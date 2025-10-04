1 órája
Szép pécsi győzelemmel javított a ZTE KK
Így teljesüljön a zalai kosárlabdahívek minden kívánsága! A Zalakerámia ZTE KK Pécsett összeszedett teljesítményt nyújtott szombat este az élvonalbeli férfi bajnokság alapszakaszának második fordulójában és megszerezte szezonbeli első sikerét.
Mindkét meccs apróságokon múlt, de ellenkező előjellel rajtolt a két csapat az elmúlt hétvégén a férfi élvonalban: a pécsiek két ponttal (és ráadásul hosszabbítás után) nyertek Körmenden, míg a ZTE KK 86-83-ra kikapott itthon a Kecskeméttől. A szombat esti kérdés az volt: a baranyai csapat kezdeti lendülete, vagy a zalaiak javítás iránti vágya lesz-e erősebb.
NKA Universitas Pécs - Zalakerámia ZTE KK 76-85 (24-21, 22-24, 18-20, 12-20)
Nemzeti Kosárlabda Akadémia, 1100 néző. Jv.: Cziffra, Győrffy, Szilágyi.
NKA Pécs: Carapic 15/6, Mezőfi 5/3, Meleg 11, Durmo 22/3, Pohto 14. Csere: Brbaklic, Bogdanovic 5/3, Rátgéber 2, Lukácsi 2, Bor. Vezetőedző: Bojan Salatic.
ZTE: Hunter 16/9, Hellems 7, Varence 12, Kucsora 10/6, Tóth 10. Csere: Scherer 7/3, Johnson 18/6, Takács 5/3, Mokánszki, Csátaljay. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.
Tóth Ádám nagy pillanataival kezdődött a meccs, a zalaiak első 5 pontját a center szerezte. Aztán Kucsora, majd Takács is triplával jelentkezett, miközben a hazaiak főleg a büntetővonalról voltak eredményesek (5. p.: 12-11). Hazai részről a bosnyák Ibrahim Durmo árult el bombaformát (6 perc alatt 11 pont és 15-ös VAL-érték), az első időkérésénél Krasovec az ő védésének is szentelhetett pár gondolatot (18-11). A nagyobb bajt Johnson előzte meg egy távolival, de ezzel együtt az egerszegiek legnagyobb gondja az volt, hogy túl sok dobást rontottak el. Aztán Scherer pontjaival zárkóztak a vendégek (9. p.: 22-21), de segített a Pécs is, mely az első negyedben 14 büntetőt dobhatott, ám ezek közül 7 (a játékrész hajrájában zsinórban öt) kimaradt. Fordulás után nem nőtt a zalai hátrány, hazai időkérés következett (13. p.: 30-28). A zetések kétszer annyi személyi hibával álltak, mint a hazaiak (12-6), Hellems után Hunter is elérte a hármat, pontok terén azonban messze nem volt ilyen karakteres a különbség (16. p.: 35-33). A félidő hajrájához közeledve porszem került a hazai gépezetbe (18. .p.: 39-43), de a ZTE nem tudott nyeregben maradni, a Pécs egy utolsó másodperces Carapic-triplával visszaszerezte a vezetést (46-45).
Az első játékrészben hazai részről Durmo (11), valamint Pohto, Meleg és Carapic (10-10) is elérte a 10 dobott pontot, míg zalai oldalon ez csak Johnsonnak (11) sikerült. A lepattanókat valamivel jobban szedte az NKA (23-19), ezen a téren Meleg (7) és Pohto (5, támadásban 4), illetve Varence (6) vitte a prímet.
A ZTE KK felőrölte ellenfelét
Fordulás után Scherer triplájával egyenlített a ZTE (50-50), sőt, a kiváló kezdés után erősen elszürkülő Durmo sportszerűtlen hibáját kihasználva fordított is a vendégcsapat (24. p.: 52-56). A vendégek jól védekeztek, egyszer vezettek hét ponttal is, de a Pécs küzdött és hamarosan bizonyította, hogy a találkozó még nem dőlt el (29. p.: 63-65). Addig fajult a helyzet, hogy 14 másodperccel a harmadik negyed vége előtt a vezetésért támadhatott a házigazda, ám nem sikerült kosarat dobnia (64-65). Küzdelmes és hosszadalmas záró tíz percnek néztek elébe a felek az addig látottak alapján, ezt hangsúlyozta az ismét magára találó és már 20 pontos Durmo egyenlítő tiplája is (67-67), melyre azonban Hunter rögtön válaszolt egy távolival. A hazai center Pohtónak Tóth méltó ellenfele volt zalai részről, párharcuk a pécsi légiós sportszerűtlen faultjába torkollt, majd a "rossz példát" követte Brbaklic is, a ZTE pedig hirtelen számottevő előnyt épített ki (35. p.: 69-80). Időkérés után a Pécs minden mindegy alapon kezdett dobni (38. p.: 76-81), de a ZTE nem esett kétségbe: védekezésben higgadt maradt, hosszan támadott és éppen elég pontot szerzett, hogy a vezetése már ne kerüljön veszélybe (39. p.: 76-83). A zalaiak szép estét zártak és megszerezték első sikerüket a szezonban.