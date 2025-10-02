A ZTE NKK egy legendás csapat otthonában – tartaná a szintet

Igen, ez a PVSK már nem az a PVSK, de mégis. A múlt akkor is múlt, és a 11-szeres magyar női bajnok, amely először lett aranyérmes vidéki együttesként, s még mindig név a hazai kosárlabdázásban. A ZTE NKK is volt már magasabban, persze nem annyira, mint a pécsiek. Most a második vonalban találkoznak, amelyet átszerveztek.

A ZTE NKK megváltozott kerettel készül az újabb bajnoki nyitányra. Rózsás Gábor edző most is bízik abban, hogy ott lesznek a középmezőnyben.

Fotó: Pezzetta Umberto

Átszervezett bajnokság indul

Méghozzá úgy, hogy az élvonalban szereplő együttesek második csapatait kivették a mezőnyből, és ugyan a női Amatőr NB I. Lila-csoportját alkotják a B-csapatok, de ez kvázi már inkább tartalékbajnokságnak tekinthető. A Piros- és a Zöld-csoport pedig a nyugati és a keleti csoportnak felel meg. A ZTE NKK értelemszerűen a Piros csoportban szerepel. Az előző sorozatban 10. helyen végzett egerszegieknél a nyáron több változás is történt. Marjai Dóra, Horváth Fanni és Jurkó Noérmi befejezte az aktív játékot, Óházy Júlia egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte meg, így kölcsönben a MAFC csapatához került. Balogh Viktória visszatért, három fiatal felkerült az első csapatba, a többiek maradtak.

Ahogy Rózsás Gábor edző is, akit a rajt előtt elsőként az átszervezésről kérdeztünk, s ő egyetért a döntéssel.

– Igazságosabb lesz így a bajnokság – szögezte le. – Ha már olyanok küzdenek itt, akik munka és tanulás mellett játszanak, akkor a másik oldalon is legyenek az ellenfelek hasonlók. Mert az nem ugyanaz, amikor 20-21 éves, heti nyolc-tíz edzéssel a hátuk mögött készülő játékosokkal kell megküzdeni, akik az NB I.-es csapatokkal készülnek. Jobb lesz így.

A ZTE NKK célja nem változik

A célokról is szó esett. Az új bajnoki rendszerben a két csoport első nyolc-nyolc helyezettje egymással harcol a rájátszásban kuparendszerben, és a végső győztes jut fel az élvonalba.

– Mi szeretnénk ismét ott lenni a 16-os rájátszásban, de ez nem lesz könnyű. Az erős középmezőny a célunk, az élboly felé húzva. Átalakult a csapat, sok munka lesz vele, de hiszünk abban, hogy elérjük a céljainkat – jegyezte meg Rózsás Gábor.

A Kanizsai Vadmacskák SE viszont nem indul. Többen távoztak a csapattól, és most inkább ismét az utánpótlás kapja a dél-zalaiaknál a nagyobb hangsúlyt.