17 órája
A ZTE FC visszazuhant a földre Nyíregyházán...
A labdarúgó NB I. 9. fordulójának szombati nyitómérkőzését Nyíregyházán rendezték. A vendég ZTE FC egy nagy győzelmet követően látogatott a szabolcsi városba, hogy a siker után minimum megőrizze pozícióját. Csakhogy...
A ZTE FC játékosa, Csóka Dániel elől kanalazza el a labdát a Nyíregyháza játékosa, Kovácsréti Márk.
Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport
Péntek éjjel előzött a Kazincbarcika. A ZTE FC által egy hete 5-0-ra legyőzött újonc valami egészen könnyedén, 3-1-re nyert az MTK Budapest ellen, így a barcikaiak a Nyíregyháza és a ZTE FC csapatát is megelőzték. A visszaelőzéshez, mindkét csapatnak pontot kellett volna szereznie. Az egerszegiek helyzete volt a kedvezőtlenebb, hiszen a Nyíregyháza vendégeként lépett pályára a ZTE FC.
Nyíregyháza Spartacus FC - ZTE FC 3-1 (0-1)
Nyíregyháza, 4555 néző. Jv.: Zimmernann (Szert, Berényi).
Nyíregyháza: Kovács D. - Májer (Farkas, 72.), Evangelou, Katona L. - Toma, Sankovic (Kovács M., 73.), Katona B., Benczenleitner - Kovácsréti (Temesvári, 85.), Edomwonyi, Babunski (Varga K., 46.). Vezetőedző: Szabó István.
ZTE FC: Gundel-Takács - Nyíri (Klausz, 84.), Várkonyi, Csóka - Bodnár, Csonka (Kiss B., 65.), Szendrei, Bitca (Papp, 65.) - Maxsuell (Skribek, 73.), Lima, Joao Victor (Amato, 65.). Vezetőedző: Nuno Campos
Gólszerzők: Katona B. (47.), Benczenleitner (79.), Kovács M. (85.), illetve Lima (36.)
Sárga lap: Evangelou (36.), Májer (63.), illetve Bitca (22.), Lima (36.), Csonka (63.), Bodnár (74.).
A hazai labdarúgás élvonalában a mostani a 9. forduló, az NB I. 11. és 12. helyezettje találkozott... Vagyis, a két kieső pozícióban lévő együttes, így nem volt meglepő, hogy mindketten menekülni szerettek volna innen, és minél előbb! Hazai oldalon Szabó István kényszerűségből változtatott Katona Mátyás sajnálatos sérülése miatt, míg a zalaiaknál az eltiltott Diego Borges miatt "nyúlt bele" csapatába Nuno Campos.
A ZTE FC vezetett az első félidő végén
A Kazincbarcika ellen duplázó Kiss Bence ismét a kispadon kezdett, Nyíri Vince volt az, aki helyet kapott a kezdőben, illetve Csóka Dániel, hiszen Joseth Peraza még csak a keretben sem kapott helyet. A hiányzás oka nem derült ki a mérkőzés előtt, de betegség, vagy sérülés lehet a háttérben, hiszen a Costa Rica-i fiú teljesítményére aligha volt panasz. Maga a szombati találkozó első periódusa nem sok izgalmat hozott, enyhe hazai mezőnyfölény mellett kósza zalai próbálkozások. Nagyjából ez jellemezte a játékot és a folytatásban is. Kapu felé tartó lövést csak alig lehetett feljegyezni, kényelmes futballt láthattunk mindkét csapat részéről, de nyilván nem az volt a céljuk, hogy mindez így is maradjon a mérkőzés végéig... Kezdett élénkülni a játék, a Nyíregyháza a 28. percben csaknem betalált, de Edomwonyi lövésért Bognár a gólvonalról vágta ki. Ez félig már bent volt... Nem sokkal később Toma távoli lövését ütötte ki Gundel-Takács, így pedig már elmondható lett, hogy a veszélyesebb játék a hazaiaké volt. És akkor jött a gól. Méghozzá az egerszegi, hiszen a 36. percben Májer és Bitca harcolt a labdáért, a nyíregyházi védő megmentette az alapvonalon, de így éppen Bitca zsákmánya lett, aki balról a kapu elé passzolt, Lima pedig közelről a kapuba lőtt, 0-1. Lima és a ZTE braziljai valószínűleg eltévesztették a házszámot, hiszen a hazai tábor előtt kezdek ünnepelni, lett is ebből egy kis perpatvar, úgy a pályán, mint a szünetben az öltözőfolyosón is.
Szünet után gyorsan jött az egyenlítés...
Ám nem ez került a középpontba a folytatásban, hanem az egyenlítő gól. Ami gyorsan jött, hiszen a 47. percben egy jobb oldali hazai szögletet követően a labda a hátrébb helyezkedő Katona Bálinthoz került, aki 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, 1-1. Innentől ismét a ZTE FC-nek kellett volna valamit lépnie, de nem igazán látszott, hogy játékában váltana az egerszegi csapat. Nem sokkal később Benczenleitner ziccerben lőtt fölé, majd jött egy VAR-vizsgálat, amikor Csóka kezéhez ért a labda a 16-oson belül, de az a döntés született, hogy nem tizenegyes... A nyíregyházi kispadon hitetlenkedve nézték az ismétléseket. Maradt az 1-1, de a Nyíregyháza közelebb volt, sokkal közelebb a vezetés megszerzéséhez.
...aztán a Nyíregyháza többi gólja is
Nuno Campos egy hármas cserét vetett be, és ebből a sorból nem hiányozhatott Kiss Bence sem, de sok minden nem változott. A kérdés az volt, hogy a ZTE FC kihúzza-e a döntetlent, de a 79. percben távolodott mindez. Szabadrúgás után Benczenleitner futott be a védelem mögé, és az ötösről fejelt a kapuba, 2-1. Azt kell mondani, hogy érett a hazaiak gólja, miközben a zalai támadójátéka nagyon haloványra sikeredett ezen a napon. A 85. percben eldőlt minden, ismét egy hazai szöglet után Kovács Milán 12 méterről bombázott a kapuba, 3-1.
A sereghajtó a ZTE FC együttese
Az egerszegiek sorsa ezzel megpecsételődött, a ZTE FC a sereghajtó pozíciójába került. És most sokáig itt is marad, hiszen majd három hét múlva rendeznek újabb fordulót.