Ettől féltik most leginkább a ZTE FC csapatát

Sokan féltik a ZTE FC csapatát... Féltik ettől a mérkőzéstől, hiszen a Ferencváros a labdarúgó Európa-ligában csütörtökön 3-2-re nyert a Red Bull Salzburg otthonában, és Robbie Keane csapata remek pozícióban van a továbbjutást illetően. A labdarúgó NB I.-ben (Fizz Liga) jelenleg a 4. az FTC, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, így 4 pont a hátránya az élen álló Pakssal szemben. A ZTE FC viszont az utolsó pozícióból várja ezt a mérkőzést. A papírforma nem azt mondatja, hogy most kerül el onnan... Ez lesz, vagyis a 11. forduló a bajnokság első körének a zárása is.

A ZTE FC játékosa, Csonka András a labdával. A középpályás többek között volt az FTC játékosa is, és pályára is lépett a zöld-fehéreknél NB I.-es mérkőzésen.

Fotó: Pezzetta Umberto

A ZTE FC most csak erre a meccsre koncentrál

A ZTE FC az utolsó öt mérkőzéséből négyet elvesztett és egyet nyert csak meg, így kijelenthető, hogy gödörben van. Mindezt az érintettek is elismerik, vagyis a játékosok és a szakvezetés egyaránt, hiszen a hibákat ők is érzékelik. Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője viszont kitart amellett: mindig mindenkor csakis a következő feladatra koncentrálnak. A portugál szakvezető szerint ugyanis csak így tudnak maximálisan fókuszálni a következő mérkőzésre. A következő hét amúgy húzós lesz, hiszen a vasárnap 17.30-kor kezdődő FTC elleni mérkőzés után csütörtökön a ZTE Arénában fogadják a Magyar Kupa keretében az NB II.-es Budafokot, jövő vasárnap pedig a DVSC otthonában kezdi meg a ZTE FC a bajnokság második körét.

Most jönne rosszul egy nagy zakó

Most vasárnap a hazai szinten favorit FTC otthonában lép pályára a csapat. Az, hogy a ZTE FC milyen összetételben szerepel majd, az eddigi tapasztalatok alapján jó esetben is csak megtippelhető, hiszen Nuno Campos többször is megvariálta már az adott találkozóra a kezdőcsapatot. Ami várható, hogy nem egy támadó felfogású együttes fut ki a pályára, bár tegyük hozzá, hogy a ZTE FC-nek ezen a találkozón végképp nincs veszíteni valója. Az FTC ereje ismert, ezt megmutatta Salzburgban is, viszont... A zalaiaknak most jönne a legrosszabbkor egy esetleges nagy zakó, és ez az, amitől valóban féltik a zalai szimpatizánsok a ZTE FC-t. Nuno Campos a legutóbbi, Puskás FC elleni találkozó után is azt nyilatkozta, hogy hiányzik a magabiztosság csapatából, de szerinte egy jó eredmény ebben nagyon segítene. Nos, legyen úgy, hogy most jön egy jó eredmény, de legalább ne jöjjön csúnya vereség...