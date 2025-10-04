Szép pécsi győzelemmel javított a ZTE KK

Mindkét meccs apróságokon múlt, de ellenkező előjellel rajtolt a két csapat az elmúlt hétvégén a férfi élvonalban: a pécsiek két ponttal (és ráadásul hosszabbítás után) nyertek Körmenden, míg a ZTE KK 86-83-ra kikapott itthon a Kecskeméttől. A szombat esti kérdés az volt: a baranyai csapat kezdeti lendülete, vagy a zalaiak javítás iránti vágya lesz-e erősebb.

Tóth Ádám, a ZTE KK centere veszi célba a hazai gyűrűt, Pohto feltartott kezei inkább megadásra, mint beavatkozásra jók.

Fotó: Bálizs Zsuzsa

NKA Universitas Pécs - Zalakerámia ZTE KK 76-85 (24-21, 22-24, 18-20, 12-20)

Nemzeti Kosárlabda Akadémia, 1100 néző. Jv.: Cziffra, Győrffy, Szilágyi.

NKA Pécs: Carapic 15/6, Mezőfi 5/3, Meleg 11, Durmo 22/3, Pohto 14. Csere: Brbaklic, Bogdanovic 5/3, Rátgéber 2, Lukácsi 2, Bor. Vezetőedző: Bojan Salatic.

ZTE: Hunter 16/9, Hellems 7, Varence 12, Kucsora 10/6, Tóth 10. Csere: Scherer 7/3, Johnson 18/6, Takács 5/3, Mokánszki, Csátaljay. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Tóth Ádám nagy pillanataival kezdődött a meccs, a zalaiak első 5 pontját a center szerezte. Aztán Kucsora, majd Takács is triplával jelentkezett, miközben a hazaiak főleg a büntetővonalról voltak eredményesek (5. p.: 12-11). Hazai részről a bosnyák Ibrahim Durmo árult el bombaformát (6 perc alatt 11 pont és 15-ös VAL-érték), az első időkérésénél Krasovec az ő védésének is szentelhetett pár gondolatot (18-11). A nagyobb bajt Johnson előzte meg egy távolival, de ezzel együtt az egerszegiek legnagyobb gondja az volt, hogy túl sok dobást rontottak el. Aztán Scherer pontjaival zárkóztak a vendégek (9. p.: 22-21), de segített a Pécs is, mely az első negyedben 14 büntetőt dobhatott, ám ezek közül 7 (a játékrész hajrájában zsinórban öt) kimaradt. Fordulás után nem nőtt a zalai hátrány, hazai időkérés következett (13. p.: 30-28). A zetések kétszer annyi személyi hibával álltak, mint a hazaiak (12-6), Hellems után Hunter is elérte a hármat, pontok terén azonban messze nem volt ilyen karakteres a különbség (16. p.: 35-33). A félidő hajrájához közeledve porszem került a hazai gépezetbe (18. .p.: 39-43), de a ZTE nem tudott nyeregben maradni, a Pécs egy utolsó másodperces Carapic-triplával visszaszerezte a vezetést (46-45).