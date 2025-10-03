ZTE FC: a hangulat kitűnő, irány Nyíregyháza!

A labdarúgó NB I. 9. fordulója következik, benne szombaton 14.15 órától a ZTE FC nyíregyházi vendégjátékával. A múlt heti sikernek köszönhetően a ZTE FC a sereghajtó pozíciójából erre a fordulóra meg is előzte egy ponttal a Nyíregyháza Spartacus FC-t, de még nagyon az elején vagyunk. Nagyot lehet ugrani, meg zuhanni is.

Szendrei Norbert, a ZTE FC középpályása a legutóbbi találkozójukon harcol őrzőivel. Szinte biztos, hogy Nyíregyházán is kellő tiszteletet kap azzal a a zalai kapitány, hogy duplán figyelnek majd rá.

Fotó: Pezzetta Umberto

ZTE FC: akikre számíthatnak és akire nem...

Megint jön egy forduló ami után újra két hét leállás jön, hiszen a világbajnoki selejtezők miatt a magyar NB I.-ben is szünetelni fog a bajnokság. A ZTE FC - és persze a Nyíregyháza is - szeretné úgy tölteni ezt az időszakot, hogy lehetőleg ne kieső helyen álljon. Mi kell ehhez? Leginkább győzelem.

Szendrei Norbert, a ZTE FC csapatkapitánya számára hazatérés lesz a szombati találkozó, hiszen nyíregyházi születésű, ott is élt egészen addig, amíg nem került a Honvéd akadémiájára. A csapatkapitány a héten nyilatkozott és azt mondta, ő is és csapattársai is már feszültek voltak a 14 mérkőzésen át tartó nyeretlenség miatt. A héten viszont már felszabadultabb volt a hangulat. A Kazincbarcika ellen (5-0) brazilok lőtték a gólokat és Kiss Bence, ezek után érdekes kérdés lesz, hogy Nuno Campos milyen összetételben küldi pályára a csapatot szombaton. A három belső védő az elmúlt fordulókban adott volt, viszont egymeccses eltiltás miatt kiesett a rotációból a legutóbb kiállított Diego Borges. A győztes csapaton ne változtass elv alkalmazása így már nem jöhet létre, de amúgy sem biztos, hogy a portugál szakvezetőnél ez mindig érvényesül. Legutóbb úgy nyilatkozott lapunk kérdésére, hogy mindig azokat a karaktereket teszi be csapatába, amely karakterek leginkább illenek az adott ellenfélhez.

Ismerős és tapasztalt ellenfelek várnak rájuk

A Nyíregyházában is vannak karakterek. A nyáron alaposan megerősítették a szabolcsi csapatot, két korábbi zalaegerszegi játékos, a görög Stefanos Evangelou és az öt szezont a ZTE FC kötelékében töltő szerb Bojan Sankovic is a Szpari játékosa. Szabó István vezetőedző a Katona Mátyásra biztosan nem számíthat, aki kórházba került a legutóbbi mérkőzésen történt ütközés következtében. Viszont bőven van választási lehetősége, hogy kit küldjön be, bő kerettel dolgozhat.