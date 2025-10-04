október 5., vasárnap

Edzői értékelések

15 órája

Nuno Campos, a ZTE FC edzője hiányolta az agresszivitást és még mást is

Címkék#Nyíregyháza#ZTE FC#Szabó István#Nuno Campos#foci#edzői nyilatkozatok

Nyíregyházán 3-1-es hazai siker született a labdarúgó NB I. 9. fordulójában. A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos és a Nyíregyháza szakvezetője, Szabó István értékelte a látottakat.

Kerkai Attila

A Nyíregyháza 3-1-re legyőzte a ZTE FC csapatát a labdarúgó NB I. 9. fordulójában. Edzői értékelések. 

ZTE FC Nyíregyháza
Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője is érzi, hogy fejlődésre van szükség. 
Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport

Szabó István, a Nyíregyháza vezetőedzője

- Az egyik csapattársunk a kórházban van, mindenképpen szerettünk volna felé egy gesztust mutatni, hogy vele vagyunk, hiszen tudtuk, hogy ő is nézi a találkozót - ezek voltak a győztes csapat szakvezetőjének szavai a lefújás után. - Ez egy nagyon nehéz hét volt számunkra ebből a szempontból is. Megérdemelten nyertünk, hiszen végig nyomás alatt tartottuk az ellenfelet. A második félidő elején jókor jött az egyenlítő találatunk, a játéksok megnyugodtak ettől, és elhitték, tudunk ma nyerni. A szünetben rendezni kellett a gondolatokat, mert addig is jobban játszottunk, de a tizenhatoson belül kellett, hogy racionálisabb döntéseket hozzunk. Ez végül sikerült. 

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője

- A mai egy nagyon nehéz mérkőzés volt, amin teljesen megérdemelten nyert a hazai együttes - mondta a ZTE FC vezetőedzője az M4 Sport-nak nyilatkozva. - A Nyíregyháza agresszív játékot mutatott, mi nem tudtuk eljutni erre a szintre és mindhárom gólt pontrúgás után érte el. Nem tudtunk jó játékot kialakítani, azt, amit tudunk, hogy birtokoljuk a labdát. Ma ez nem sikerült. Az is igaz, hogy a pályán mindig van egy ellenfél, amely ma nem engedte, hogy kibontakozzunk. Mindegy, hogy ki hány éves, most nagyon gyorsan fejlődni kell mindenkinek. Meg kell mutatnunk a következő találkozón a másik arcunkat. 

 

