Fontosak a karakterek

1 órája

ZTE FC: a hangulat kitűnő, irány Nyíregyháza!

Címkék#Nyíregyháza#ZTE FC#labdarúgó NB I.#foci#9. forduló

Elmúlt a feszültség. A ZTE FC labdarúgó csapatánál nem is kis feszültség alakult ki már a sikertelen, hosszúra nyúlt széria következtében, de megvan az első győzelem, úgyhogy erre már nem lehet fogni semmit. Az egerszegiek szombaton a Nyíregyháza vendégei lesznek, ahol ismerős arcokból nem lesz hiány.

Kerkai Attila
ZTE FC: a hangulat kitűnő, irány Nyíregyháza!

Az, hogy ki kezd és ki nem, ezt úgyis Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője dönti el. Vélhetően Nyíregyházán is azt a csapatot vezényli a pályára, amelyikben a legjobban hiszi, hogy nyerni képes.

Fotó: Pezzetta Umberto

A labdarúgó NB I. 9. fordulója következik, benne szombaton  14.15 órától a ZTE FC nyíregyházi vendégjátékával. A múlt heti sikernek köszönhetően a ZTE FC  a sereghajtó pozíciójából erre a fordulóra meg is előzte egy ponttal a Nyíregyháza Spartacus FC-t, de még nagyon az elején vagyunk. Nagyot lehet ugrani, meg zuhanni is. 

ZTE FC Nyíregyháza NB I.
Szendrei Norbert, a ZTE FC középpályása a legutóbbi találkozójukon harcol őrzőivel. Szinte biztos, hogy Nyíregyházán is kellő tiszteletet kap azzal a a zalai kapitány, hogy duplán figyelnek majd rá. 
Fotó: Pezzetta Umberto

ZTE FC: akikre számíthatnak és akire nem... 

Megint jön egy forduló ami után újra két hét leállás jön, hiszen  a világbajnoki selejtezők miatt a magyar NB I.-ben is szünetelni fog a bajnokság. A ZTE FC  - és persze a Nyíregyháza is -  szeretné úgy tölteni ezt az időszakot, hogy lehetőleg ne kieső helyen álljon. Mi kell ehhez? Leginkább győzelem. 

Szendrei Norbert, a ZTE FC csapatkapitánya számára hazatérés lesz a szombati találkozó, hiszen nyíregyházi születésű, ott is élt egészen addig, amíg nem került a Honvéd akadémiájára. A csapatkapitány a héten nyilatkozott és azt mondta, ő is és csapattársai is már feszültek voltak a 14 mérkőzésen át tartó nyeretlenség miatt. A héten viszont már felszabadultabb volt a hangulat.  A Kazincbarcika ellen (5-0) brazilok lőtték a gólokat és Kiss Bence, ezek után érdekes kérdés lesz, hogy Nuno Campos milyen összetételben küldi pályára a csapatot szombaton. A három belső védő  az elmúlt fordulókban adott volt, viszont egymeccses eltiltás miatt kiesett a rotációból a legutóbb kiállított Diego Borges.  A győztes csapaton ne változtass elv alkalmazása így már nem jöhet létre, de amúgy sem biztos, hogy a portugál szakvezetőnél ez mindig érvényesül.  Legutóbb úgy nyilatkozott lapunk kérdésére, hogy mindig azokat a karaktereket teszi be csapatába, amely karakterek leginkább illenek az adott ellenfélhez. 

Ismerős és tapasztalt ellenfelek várnak rájuk

A Nyíregyházában is vannak karakterek. A nyáron alaposan megerősítették a szabolcsi csapatot, két korábbi zalaegerszegi játékos, a görög Stefanos Evangelou és az öt szezont a ZTE FC kötelékében töltő szerb Bojan Sankovic is a Szpari játékosa. Szabó István vezetőedző a Katona Mátyásra biztosan nem számíthat, aki kórházba került a legutóbbi mérkőzésen történt ütközés következtében. Viszont bőven van választási lehetősége, hogy kit küldjön be, bő kerettel dolgozhat. 

A ZTE FC a Nyíregyháza ellen nem biztos, hogy az egyéni képességekre kell, hogy támaszkodjon. A Nyíregyháza ebben jobb, több tapasztaltabb játékosa van. A zalaiaknak taktikailag kellene  felülkerekedni, de persze az egyéni villanások azért döntőek lehetnek. A héten remek hangulatban készült a ZTE FC erre a mérkőzésre, ennek a hangulatnak kellene kitartania a lefújás után is...   

 

