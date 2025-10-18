Vasárnap győzelmi kényszerben lesz mindkét csapat – elmozdulnak a zalaiak az utolsó helyről?

Nyilván más-más a két együttes pozíciója és megítélése is, de akkor is igaz: győzelmi kényszerben lépnek pályára. A labdarúgó NB I. 10. fordulója jön, a ZTE FC a sereghajtó 7 ponttal, míg a Puskás FC a 7. helyezett a megszerzett 11 pontjával. A felcsútiak élcsapatnak számítanak az elmúlt években a magyar bajnokságban, hiszen dobogós helyezéseket érnek el, és a mostani pozíciójuk ehhez képest nem túl fényes.

Visszatérhet a ZTE FC csapatába a hórihorgas védő, Diego Borges (középen), aki legutóbb eltiltott volt.

Fotó: Pezzetta Umberto

Győzelmi kényszerben a ZTE FC és a Puskás FC is

Mindent egybevéve a Puskás FC hatodik mérkőzés óta nem tud mérkőzést nyerni, a legutóbbi öt bajnokiján mindössze két döntetlent ért el. A keret összetételét látva, ez nem túl acélos sorozat, így győzelemre éhes csapat érkezik a ZTE Arénába. A ZTE FC hasonló cipőben jár, hiszen 14 mérkőzés után sikerült újra nyernie a Kazincbarcika ellen, de aztán Nyíregyházán nem volt ennek folytatása. Nuno Camposnak, a ZTE FC vezetőedzőjének most volt két hete, hogy tovább csiszolja a csapat játékát, amely érezhetően még nem állt össze, hiszen a nyár óta sokat változott a keret. A klubnál továbbra sem kapkodnak, az építkezésre és a fejlődésre alapoznak. Viszont azt is látják, hogy ennél több kell. A vasárnapi mérkőzésre visszatérhet Diego Borges, aki bemutatkozott, de egyből ki is állították, így a Nyíregyháza ellen pihenni kényszerült. Komoly sérült nincs, ellenben Mim Gergely továbbra sem áll rendelkezésre, és nagy valószínűséggel most már kijelenthető: ha visszatér, az csak a tavaszi sorozatra tehető.

A ZTE FC felé billeg a mérleg nyelve a statisztika alapján

Egyébként ez lesz a két csapat 19. élvonalbeli találkozója egymás ellen, és ezeken a ZTE FC áll jobban. E találkozókon nyolc ZTE-győzelem, négy döntetlen és hat Puskás-siker született. A ZTE Aréna gyepén rendezett összecsapásokon a legutóbbi négy mérkőzés 3 ZTE-sikert egy döntetlent hozott. Ezek alapján bízhat a hazai pályában a ZTE FC, csakhogy most is igaz: nem a statisztika játszik.

Az NB I. 10. fordulójának programja

Szombat: MTK Budapest-Nyíregyháza Spartacus FC 14.00, Paksi FC-Debreceni VSC 16.15, ETO FC-Diósgyőri VTK 20.30.