonos csoportban szereplő veszprémiektől és továbbjutott.

Kovács Cintia, a ZTE NKK játékosa tör be a gyűrű alá és próbál kosarat szerezni őrzője mellett.

Fotó: Jóna István



ZTE NKK – Fo-Pu-Mix VESC 78–43 (17–11, 26–8, 18–11, 17–13)

Zalaegerszeg, 50 néző. Hepp Kupa, 1. forduló. Jv.: Horváth, Benedek.

ZTE NKK: Török, Gombkötő 17/9, Balogh 8, Horváth Fru. 17, Kiss 15/9. Csere: Szakonyi-Nagy 13/3, Kovács 4, Bartáky 2, Jóna-Horváth 2. Vezetőedző: Rózsás Gábor.

– Betegségek és sérülések hátráltatták az edzésmunkánkat, ez főleg a találkozó elején látszódott rajtunk - értékelt a találkozó után Rózsás Gábor vezetőedző. – Védekezésben és támadásban is mutattunk jó dolgokat. Gratulálok a csapatomnak, viszont innentől már a pénteki bajnokira fókuszálunk, ahol egy nagyon erős ellenfél érkezik hozzánk.