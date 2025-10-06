október 6., hétfő

Ez nem néz ki jól...

1 órája

Lesújtó a ZTE FC szurkolóinak véleménye, de mikor lesz tájékoztatás?

Címkék#ZTE FC#kieső#Damián Pedro#koncepció#tulajdonos

A helyzet nem túl fényes most Egerszegen, de ez van, amikor kieső helyre kerül a csapat... A ZTE FC együttese most egy ideig ott is marad, hiszen szünet következik a bajnokságban. Az egerszegi klubnál pedig tényleg jó lenne már tisztán látni, hogy mi is az a koncepció, amiről a nyár óta hallani, ugyanis egyelőre ez helyben topogás.

Kerkai Attila
A ZTE FC csapata mellett most is kiállnak a szurkolók, de jelenleg elkeseredettek és van is okuk erre.

Fotó: Pezzetta Umberto

Azonos pontszámmal ugyan, de a ZTE FC az eddig megszerzett 7 ponttal az újonc Kazincbarcika mögé szorult, vagyis a ZTE FC a sereghajtó a labdarúgó NB I.-ben. Eltelt 9 forduló, ez a szám nem sok, de nem is reménytelen: egy éve ugyanekkor 8 pontja volt a zalaiaknak, a 10. helyen állt, és a végén benn maradt az élvonalban. Akkor mögötte a Győr állt 8 ponttal a 11. helyen, a 12. pedig a Kecskemét volt 5 ponttal. Emlékezhetünk rá, a Kecskemét végül kiesett, az ETO FC Győr pedig a 4. helyen végzett, amely a bajnokság második felében szó szerint megtáltosodott. 

ZTE FC tulajdonosok NB I:
A ZTE FC új tulajdonosainak Damián Pedrosa (jobbról) és Andres Jornet bemutatkozó sajtótájékoztatója. Az ígéret szerint hamarosan  tájékoztatást adnak a klub terveiről. 

Melyik sors vár a ZTE FC csapatára? 

Jósolni nem kívánunk, nem tudjuk, hogy a ZTE FC-re melyik sors jut: az ETO-é, vagy a Kecskemété. Mindenesetre egyelőre nem látszik játékban az a fajta fejlődés, ami reményt adhatna. Nyíregyházán  szombaton úgy kapott ki a ZTE FC 3-1-re, hogy igazából nem lehet megkérdőjelezni a hazai győzelem jogosságát. Jobb volt a Nyíregyháza, főleg a második félidőben múlta felül a zalaiakat. 

Fogytán a szurkolók türelme

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője továbbra is úgy nyilatkozik, hogy hisz a csapatában, ami persze dicséretes, de a ZTE FC szurkolóinak most már kezd elfogyni a türelme. Mindez jól lemérhető a klub közösségi oldalának hozzászólásaiból, de most nem idéznénk ezekből. Nem mintha ne bírnák el a hozzászólások a nyomdafestéket,  hanem azért, mert egyszerűen összefoglalható: elkeseredettek a drukkerek, s nem nagyon látják - egyelőre - a kiutat. Ezzel a játékkal kiesést vizionálnak. S ami még fontos: nem bántják a csapatot, a játékosokat, hanem a klub vezetésének az elképzelését nem értik. A Kazincbarcika elleni 5-0-s siker egyelőre  a kakukktojás, amin talán minden összejött a ZTE FC-nek, az ellenfélnek meg semmi, hiszen a Barcika rá egy hétre 3-1-re verte az MTK-t. 

Mikor szólalnak meg a tulajdonosok? 

Mi is megírtuk, hogy a ZTE FC tulajdonosa, Damián Pedroza interjút adott a Zalatájnak, de abból nem sok miden derült ki. Az viszont igen, hogy várhatóan október közepén sajtótájékoztatót tartanak, amelyen a klub rövid- és hosszútávú terveiről nyilatkoznak. Nos, ez a tájékoztatás most valóban időszerű lenne és szerintünk nagyon is várja mindenki, aki a ZTE FC  sikeréért, fennmaradásáért szurkol! Remélhetőleg hamarosan megkapjuk az értesítést ennek az összejövetelnek az időpontjáról. 

Nem csak mi várjuk, de a csapat és a klub szurkolói, szimpatizánsai is. 

És most nagyon időszerű!   

 

 

