A ZTE FC visszazuhant a földre Nyíregyházán...

Péntek éjjel előzött a Kazincbarcika. A ZTE FC által egy hete 5-0-ra legyőzött újonc valami egészen könnyedén, 3-1-re nyert az MTK Budapest ellen, így a barcikaiak a Nyíregyháza és a ZTE FC csapatát is megelőzték. A visszaelőzéshez, mindkét csapatnak pontot kellett volna szereznie. Az egerszegiek helyzete volt a kedvezőtlenebb, hiszen a Nyíregyháza vendégeként lépett pályára a ZTE FC.

Itt még ünnepelhettek a ZTE FC játékosai, hiszen vezettek. Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport

Nyíregyháza Spartacus FC - ZTE FC 3-1 (0-1)

Nyíregyháza, 4555 néző. Jv.: Zimmernann (Szert, Berényi).

Nyíregyháza: Kovács D. - Májer (Farkas, 72.), Evangelou, Katona L. - Toma, Sankovic (Kovács M., 73.), Katona B., Benczenleitner - Kovácsréti (Temesvári, 85.), Edomwonyi, Babunski (Varga K., 46.). Vezetőedző: Szabó István.

ZTE FC: Gundel-Takács - Nyíri (Klausz, 84.), Várkonyi, Csóka - Bodnár, Csonka (Kiss B., 65.), Szendrei, Bitca (Papp, 65.) - Maxsuell (Skribek, 73.), Lima, Joao Victor (Amato, 65.). Vezetőedző: Nuno Campos

Gólszerzők: Katona B. (47.), Benczenleitner (79.), Kovács M. (85.), illetve Lima (36.)

Sárga lap: Evangelou (36.), Májer (63.), illetve Bitca (22.), Lima (36.), Csonka (63.), Bodnár (74.).

A hazai labdarúgás élvonalában a mostani a 9. forduló, az NB I. 11. és 12. helyezettje találkozott... Vagyis, a két kieső pozícióban lévő együttes, így nem volt meglepő, hogy mindketten menekülni szerettek volna innen, és minél előbb! Hazai oldalon Szabó István kényszerűségből változtatott Katona Mátyás sajnálatos sérülése miatt, míg a zalaiaknál az eltiltott Diego Borges miatt "nyúlt bele" csapatába Nuno Campos.

A ZTE FC vezetett az első félidő végén

A Kazincbarcika ellen duplázó Kiss Bence ismét a kispadon kezdett, Nyíri Vince volt az, aki helyet kapott a kezdőben, illetve Csóka Dániel, hiszen Joseth Peraza még csak a keretben sem kapott helyet. A hiányzás oka nem derült ki a mérkőzés előtt, de betegség, vagy sérülés lehet a háttérben, hiszen a Costa Rica-i fiú teljesítményére aligha volt panasz. Maga a szombati találkozó első periódusa nem sok izgalmat hozott, enyhe hazai mezőnyfölény mellett kósza zalai próbálkozások. Nagyjából ez jellemezte a játékot és a folytatásban is. Kapu felé tartó lövést csak alig lehetett feljegyezni, kényelmes futballt láthattunk mindkét csapat részéről, de nyilván nem az volt a céljuk, hogy mindez így is maradjon a mérkőzés végéig... Kezdett élénkülni a játék, a Nyíregyháza a 28. percben csaknem betalált, de Edomwonyi lövésért Bognár a gólvonalról vágta ki. Ez félig már bent volt... Nem sokkal később Toma távoli lövését ütötte ki Gundel-Takács, így pedig már elmondható lett, hogy a veszélyesebb játék a hazaiaké volt. És akkor jött a gól. Méghozzá az egerszegi, hiszen a 36. percben Májer és Bitca harcolt a labdáért, a nyíregyházi védő megmentette az alapvonalon, de így éppen Bitca zsákmánya lett, aki balról a kapu elé passzolt, Lima pedig közelről a kapuba lőtt, 0-1. Lima és a ZTE braziljai valószínűleg eltévesztették a házszámot, hiszen a hazai tábor előtt kezdek ünnepelni, lett is ebből egy kis perpatvar, úgy a pályán, mint a szünetben az öltözőfolyosón is.