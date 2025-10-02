október 2., csütörtök

Petra névnap

10°
+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Női Amatőr NB I.

1 órája

A ZTE NKK egy legendás csapat otthonában – tartaná a szintet

Címkék#kosárlabda#bajnoki nyitány#Amatőr NB I#PVSK#ZTE NKK

Maradtak egyedül... A hazai női kosárlabdázás második vonalában már csak a ZTE NKK képviseli a zalai színeket a most kezdődő bajnoki kiírásban, ugyanis a Kanizsai Vadmacskák SE nem nevezett a női Amatőr NB I. újabb sorozatára. A ZTE NKK vasárnap a hazai női szakág egyik legendás csapata, a PVSK otthonában kezdi meg bajnoki szereplését.

Kerkai Attila

Igen, ez a PVSK már nem az a PVSK, de mégis. A múlt akkor is múlt, és a 11-szeres magyar női bajnok, amely először lett aranyérmes vidéki együttesként, s még mindig név a hazai kosárlabdázásban. A ZTE NKK is volt már magasabban, persze nem annyira, mint a pécsiek. Most a második vonalban találkoznak, amelyet átszerveztek.

ZTE NKK női Amatőr NB I.
A ZTE NKK megváltozott kerettel készül az újabb bajnoki nyitányra. Rózsás Gábor edző most is bízik abban, hogy ott lesznek a középmezőnyben. 
Fotó: Pezzetta Umberto

Átszervezett bajnokság indul 

Méghozzá úgy, hogy az élvonalban szereplő együttesek második csapatait kivették a mezőnyből, és ugyan a női Amatőr NB I. Lila-csoportját alkotják a B-csapatok, de ez kvázi már inkább tartalékbajnokságnak tekinthető. A Piros- és a Zöld-csoport pedig a nyugati és a keleti csoportnak felel meg. A ZTE NKK értelemszerűen a Piros csoportban szerepel. Az előző sorozatban 10. helyen végzett egerszegieknél a nyáron több változás is történt. Marjai Dóra, Horváth Fanni és Jurkó Noérmi befejezte az aktív játékot, Óházy Júlia egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte meg, így kölcsönben a MAFC csapatához került. Balogh Viktória visszatért, három fiatal felkerült az első csapatba, a többiek maradtak. 

Ahogy Rózsás Gábor edző is, akit a rajt előtt elsőként az átszervezésről kérdeztünk, s ő egyetért a döntéssel. 

– Igazságosabb lesz így a bajnokság – szögezte le. – Ha már olyanok küzdenek itt, akik munka és tanulás mellett játszanak, akkor a másik oldalon is legyenek az ellenfelek hasonlók. Mert az nem ugyanaz, amikor 20-21 éves, heti nyolc-tíz edzéssel a hátuk mögött készülő játékosokkal kell megküzdeni, akik az NB I.-es csapatokkal készülnek. Jobb lesz így. 

A ZTE NKK célja nem változik

A célokról is szó esett. Az új bajnoki rendszerben a két csoport első nyolc-nyolc helyezettje egymással harcol a rájátszásban kuparendszerben, és a végső győztes jut fel az élvonalba. 

– Mi szeretnénk ismét ott lenni a 16-os rájátszásban, de ez nem lesz könnyű. Az erős középmezőny a célunk, az élboly felé húzva. Átalakult a csapat, sok munka lesz vele, de hiszünk abban, hogy elérjük a céljainkat jegyezte meg Rózsás Gábor. 

A Kanizsai Vadmacskák SE viszont nem indul. Többen távoztak a csapattól, és most inkább ismét az utánpótlás kapja a dél-zalaiaknál a nagyobb hangsúlyt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu