Gyengén teljesít és egyre nehezebb helyzetbe kerül a bajnokságban a férfi kosárlabda-csapat

41 perce

Súlyos vereséget szenvedett Pakson a ZTE KK

Címkék#paks#ZTE KK#kosárlabda NB I/A

A férfi kosárlabda élvonal ötödik fordulóját játsszák a hétvégén a csapatok. A Zalakerámia ZTE KK ennek keretében szombaton a Paks vendége volt és a szezon eddigi mélypontját produkálta.

Varga Andor

Furcsa és semmiképp nem jó - így kezdte a szezont a ZTE KK, mely négy forduló után egy győzelemmel és három vereséggel állt, miután egyetlen idegenbeli fellépésén nyert, hazai környezetben pedig háromsor is kikapott. A tegnap esti jó hír az volt, hogy Sebastjan Krasovec együttese ezúttal vendégként lépett pályára, de persze nem lehetett biztosra venni, hogy újra élni tud a lehetőséggel. Egy olyan csapat ellen, mely ugyancsak nem volt büszke az eddigi 1/3-as mutatójára.

zte kk
A ZTE KK légiósai közül a labdával Brandon Johnson, aki egyedüliként nyújtott értékelhető teljesítményt Pakson. 
Fotó: Archív/Pezzetta Umberto

Atomerőmű SE - Zalakerámia ZTE KK 115-76 (38-20, 17-15, 34-16, 26-25)

Paks, 900 néző. Jv.: Nagy V., Söjtöry, Nyilas.

Paks: Hicks 16/3, Eilingsfeld 6/6, Benke 19/3, Bluiett 21/18, Edosomwan 15. Csere: Géringer 4, Edwin 20/6, Révész 8, Krivacevic 4, Cohill 2, Nagy D. Vezetőedző: Alekszandar Joncsevszki.

ZTE: Hunter 7/3, Varence 11, Kucsora, Hellems 7, Tóth 4. Csere: Scherer 13/9, Takács 5, Johnson 24, Szalay 2, Mokánszki 3/3, Csátaljay, Csizmadia. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kipontozódott: Hellems (33.).

A Paks 4-0-val kezdett, miközben az első duplát szerző Benke fején felszakadt a bőr, ápolásra a padra kényszerült. Tóth és Edosomwan között már a második zalai támadásnál bontakozni kezdett a palánk alatti barátság, de a hazai center nem kötött jó üzletet, hiszen egy keménykedéssel két személyi hibát is begyűjtött, a vendégek pedig villámgyorsan egyenlítettek. Mozgalmas volt az eleje: még nem telt el 2,5 perc, amikor a Paks 11-4-re megugrott, zalai részről jött is az időkérés. Ötödikre Scherer dobta a ZTE első pontos távoliját, ha ez sem esik be, még nagyobb lett volna a baj (4. p.: 17-7). A negyed közepén Hicks 12 pontnál járt már, s a hazaiak bezúztak ötből négy hármast is (6. p.: 27-9). A Paks 71 százalékos pontosság felett, a ZTE 28 alatt dobott - és újabb zalai időkérés után, Edwin triplájával tovább nyílt az olló. A ZTE-nek sürgősen ki kellett volna jönnie a zuhanórepülésből, mert a rendkívül feltüzelt Paks magától szemlátomást nem szándékozott lassítani. Hellems a 9. percben követte el harmadik faultját, ráadásul botor módon: kihagyott büntető után, a lepattanóért harcolva, az ellenfél palánkja alatt... A Paks vezetett már 20 ponttal is, ehhez képest az első negyed végeredménye zalai szempontból egy árnyalattal kellemesebb volt, de a meccset a folytatásban sem sikerült kizökkenteni az addigi kerékvágásból (13. p.: 44-22). A második negyed közepén újabb beszédes jelenetet láthattunk: a hazaiak közül Krivacevic a saját térfélen rosszul lépett és fekve maradt, így a Paks emberhátrányban támadott, de így is kosarat szerzett (16. p.: 50-28). A ZTE továbbra is gyámoltalanul játszott, a második negyed úgy maradt szoros, hogy a házigazda a jelentős előny birtokában könnyelműre váltott. A félidő végén 55-35-ös eredmény és a szurkolók éles kritikája kísérte az öltözőbe az egerszegieket.

Az első félidőben a már paksi Hicks és Benke kedves emlékeket idézett fel a zalai drukkerekben: 14, illetve 15 szerzett ponttal úgy játszottak, mint legszebb egerszegi napjaikban. A ZTE alulmaradt lepattanózásban (26-17), gólpasszok terén (11-3), de a legszomorúbb statisztikai adat a 12 kísérletből bedobott 2 tripla volt.

ZTE KK: be lehetett volna dobni a törölközőt

A második félidő elején a harmadik volt zalai, Révész is felzárkózott 4 ponttal a ZTE szomorítói közé (22. p.: 64-39). A 24. percben labdát szerzett a ZTE, mely három játékossal rohant le egy védővel szemben, de a helyzet kimaradt - a túloldalon pedig Eilingsfeld bedobta a tolnaiak kilencedik távoliját. A vendégek továbbra is hiába erőltették a triplákat (2/18 - 11 százalék...), a házigazda pedig élt a lehetőséggel (26. p.: 76-46). Az eredmény és a játék képe alapján nem volt túlzás kijelenteni, hogy eldőlt a meccs és ez a harmadik negyed végére csak még nyilvánvalóbbá vált (89-51). Ha bokszmeccsen lettünk volna, Sebastjan Krasovec talán bedobja a törölközőt, kosárlabdáról lévén szó azonban le kellett játszani a negyedik menetet is. Mely sok biztató jelet nem tartogatott a ZTE KK szempontjából, de Johnson egy-egy megmozdulásának és Scherer két triplájának azért lehetett örülni.

A zsinórban harmadszor vereséget szenvedő egerszegieknél talán ideje lenne megkongatni a vészharangot.

 

