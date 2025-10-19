35 perce
A ZTE FC-nek is betalált a válogatott támadó, ezzel nyert a Puskás FC (galéria)
Két hét szünet után, közte egy edzőmeccsel lépett ismét pályára a ZTE FC bajnoki találkozón. Az NB I. 10. fordulójában a sereghajtó pozíciójától várta a zalai csapat a Puskás FC elleni találkozóját. Sajnos a ZTE FC ott is maradt....
A képen a ZTE FC csapatkapitánya, Szendrei Norbert (kékben), aki ezúttal a szokottnál is magasabban játszott.
Fotó: Pezzetta Umberto
A két héttel korábbi vereségét követően az utolsó helyre esett vissza a ZTE FC a labdarúgó NB I.-ben és nem volt kérdés, hogy minél előbb szeretett volna elkerülni innen. Az elmúlt két hétben ugyebár nem volt erre lehetősége, de vasárnap a Puskás FC ellen eljött az alkalom. A bökkenőt az jelentette, hogy Hornyák Zsolt csapata is gödörbe került, így a felcsútiak is nagyon akartak nyerni, hogy javítsanak a helyzetükön, hiszen a megszerzett 11 pontjuk önmagukhoz képest kevésnek tűnik.
ZTE FC - Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0)
Zalaegerszeg, 3612 néző. Jv.: Kovács I. (Huszár, Horváth Z.).
ZTE FC: Gundel-Takács -Bodnár, Várkonyi, Borges, Calderón - Csonka (Joao Victor, 64.), Szendrei, Amato - Kiss B. (Klausz, 78.), Lima, Maxsuell (Krajcsovics, 78.). Vezetőedző: Nuno Campos.
Puskás FC: Szappanos - Maceiras, Golla, Markgráf, Brandon (Arutiunian, 62.) - Duarte - Lukács (Szolnoki, 81.), Okeke (Favorov, 62.), Nagy Zs. - Fameyeh (Kern, 62.), Németh A. (Colley, 46.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.
Gólszerzők: Lukács (71.),
Sárga lap: Csonka (30.), Kiss B. (59.), Amato (77.), Szendrei (87.), Krajcsovics (90+5.), illetve Brandon (36.), Colley (77.).
Az egerszegi játékosok egyedi pólóban vonultak be, rajta a felirat: Várunk vissza Mimi!. Ezzel csapattársuknak, Mim Gergelynek üzentek, aki nyári térdműtétje után a napokban újabb beavatkozáson esett át, hogy tavasszal már valóban a csapat rendelkezésére álljon.
Emlékeztek a ZTE FC szurkolói is
A találkozó nem is kezdődhetett mással, mint gyászszünettel. A héten ugyanis elhunyt dr. Mezey György korábbi szövetségi kapitány, valamint gyászol a ZTE FC is. Távozott az élők sorából Madár Gábor, a zalaiak legendás edzője. Az ő tiszteletére és emlékére az egerszegi drukkerek külön koreográfiát is készítettek. Ami pedig a zalaiak összeállítását illeti, Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője szolgált meglepetéssel, hiszen először volt a kezdő csapat tagja Manuel Calderón és Fabrizio Amato. A másik oldalon semmi különleges, az lett volna a meglepetés, ha mondjuk nem lett volna Puskás FC kezdőjének tagja Lukács Dániel, aki a válogatott találkozókon kiválóan teljesített. Eseménytelen, mezőnyjáték zajlott a pályán, a legnagyobb lehetőség a 18. percben a ZTE előtt adódott, amikor Szendrei közeli fejese centikkel ment el a kapufa mellett. A zalaiak viszont sok labdát adtak el, sokszor ki nem kényszerített helyzetben is. Ami tény, hogy a ZTE FC többet birtokolta a labdát az első félidőben, de csak a hajrában kezdett veszélyesebben támadni is.
Mezőnyjáték, kevés helyzettel
Már az első félidőben is látszott, hogy Szendrei Norbert, a ZTE FC csapatkapitánya ezúttal a szokottnál is magasabban helyezkedik, és ez nem változott később sem. Túl sokat nem változott a játék képe a folytatásban sem. Maradt a zalai labdabirtoklási fölény, de egyszer Lukács alig maradt le a kapu előtt a labdáról, ami nagy helyzet volt. De gól csak nem akart születni, ami igaz volt mindkét oldalra, de nem is láttunk olyan helyzeteket vagy lehetőségeket, melyek ezt ígérték volna.
ZTE FC–Puskás FCFotók: Pezzetta Umberto
A válogatott támadó itt is betalált
A vendégek hármas cserével frissítettek, hátha ez hozza meg a változást, és a ZTE-be is beállt Joao Victor, aki már bizonyította, hogy tud gólt lőni. Aztán a 71. percben egy jobb oldali bedobás után a labda eljutott Lukács Dánielhez, a válogatott csatár bántóan egyedül maradt középen, elegánsan levette a labdát és 5 méterről a kapuba helyezett, 0-1. Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője két támadót rendelt a pályára Klasuz és Krajcsovics személyében, hiszen gólt kellett már lőni, hogy legyen esély a pontszerzésre. De nem tudott semmiféle nyomást a Puskásra helyezni a zalai csapat, főleg nem a kapujára.
A ZTE FC elvesztette ezt a meccsét is, nem tudott elkerülni az utolsó helyről. A mezőnyben még elfutballozott, de a kapura nem jelentett sok veszélyt a zalai együttes, így meg nehéz pontokat szerezni.