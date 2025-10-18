október 18., szombat

Lukács névnap

12°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A ZTE FC a Puskás FC-t fogadja

48 perce

Vasárnap győzelmi kényszerben lesz mindkét csapat – elmozdulnak a zalaiak az utolsó helyről?

Címkék#ZTE Aréna#labdarúgó NB I.#Puskás FC#10. forduló#ZTE FC

Vége a válogatott mérkőzések miatti szünetnek, ismét arccal az NB I. felé! Kéthetes bajnoki pauzát követően a ZTE FC együttese vasárnap hazai környezetben lép pályára a Puskás FC ellen. Mindkét csapat hasonló cipőben jár: úgy kellene a győzelem, mint egy falat kenyér.

Nyilván más-más a két együttes pozíciója és megítélése is, de akkor is igaz: győzelmi kényszerben lépnek pályára. A labdarúgó NB I. 10. fordulója jön, a ZTE FC a sereghajtó 7 ponttal, míg a Puskás FC a 7. helyezett a megszerzett 11 pontjával. A felcsútiak élcsapatnak számítanak az elmúlt években a magyar bajnokságban, hiszen dobogós helyezéseket érnek el, és a mostani pozíciójuk ehhez képest nem túl fényes. 

ZTE FC Puskás FC
Visszatérhet a ZTE FC csapatába a hórihorgas védő, Diego Borges (középen), aki legutóbb eltiltott volt. 
Fotó: Pezzetta Umberto

Győzelmi kényszerben a ZTE FC és a Puskás FC is

Mindent egybevéve a Puskás FC hatodik mérkőzés óta nem tud mérkőzést nyerni, a legutóbbi öt bajnokiján mindössze két döntetlent ért el. A keret összetételét látva, ez nem túl acélos sorozat, így győzelemre éhes csapat érkezik a ZTE Arénába. A ZTE FC hasonló cipőben jár, hiszen 14 mérkőzés után sikerült újra nyernie a Kazincbarcika ellen, de aztán Nyíregyházán  nem volt ennek folytatása. Nuno Camposnak, a ZTE FC vezetőedzőjének most volt két hete, hogy tovább csiszolja a csapat játékát, amely érezhetően még nem állt össze, hiszen a nyár óta sokat változott a keret. A klubnál továbbra sem kapkodnak, az építkezésre és a fejlődésre alapoznak. Viszont azt is látják, hogy ennél több kell. A vasárnapi mérkőzésre visszatérhet Diego Borges, aki bemutatkozott, de egyből ki is állították, így a Nyíregyháza ellen pihenni kényszerült. Komoly sérült nincs, ellenben Mim Gergely továbbra sem áll rendelkezésre, és nagy valószínűséggel most már kijelenthető: ha visszatér, az csak a tavaszi sorozatra tehető.  

A ZTE FC felé billeg a mérleg nyelve a statisztika alapján

Egyébként ez lesz a két csapat 19. élvonalbeli találkozója egymás ellen, és ezeken a ZTE FC áll jobban. E találkozókon nyolc ZTE-győzelem, négy döntetlen és hat Puskás-siker született. A  ZTE Aréna gyepén rendezett összecsapásokon a legutóbbi négy mérkőzés 3 ZTE-sikert egy döntetlent hozott. Ezek alapján bízhat a hazai pályában a ZTE FC, csakhogy most is igaz: nem a statisztika játszik.  

Az NB I. 10. fordulójának programja 

Szombat: MTK Budapest-Nyíregyháza Spartacus FC 14.00,  Paksi FC-Debreceni VSC 16.15,  ETO FC-Diósgyőri VTK 20.30.

Vasárnap: Kolorcity Kazincbarcika SC-Kisvárda Master Good, Mezőkövesd 13.15, ZTE FC-Puskás Akadémia FC 15.30,  Újpest FC-Ferencvárosi TC 18.00. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu