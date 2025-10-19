A ZTE FC-nek is betalált a válogatott támadó, ezzel nyert a Puskás FC (galéria, frissítve nyilatkozatokkal)

A két héttel korábbi vereségét követően az utolsó helyre esett vissza a ZTE FC a labdarúgó NB I.-ben és nem volt kérdés, hogy minél előbb szeretett volna elkerülni innen. Az elmúlt két hétben ugyebár nem volt erre lehetősége, de vasárnap a Puskás FC ellen eljött az alkalom. A bökkenőt az jelentette, hogy Hornyák Zsolt csapata is gödörbe került, így a felcsútiak is nagyon akartak nyerni, hogy javítsanak a helyzetükön, hiszen a megszerzett 11 pontjuk önmagukhoz képest kevésnek tűnik.

A ZTE FC védője, Manuel Calderón (jobbról) és a Puskás FC válogatott játékosa, Lukács Dániel összpontosít a labdára.

Fotó: Pezzetta Umberto

ZTE FC - Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0)

Zalaegerszeg, 3612 néző. Jv.: Kovács I. (Huszár, Horváth Z.).

ZTE FC: Gundel-Takács -Bodnár, Várkonyi, Borges, Calderón - Csonka (Joao Victor, 64.), Szendrei, Amato - Kiss B. (Klausz, 78.), Lima, Maxsuell (Krajcsovics, 78.). Vezetőedző: Nuno Campos.

Puskás FC: Szappanos - Maceiras, Golla, Markgráf, Brandon (Arutiunian, 62.) - Duarte - Lukács (Szolnoki, 81.), Okeke (Favorov, 62.), Nagy Zs. - Fameyeh (Kern, 62.), Németh A. (Colley, 46.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gólszerzők: Lukács (71.),

Sárga lap: Csonka (30.), Kiss B. (59.), Amato (77.), Szendrei (87.), Krajcsovics (90+5.), illetve Brandon (36.), Colley (77.).

Az egerszegi játékosok egyedi pólóban vonultak be, rajta a felirat: Várunk vissza Mimi!. Ezzel csapattársuknak, Mim Gergelynek üzentek, aki nyári térdműtétje után a napokban újabb beavatkozáson esett át, hogy tavasszal már valóban a csapat rendelkezésére álljon.

Emlékeztek a ZTE FC szurkolói is

A találkozó nem is kezdődhetett mással, mint gyászszünettel. A múlt héten ugyanis elhunyt dr. Mezey György korábbi szövetségi kapitány, valamint gyászol a ZTE FC is. Távozott az élők sorából Madár Gábor, a zalaiak legendás edzője. Az ő tiszteletére és emlékére az egerszegi drukkerek külön koreográfiát is készítettek. Ami pedig a zalaiak összeállítását illeti, Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője szolgált meglepetéssel, hiszen először volt a kezdő csapat tagja Manuel Calderón és Fabrizio Amato. A másik oldalon semmi különleges, az lett volna a meglepetés, ha mondjuk nem lett volna Puskás FC kezdőjének tagja Lukács Dániel, aki a válogatott találkozókon kiválóan teljesített. Eseménytelen, mezőnyjáték zajlott a pályán, a legnagyobb lehetőség a 18. percben a ZTE előtt adódott, amikor Szendrei közeli fejese centikkel ment el a kapufa mellett. A zalaiak viszont sok labdát adtak el, sokszor ki nem kényszerített helyzetben is. Ami tény, hogy a ZTE FC többet birtokolta a labdát az első félidőben, de csak a hajrában kezdett veszélyesebben támadni is.