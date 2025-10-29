október 29., szerda

Pénteken már bajnoki jön

1 órája

A betegségek, sérülések ellenére magabiztos továbbjutás a Hepp Kupában

Címkék#kosárlabda#Fo-Pu-Mix VESC#ZTE NKK#Hepp Kupa

A női kosárlabda Hepp Kupa első fordulójában a ZTE NKK magabiztosan győzött. Viszont itt az újabb feladat, ugyanis a ZTE NKK pénteken bajnoki találkozón az egyik favoritot, a Darazsak csapatát fogadja.

Kerkai Attila

Az első negyed döcögősebb játéka után a ZTE NKK fokozatosan ellépett a kosárlabda Amatőr NB I.-ben  is azonos csoportban szereplő veszprémiektől és továbbjutott.

ZTE NKK Hepp Kupa
Kovács Cintia, a ZTE NKK játékosa tör be a gyűrű alá és próbál kosarat szerezni őrzője mellett. 
Fotó: Jóna István


ZTE NKK – Fo-Pu-Mix VESC 78–43 (17–11, 26–8, 18–11, 17–13)
Zalaegerszeg, 50 néző. Hepp Kupa, 1. forduló. Jv.: Horváth, Benedek.
ZTE NKK: Török, Gombkötő 17/9, Balogh 8, Horváth Fru. 17, Kiss 15/9. Csere: Szakonyi-Nagy 13/3, Kovács 4, Bartáky 2, Jóna-Horváth 2. Vezetőedző: Rózsás Gábor.
– Betegségek és sérülések hátráltatták az edzésmunkánkat, ez főleg a találkozó elején látszódott rajtunk - értékelt a találkozó után Rózsás Gábor vezetőedző.  – Védekezésben és támadásban is mutattunk jó dolgokat. Gratulálok a csapatomnak, viszont innentől már a pénteki bajnokira fókuszálunk, ahol egy nagyon erős ellenfél érkezik hozzánk.

 

