október 4., szombat

Ferenc névnap

12°
+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Szép pécsi győzelemmel javított a ZTE KK

Címkék#kosárlabda#ZTE KK#NKA Universitas Pécs

Így teljesüljön a zalai kosárlabdahívek minden kívánsága! A Zalakerámia ZTE KK Pécsett összeszedett teljesítményt nyújtott szombat este az élvonalbeli férfi bajnokság alapszakaszának második fordulójában és megszerezte szezonbeli első sikerét.

Varga Andor

Mindkét meccs apróságokon múlt, de ellenkező előjellel rajtolt a két csapat az elmúlt hétvégén a férfi élvonalban: a pécsiek két ponttal (és ráadásul hosszabbítás után) nyertek Körmenden, míg a ZTE KK 86-83-ra kikapott itthon a Kecskeméttől. A szombat esti kérdés az volt: a baranyai csapat kezdeti lendülete, vagy a zalaiak javítás iránti vágya lesz-e erősebb.

zte kk
Tóth Ádám, a ZTE KK centere veszi célba a hazai gyűrűt, Pohto feltartott kezei inkább megadásra, mint beavatkozásra jók.
Fotó: Bálizs Zsuzsa

NKA Universitas Pécs - Zalakerámia ZTE KK 76-85 (24-21, 22-24, 18-20, 12-20)
Nemzeti Kosárlabda Akadémia, 1100 néző. Jv.: Cziffra, Győrffy, Szilágyi.
NKA Pécs: Carapic 15/6, Mezőfi 5/3, Meleg 11, Durmo 22/3, Pohto 14. Csere: Brbaklic, Bogdanovic 5/3, Rátgéber 2, Lukácsi 2, Bor. Vezetőedző: Bojan Salatic.
ZTE: Hunter 16/9, Hellems 7, Varence 12, Kucsora 10/6, Tóth 10. Csere: Scherer 7/3, Johnson 18/6, Takács 5/3, Mokánszki, Csátaljay. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Tóth Ádám nagy pillanataival kezdődött a meccs, a zalaiak első 5 pontját a center szerezte. Aztán Kucsora, majd Takács is triplával jelentkezett, miközben a hazaiak főleg a büntetővonalról voltak eredményesek (5. p.: 12-11). Hazai részről a bosnyák Ibrahim Durmo árult el bombaformát (6 perc alatt 11 pont és 15-ös VAL-érték), az első időkérésénél Krasovec az ő védésének is szentelhetett pár gondolatot (18-11). A nagyobb bajt Johnson előzte meg egy távolival, de ezzel együtt az egerszegiek legnagyobb gondja az volt, hogy túl sok dobást rontottak el. Aztán Scherer pontjaival zárkóztak a vendégek (9. p.: 22-21), de segített a Pécs is, mely az első negyedben 14 büntetőt dobhatott, ám ezek közül 7 (a játékrész hajrájában zsinórban öt) kimaradt. Fordulás után nem nőtt a zalai hátrány, hazai időkérés következett (13. p.: 30-28). A zetések kétszer annyi személyi hibával álltak, mint a hazaiak (12-6), Hellems után Hunter is elérte a hármat, pontok terén azonban messze nem volt ilyen karakteres a különbség (16. p.: 35-33). A félidő hajrájához közeledve porszem került a hazai gépezetbe (18. .p.: 39-43), de a ZTE nem tudott nyeregben maradni, a Pécs egy utolsó másodperces Carapic-triplával visszaszerezte a vezetést (46-45).

Az első játékrészben hazai részről Durmo (11), valamint Pohto, Meleg és Carapic (10-10) is elérte a 10 dobott pontot, míg zalai oldalon ez csak Johnsonnak (11) sikerült. A lepattanókat valamivel jobban szedte az NKA (23-19), ezen a téren Meleg (7) és Pohto (5, támadásban 4), illetve Varence (6) vitte a prímet.

A ZTE KK felőrölte ellenfelét

Fordulás után Scherer triplájával egyenlített a ZTE (50-50), sőt, a kiváló kezdés után erősen elszürkülő Durmo sportszerűtlen hibáját kihasználva fordított is a vendégcsapat (24. p.: 52-56). A vendégek jól védekeztek, egyszer vezettek hét ponttal is, de a Pécs küzdött és hamarosan bizonyította, hogy a találkozó még nem dőlt el (29. p.: 63-65). Addig fajult a helyzet, hogy 14 másodperccel a harmadik negyed vége előtt a vezetésért támadhatott a házigazda, ám nem sikerült kosarat dobnia (64-65). Küzdelmes és hosszadalmas záró tíz percnek néztek elébe a felek az addig látottak alapján, ezt hangsúlyozta az ismét magára találó és már 20 pontos Durmo egyenlítő tiplája is (67-67), melyre azonban Hunter rögtön válaszolt egy távolival. A hazai center Pohtónak Tóth méltó ellenfele volt zalai részről, párharcuk a pécsi légiós sportszerűtlen faultjába torkollt, majd a "rossz példát" követte Brbaklic is, a ZTE pedig hirtelen számottevő előnyt épített ki (35. p.: 69-80). Időkérés után a Pécs minden mindegy alapon kezdett dobni (38. p.: 76-81), de a ZTE nem esett kétségbe: védekezésben higgadt maradt, hosszan támadott és éppen elég pontot szerzett, hogy a vezetése már ne kerüljön veszélybe (39. p.: 76-83). A zalaiak szép estét zártak és megszerezték első sikerüket a szezonban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu