1 órája
A ZTE FC-nek is betalált a válogatott támadó, ezzel nyert a Puskás FC (galéria, frissítve nyilatkozatokkal)
Két hét szünet után, közte egy edzőmeccsel lépett ismét pályára a ZTE FC bajnoki találkozón. Az NB I. 10. fordulójában a sereghajtó pozíciójától várta a zalai csapat a Puskás FC elleni találkozóját. Sajnos a ZTE FC ott is maradt....
A képen a ZTE FC csapatkapitánya, Szendrei Norbert (kékben), aki ezúttal a szokottnál is magasabban játszott.
Fotó: Pezzetta Umberto
A két héttel korábbi vereségét követően az utolsó helyre esett vissza a ZTE FC a labdarúgó NB I.-ben és nem volt kérdés, hogy minél előbb szeretett volna elkerülni innen. Az elmúlt két hétben ugyebár nem volt erre lehetősége, de vasárnap a Puskás FC ellen eljött az alkalom. A bökkenőt az jelentette, hogy Hornyák Zsolt csapata is gödörbe került, így a felcsútiak is nagyon akartak nyerni, hogy javítsanak a helyzetükön, hiszen a megszerzett 11 pontjuk önmagukhoz képest kevésnek tűnik.
ZTE FC - Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0)
Zalaegerszeg, 3612 néző. Jv.: Kovács I. (Huszár, Horváth Z.).
ZTE FC: Gundel-Takács -Bodnár, Várkonyi, Borges, Calderón - Csonka (Joao Victor, 64.), Szendrei, Amato - Kiss B. (Klausz, 78.), Lima, Maxsuell (Krajcsovics, 78.). Vezetőedző: Nuno Campos.
Puskás FC: Szappanos - Maceiras, Golla, Markgráf, Brandon (Arutiunian, 62.) - Duarte - Lukács (Szolnoki, 81.), Okeke (Favorov, 62.), Nagy Zs. - Fameyeh (Kern, 62.), Németh A. (Colley, 46.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.
Gólszerzők: Lukács (71.),
Sárga lap: Csonka (30.), Kiss B. (59.), Amato (77.), Szendrei (87.), Krajcsovics (90+5.), illetve Brandon (36.), Colley (77.).
Az egerszegi játékosok egyedi pólóban vonultak be, rajta a felirat: Várunk vissza Mimi!. Ezzel csapattársuknak, Mim Gergelynek üzentek, aki nyári térdműtétje után a napokban újabb beavatkozáson esett át, hogy tavasszal már valóban a csapat rendelkezésére álljon.
Emlékeztek a ZTE FC szurkolói is
A találkozó nem is kezdődhetett mással, mint gyászszünettel. A múlt héten ugyanis elhunyt dr. Mezey György korábbi szövetségi kapitány, valamint gyászol a ZTE FC is. Távozott az élők sorából Madár Gábor, a zalaiak legendás edzője. Az ő tiszteletére és emlékére az egerszegi drukkerek külön koreográfiát is készítettek. Ami pedig a zalaiak összeállítását illeti, Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője szolgált meglepetéssel, hiszen először volt a kezdő csapat tagja Manuel Calderón és Fabrizio Amato. A másik oldalon semmi különleges, az lett volna a meglepetés, ha mondjuk nem lett volna Puskás FC kezdőjének tagja Lukács Dániel, aki a válogatott találkozókon kiválóan teljesített. Eseménytelen, mezőnyjáték zajlott a pályán, a legnagyobb lehetőség a 18. percben a ZTE előtt adódott, amikor Szendrei közeli fejese centikkel ment el a kapufa mellett. A zalaiak viszont sok labdát adtak el, sokszor ki nem kényszerített helyzetben is. Ami tény, hogy a ZTE FC többet birtokolta a labdát az első félidőben, de csak a hajrában kezdett veszélyesebben támadni is.
Mezőnyjáték, kevés helyzettel
Már az első félidőben is látszott, hogy Szendrei Norbert, a ZTE FC csapatkapitánya ezúttal a szokottnál is magasabban helyezkedik, és ez nem változott később sem. Túl sokat nem változott a játék képe a folytatásban sem. Maradt a zalai labdabirtoklási fölény, de egyszer Lukács alig maradt le a kapu előtt a labdáról, ami nagy helyzet volt. De gól csak nem akart születni, ami igaz volt mindkét oldalra, de nem is láttunk olyan helyzeteket vagy lehetőségeket, melyek ezt ígérték volna.
ZTE FC–Puskás FCFotók: Pezzetta Umberto
A válogatott támadó itt is betalált
A vendégek hármas cserével frissítettek, hátha ez hozza meg a változást, és a ZTE-be is beállt Joao Victor, aki már bizonyította, hogy tud gólt lőni. Aztán a 71. percben egy jobb oldali bedobás után a labda eljutott Lukács Dánielhez, a válogatott csatár bántóan egyedül maradt középen, elegánsan levette a labdát és 5 méterről a kapuba helyezett, 0-1. Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője két támadót rendelt a pályára Klausz és Krajcsovics személyében, hiszen gólt kellett már lőni, hogy legyen esély a pontszerzésre. De nem tudott semmiféle nyomást a Puskásra helyezni a zalai csapat, főleg nem a kapujára.
A ZTE FC elvesztette ezt a meccsét is, nem tudott elkerülni az utolsó helyről. A mezőnyben még elfutballozott, de a kapura nem jelentett sok veszélyt a zalai együttes, így meg nehéz pontokat szerezni.
Edzői nyilatkozatok
Nuno Campos: – Nem igazságos az eredmény, ugyanis megérdemeltünk volna egy pontot, de megint nulla lett belőle,. Egy apró részlet döntött erről, de itt lenne az ideje, hogy az ilyen fontos momentumok egyszer már a mi javukra döntsenek. El kell ismerni, hogy a tizenhatoson belül agresszívebbnek kellene lennünk, viszont ma egy nagyon tapasztalt csapat volt az ellenfél. Voltak lehetőségeink, de azok az utolsó passzok, vagy jó megoldások sajnos hiányoztak. Sajnos nincs meg a magabiztosság a játékosokban, ezt kellene valahogy visszahozni. Ehhez kellene már egy győzelem, ami javítana ezen.
Hornyák Zsolt: – Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, de mindig nehéz Zalaegerszegen játszani, akkor is, ha minden rendben van körülöttünk. Most az utóbbi mérkőzéseink nem sikerültek jól, ezért volt nagyon fontos ez a három pont. A második félidőre azért is küldtük be Colley-t, hogy hatékonyabbak legyünk a kapu felé való játékban. Ebből jött a gól. Remélem most megtörik a jég, és jobb szériát kezdünk el. A ZTE FC a játékra törekszik, ezt tudtuk és fel is készültünk ebből. Sok csapatnak lesz itt gondja,