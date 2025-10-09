október 9., csütörtök

Újra Zágrábban jártak a fiúk

2 órája

A ZTE FC edzőmérkőzésen legyőzte a horvát bajnokság harmadik helyezettjét

Címkék#Lokomotiva Zagreb#labdarúgás#felkészülési mérkőzés#ZTE FC

A válogatott szünetet kihasználva a ZTE FC labdarúgó csapata csütörtökön felkészülési mérkőzést játszott. Nem idehaza, hanem a horvát fővárosban, ugyanis a ZTE FC a Lokomotiva Zagreb vendége volt.

Kerkai Attila

Zárgáb... Rengeteg ZTE-szurkolóban kedves emlékeket ébreszthet a helyszín, hiszen a 2002-es bajnoki évben Zágrábban vívta ki a bajnoki címet a ZTE FC, s azt, hogy a Bajnokok Ligája-selejtezőben megmérkőzhessen a Manchester United együttesével. Rég volt, és de szép volt! Akkor persze az NK Zagreb volt az ellenfél, amely ma a horvát 4. ligában szerepel, és a legendás zalai csapat 2-1-re nyert a Maksimir Stadionban, amivel megnyílt az út Manchester felé...

ZTE FC Lokomotiva Zagreb
A  ZTE FC játékosa, Kiss Bence (49) a csütörtöki találkozón horvát őrzője mellett. 

NK Lokomotiva Zagreb - ZTE FC 0-2 (0-0)

Zágráb. 

ZTE FC: Gundel-Takács - Bodnár, Várkonyi, Peraza, Diego Borges, Calderón - Amato, Szendrei, Kiss B. - Maxsuell, Lima. 

Cserék: Borsos (kapus), López, Nyíri, Nagy Zs., Klausz, Krajcsovics, Csóka, Papp, Skribek, Csonka, Joao Victor.  

Gólszerzők: Nyíri, Joao Victor. 

A ZTE FC erős ellenfelet választott

Csütörtökön délben a horvát élvonal jelenlegi 3. helyezettje, a Lokomotiva Zagreb fogadta a ZTE FC csapatát felkészülési mérkőzésen. A Lokomotiva éppen a hét végén gyűjtött be egy nagy skalpot. Méghozzá a városi rivális, a GNK Dinamo Zagreb ellen, hiszen a bajnokság rangadóját a Lokomotiva nyerte 2-1-re az éllovas ellen. A ZTE FC csapata persze nem készülődhetett ilyen remek előzmények után az edzőmérkőzésre, de Nuno Campos, a zalaiak vezetőedzője a szünetben mindenképpen szerette volna, hogy csapata pályára lépjen, ráadásul egy erős ellenféllel szemben. Így esett a választás a zágrábi csapatra és a horvát fővárosban mindenki elutazott, aki hadra fogható a ZTE FC keretéből. 

Akadtak hiányzók is

Noha a zalaiak felületein megjelent, hogy számos labdarúgójuk kapott meghívót az U21-es válogatottakba, mindez nem jelentette azt, hogy mindenki hiányzott is. Zan Mauricio és Stefan Bitca igen, hiszen ők a szlovén és a moldáv nemzeti csapattal készülnek jelenleg, viszont a zalaiak meghívottjai tartalékként szerepelnek Szélesi Zoltán keretében. Vagyis, Klausz Milán, Papp Csongor, Bodnár Gergő, Krajcsovics Ábel is, Bakti Balázs viszont továbbra is sérüléssel bajlódik, ő a zágrábi keretben sem volt benne.  

Szünet után jöttek a gólok, egerszegi győzelem

A csütörtöki találkozón  az első félidőben nem született gól, a zalaiak honlapja szerint volt a csapatnak pár ígéretes támadása, de a jól záró védelmet nem sikerült feltörni. A második félidőben viszont már igen! A cseréknek köszönhetően, ugyanis Nyíri Vince és Joao Victor is betalált, így az egerszegi győzelem született. 

 

 

 

